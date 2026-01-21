Ce salariu are un medic pe ambulanță în România, în 2026. Cât câștigă lunar

Meseria de medic pe ambulanță poate fi extrem de provocatoare, plină de varietate și dinamism, cu o mulțime de riscuri, dar și beneficii. Pe lângă satisfacția de a salva vieți, acești angajați au o responsabilitate enormă pentru cei care ajung pe mâinile lor. Ce salariu lunar are, de fapt, un astfel de angajat în România, în 2026?

Medicii de pe ambulanță lucrează într-un mediu de lucru nu tocmai prietenos. Stres intens, program neregulat, ture de noapte, expunere la diverse riscuri, condiții periculoase, momente critice, condiții limită și o uriașă responsabilitate pentru viețile oamenilor. Chiar și în aceste cazuri, beneficiile salariale sunt mai mici decât în alte țări din Europa, însă – în majoritatea cazurilor – sunt considerate decente.

Ce salariu încasează lunar un medic pe ambulanță în România

Medicii de pe ambulanță sunt primele persoane care se ocupă de situații grave și oferă primul ajutor la fața locului, devenind astfel intermediari principali între pacient și spital. În concluzie, în ciuda dificultăților care apar în timpul programului de lucru, meseria de medic pe ambulanță este versatilă – strict dedicată oamenilor extrem devotați, rezistenți la stres, cu un nivel înalt de etică morală.

În România, salariul unui medic pe ambulanță variază considerabil în funcție de mai mulți factori: vechime, ore de gardă, sporuri și grad (medic primar, specialist, debutant). Conform statisticilor, media salariului unui medic pe ambulanță este de peste 10.000 – 12.000 de lei.

Un medic primar poate ajunge să câștige un salariu mult mai mare, la care se adaugă sporuri pentru condiții de muncă, gărzi și ore suplimentare. Valoarea salariului total brut poate să depășească 20.000 – 30.000 de lei, în funcție de vechime și ore.

