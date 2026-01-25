Acasă » Știri » Un bărbat din Botoșani a făcut un credit de 50.000 de euro. Ce a făcut cu banii e ireal

Un bărbat din Botoșani a făcut un credit de 50.000 de euro. Ce a făcut cu banii e ireal

De: Andreea Stăncescu 25/01/2026 | 14:06
Un bărbat din Botoșani a făcut un credit de 50.000 de euro. Ce a făcut cu banii e ireal
Ce a făcut românul cu banii

Un bărbat din județul Botoșani a fost victima unei înșelăciuni, după ce a fost convins de persoane necunoscute să contracteze un împrumut bancar și să trimită suma obținută către mai multe conturi controlate de escroci. Infractorii s-au prezentat drept procurori DIICOT și angajați ai unor instituții bancare, folosind această identitate falsă pentru a câștiga încrederea victimei.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani, cazul a fost semnalat ca o fraudă realizată prin mijloace de comunicare la distanță. Bărbatul a fost manipulat prin apeluri și mesaje, fiind indus în eroare și determinat să facă un credit, apoi să transfere banii în conturi indicate de suspecți.

Victima, un bărbat de 37 de ani, a fost contactată de indivizi care i-au spus că datele sale personale ar fi fost folosite ilegal de o altă persoană din județ. Sub pretextul unei anchete, aceștia i-au explicat că, pentru a „clarifica situația”, trebuie să obțină un împrumut și să mute suma printr-un ATM de criptomonede, în mai multe portofele digitale furnizate de ei.

Mai mult, escrocii l-au amenințat că, dacă nu respectă indicațiile, va avea probleme serioase: nu va mai putea accesa credite în viitor, i se va bloca cardul bancar și va suporta pierderi financiare impuse de autorități. Sub presiunea acestor afirmații, bărbatul a mers la bancă în aceeași zi și a obținut un credit de peste 50.000 de lei, pe care l-a transferat ulterior în conturile indicate.

Reprezentanții IPJ Botoșani avertizează că, în ciuda campaniilor de informare și prevenție, astfel de metode de fraudă continuă să facă victime, mai ales prin folosirea identității unor instituții oficiale pentru a manipula oamenii.

„Deşi au fost desfăşurate activităţi preventive şi au fost transmise în spaţiul public mesaje de informare, unele persoane continuă să cadă victime unor astfel de metode de înşelăciune”, au precizat oficialii IPJ Botoşani.

