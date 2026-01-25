Ce salariu are o femeie de serviciu la școală, în 2026. Cât primește lunar

Femeile de serviciu joacă un rol esențial în funcționarea zilnică a unei școli. Acestea asigură curățenia spațiilor de învățământ, fapt care le aduce confort elevilor și profesorilor, dar contribuie și la sănătatea acestora. Cu cât sunt plătite acestea în România? Toate detaliile în articol.

În sarcinile zilnice ale unei femei de serviciu intră curățarea claselor, holurilor, toaletelor și a altor spații comune. Aceste activități se desfășoară înainte, în timpul și după programul școlar al copiilor.

Ce salariu are o femeie de serviciu la școală, în 2026

Salariul net al unei femei de serviciu (îngrijitor școlar) în școlile din România pornește de obicei de la aproximativ 2700-2800 lei, situându-se în jurul nivelului salariului minim pe economie, conform datelor din sectorul de îngrijire. Venitul total poate varia în funcție de vechime, sporuri și gradul de încadrare.

Alte aspecte importante care pot influența venitul total sunt localizarea geografică, asta pentru că în zonele urbane sau metropolitane, acolo unde costul vieții este mai ridicat, salariile sunt mai mari comparativ cu cele din zonele rurale.

Experiența este un factor important, iar o femeie cu ani de muncă în domeniu poate primi un salariu mai mare decât cineva care se află la început. Mai mult, există și calificări suplimentare care pot îmbunătăți salariul, precum cursuri de igienă sau certificări în domeniul curățeniei profesionale.

La suma totală se ține cont și de numărul de ore lucrate și tipul de contract. Există normă întreagă sau tură de noapte, atunci când se câștigă mai mult decât pentru o normă parțială.

Un alt aspect important este politica salarială a școlii sau a consiliului local de care aparține instituția. Astfel că, unele școli investesc mai mult în personalul de curățenie decât altele.

