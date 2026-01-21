Acasă » Știri » Ce salariu are un medic pe ambulanță în România, în 2026. Cât câștigă lunar

Ce salariu are un medic pe ambulanță în România, în 2026. Cât câștigă lunar

De: Irina Vlad 21/01/2026 | 09:55
Ce salariu are un medic pe ambulanță în România, în 2026. Cât câștigă lunar
Ce salariu are un medic pe ambulanță în România, în 2026. Cât câștigă lunar/ sursă foto: social media

Meseria de medic pe ambulanță poate fi extrem de provocatoare, plină de varietate și dinamism, cu o mulțime de riscuri, dar și beneficii. Pe lângă satisfacția de a salva vieți, acești angajați au o responsabilitate enormă pentru cei care ajung pe mâinile lor. Ce salariu lunar are, de fapt, un astfel de angajat în România, în 2026? 

Medicii de pe ambulanță lucrează într-un mediu de lucru nu tocmai prietenos. Stres intens, program neregulat, ture de noapte, expunere la diverse riscuri, condiții periculoase, momente critice, condiții limită și o uriașă responsabilitate pentru viețile oamenilor. Chiar și în aceste cazuri, beneficiile salariale sunt mai mici decât în alte țări din Europa, însă – în majoritatea cazurilor – sunt considerate decente.

Ce salariu încasează lunar un medic pe ambulanță în România

Medicii de pe ambulanță sunt primele persoane care se ocupă de situații grave și oferă primul ajutor la fața locului, devenind astfel intermediari principali între pacient și spital. În concluzie, în ciuda dificultăților care apar în timpul programului de lucru, meseria de medic pe ambulanță este versatilă – strict dedicată oamenilor extrem devotați, rezistenți la stres, cu un nivel înalt de etică morală.

Ce salariu are un medic pe ambulanță în România, în 2026. Cât câștigă lunar/ sursă foto: social media

În România, salariul unui medic pe ambulanță variază considerabil în funcție de mai mulți factori: vechime, ore de gardă, sporuri și grad (medic primar, specialist, debutant). Conform statisticilor, media salariului unui medic pe ambulanță este de peste 10.000 – 12.000 de lei.

Un medic primar poate ajunge să câștige un salariu mult mai mare, la care se adaugă sporuri pentru condiții de muncă, gărzi și ore suplimentare. Valoarea salariului total brut poate să depășească 20.000 – 30.000 de lei, în funcție de vechime și ore.

Ce pensie are un fost polițist în 2026. Poate ajunge chiar la 4.000 de euro

Ce salariu are o farmacistă în 2026. Câți bani primește în fiecare lună

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9500 de euro. Terenul are 670 de metri pătrați
Știri
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9500 de euro. Terenul are 670…
Cum a reacționat Ilie Năstase, după ce fiica lui a ajuns să cerșească pe străzi? Nu mai vrea să audă de ea
Știri
Cum a reacționat Ilie Năstase, după ce fiica lui a ajuns să cerșească pe străzi? Nu mai vrea…
Ger năprasnic în România: -19 grade în estul Transilvaniei. Cod galben miercuri noapte
Mediafax
Ger năprasnic în România: -19 grade în estul Transilvaniei. Cod galben miercuri noapte
Ninge 10 zile fără oprire în aceste orașe din România. Meteorologii Accuweather anunță pe ce dată începe
Gandul.ro
Ninge 10 zile fără oprire în aceste orașe din România. Meteorologii Accuweather anunță...
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Soția de fotbalist care a furat toate privirile la nunta lui Radu Drăgușin. Petrecere cu ștaif la Athenee Palace
Adevarul
Soția de fotbalist care a furat toate privirile la nunta lui Radu Drăgușin....
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a descoperit ce s-a întâmplat cu el
Digi24
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a...
Veronika nu este o vacă oarecare. Este prima bovină despre care cercetătorii spun că poate folosi unelte
Mediafax
Veronika nu este o vacă oarecare. Este prima bovină despre care cercetătorii spun...
Parteneri
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta vedetă?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta...
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport.ro
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model:...
Caz șocant la un spital din România! A murit după tura de noapte!
Ciao.ro
Caz șocant la un spital din România! A murit după tura de noapte!
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Click.ro
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere...
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
Mai mulți democrați cer demiterea lui Trump menționând o prevedere a Constituției care nu a mai fost invocată până acum
Digi24
Mai mulți democrați cer demiterea lui Trump menționând o prevedere a Constituției care nu a...
Cât trebuie să lași motorul să se încălzească iarna?
Promotor.ro
Cât trebuie să lași motorul să se încălzească iarna?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Arma „imposibil de oprit” a eșuat? Ucraina confirmă un atac hipersonic ratat al Rusiei
go4it.ro
Arma „imposibil de oprit” a eșuat? Ucraina confirmă un atac hipersonic ratat al Rusiei
O fotografie cu o gaură neagră provoacă fiori!
Descopera.ro
O fotografie cu o gaură neagră provoacă fiori!
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Go4Games
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Ninge 10 zile fără oprire în aceste orașe din România. Meteorologii Accuweather anunță pe ce dată începe
Gandul.ro
Ninge 10 zile fără oprire în aceste orașe din România. Meteorologii Accuweather anunță pe ce...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9500 de euro. Terenul ...
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9500 de euro. Terenul are 670 de metri pătrați
Cum a reacționat Ilie Năstase, după ce fiica lui a ajuns să cerșească pe străzi? Nu mai vrea să ...
Cum a reacționat Ilie Năstase, după ce fiica lui a ajuns să cerșească pe străzi? Nu mai vrea să audă de ea
Tortul bizar pe care l-a avut Radu Drăgușin la nuntă. Imagini de la dansul mirilor
Tortul bizar pe care l-a avut Radu Drăgușin la nuntă. Imagini de la dansul mirilor
Ce mașină conduce ”regele fitnessului”, Nicolae Lupșor? Se laudă cu un garaj mega luxos
Ce mașină conduce ”regele fitnessului”, Nicolae Lupșor? Se laudă cu un garaj mega luxos
El este Andrei, tânărul din Constanța care și-a ucis mama! Care este motivul pentru care a recurs ...
El este Andrei, tânărul din Constanța care și-a ucis mama! Care este motivul pentru care a recurs la gestul extrem
La ce dată va fi următoarea creștere a pensiilor, de fapt, pentru toți pensionarii din România
La ce dată va fi următoarea creștere a pensiilor, de fapt, pentru toți pensionarii din România
Vezi toate știrile
×