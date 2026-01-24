Acasă » Știri » Ce salariu avea Bucătărașul Lulu când era în Gașca Zurli. Câți bani primea, de fapt

Ce salariu avea Bucătărașul Lulu când era în Gașca Zurli. Câți bani primea, de fapt

De: Simona Tudorache 24/01/2026 | 20:57
Ce salariu avea Bucătărașul Lulu când era în Gașca Zurli. Câți bani primea, de fapt
Ionuț Varodi a părăsit Gașca Zurli, cu scandal în urmă cu aproape trei ani. El a fost urmat și de Vero Căliman și Răzvan Marina, oameni de bază în trupă. „Bucătărașul Lulu” a îndreptat mai multe săgeți către Mirela Retegan, care după spusele lui nu crea cea mai bună atmosferă dincolo de scenă și nu îi enumera foarte bine pe cei de la Zurli, deși proiectul atrăgea milioane și era pe val. Acum Ionuț Varodi face noi mărturisiri.

Ionuț Varodi își amintește cum a ajuns în trupă când avea 15 ani, cum a iubit ce făcea și cum a ajuns să cunoascu gustul dezamăgirii. Vorodi susține că era extrem de prost plătit pentru munca depusă și ajunsese să se descurce tot mai greu.

„Atunci când mi se folosește numele, eu explodez. Am blocat-o pe Facebook și pe ea și pe toate persoanele de acolo. Am fost acolo de când aveam 15 ani. Mama a semnat pentru spectacolele pe care le aveam.
Când Zurli era fenomen, eu câștigam 2.500 de lei pe lună. Aveam 7-8 spectacole pe săptămână. Eu și Vero ne-am dat demisia împreună, eu am plecat pentru că știam că trebuie să trăiesc cumva”, a declarat Ionut Varodi într-o emisiune TV.

Ionuț Varodi a vrut să îi facă Mirelei Retegan plângere pentru abuz

Ionuț Varodi susține că a fost la un pas să îi facă Mirelei Retegan plângere pentru abuz, dar a renunțat, deoarece nu vrea să consume timp și bani pentru acest episod, pe care încearcă să îl lase în urmă.

„Eu am simțit că mi se dau vălurile la o parte de pe ochi. A fost o discuție foarte manipulatoare, în care eu mi-am dat seama despre tot. Ea nu are cum să explice totul.
Nu i-am făcut plângere pentru abuz, pentru că vreau să fiu lăsat în pace. Mi-ar consuma energie, timp și bani. Sunt momentan niște gânduri care îmi vin constant în cap”, a mai spus Ionuț Varodi.

Ionuț Varodi o atacă pe Mirela Retegan în legătură cu Fundația Zurli

Ionuț Varodi a luat-o în vizor pe Mirela Retegan și a vrut câteva explicații și despre lucrurile care se întâmplă la Fundația Gașca Zurli. Acesta a postat pe pagina sa de TikTok un filmuleț în care vorbește despre încasările primite de la donatori.

„Și-a dat demisia pe 30 sau 31 ianuarie 2024. Ăla de care spui tu, tăntișor, e bucătărașul Zurli. Așa că lasă odată harneala. Mai bine spune-ne. Știu de fundația Zurli”, spune Varodi, în videoclip.

„Spune-ne, în calitate de fost donator, aș vrea să văd puțină transparență în ceea ce privește încasările, pe ce s-au dus banii noștri ai donatorilor și în ce scopuri și campanii s-au folosit. Mai bine ne spui asta decât să-mi folosești numele pe unde mergi.

Iertați-mă pe mine, nu puțină transparență. Transparență totală! Și nu acum, în ultimul an, că nu am fost donator în ultimul an și nu mă interesează ce ai făcut acum în ultimul an. Mă interesează transparența în ceea ce privește, nu știu, de 2023-ul, de exemplu, sau 2022-ul, când donam activ.
Să ținem cont că anumite lucruri și obiecte sunt de la sponsor, nu cumpărate din banii donați. Restul. De banii donați, de oameni. Vrem și noi niște transparență. XOXO, eu sunt Lulu”.

×