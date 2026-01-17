Acasă » Știri » Ce salariu are o farmacistă în 2026. Câți bani primește în fiecare lună

Ce salariu are o farmacistă în 2026. Câți bani primește în fiecare lună

De: Denisa Iordache 17/01/2026 | 11:00
Ce salariu are o farmacistă în 2026. Câți bani primește în fiecare lună
Ce salariu are o farmacistă în 2026

Salariul unei farmaciste poate varia, asta pentru că intervin factori precum experienția anterioară, locația, tipul de angajator sau nivelul de educație. Cât câștigă acestea în anul 2026? Toate detaliile în articol. 

În România, conform datelor furnizate de Salario, comparator de salarii realizat de eJobs, salariul în domeniul farmaceutic este de aproximativ 4.500 lei net.  

Ce salariu are o farmacistă în 2026

Acesta poate ajunge și la 7.900 lei net lunar pentru un farmacist cu experiență, la care se adaugă bonusuri și tichete de masă. Un farmacist rezident câștigă în jur de 4.300 – 4.400 ron brut, iar media salarială generală poate fi mai ridicată, de peste 900 EUR/lună.     

Farmacistă
Farmacistă

Ce salariu are o bonă asiatică în România 

Dacă tot vorbim de salarii, putem spune și despre unul dintre cele mai căutate posturi de muncă de străini. Bonele asiatice sunt din ce în ce mai întâlnite în familiile românilor înstăriți. Acestea nu doar că sunt angajate, dar reușesc în cele mai multe cazuri să intre în familie, pentru că petrec foarte mult timp alături de aceasta și sunt cazate, de obicei, chiar în casele angajatorilor. 

De-a lungul timpului, mai multe bone asiatice și-au împărtășit experiențele trăite în familiile românilor. Majoritatea sunt mulțumite și sunt tratate corespunzător. Femeila ajung să fie bone, menajere și un ajutor important în casă.  

Salariile pentru o bonă asiatică sunt între 3.700 de lei și 5.000 de lei, în funcție de experiență și de disponibilitate. 

În majoritatea cazurilor, lucrătorii asiatici sunt aduși prin firme specializate și locuiesc în casa angajatorului, fiind astfel disponibili non-stop. În atribuțiile acestora intră toate activitățile din viața de zi cu zi, precum dusul copiilor la școală, gătitul, animalele de companie sau cumpărături. 

CITEȘTE ȘI:

Diploma care îți garanta un loc de muncă bine plătit în trecut, astăzi te poate lăsa fără job

Salariu șofer de ambulanță 2026. Cât câștigă lunar, în funcție de vechime

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
De ce e mai bine în România decât în Spania. Mărturia unui tânăr care s-a întors în țara natală
Știri
De ce e mai bine în România decât în Spania. Mărturia unui tânăr care s-a întors în țara…
Naba, în scandal mare cu Boureanu! Cum vrea să se răzbune pe Aris Eram, Marina Dina și Yasmin, după ce a ajuns la spital din cauza lor
Știri
Naba, în scandal mare cu Boureanu! Cum vrea să se răzbune pe Aris Eram, Marina Dina și Yasmin,…
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Liderul opoziției din Uganda a fost răpit la o zi după alegerile câștigate de președintele aflat la putere din 1986
Gandul.ro
Liderul opoziției din Uganda a fost răpit la o zi după alegerile câștigate...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Moruțan, mărul discordiei între verii Becali. Giovanni „întinde sforile” pentru transferul la Rapid, în timp ce fotbalistul este dorit cu ardoare la FCSB. „Fiecare face ce vrea!”
Adevarul
Moruțan, mărul discordiei între verii Becali. Giovanni „întinde sforile” pentru transferul la Rapid,...
Medicamentele care te lasă fără permis. Lista completă și explicația medicului
Digi24
Medicamentele care te lasă fără permis. Lista completă și explicația medicului
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău...
Parteneri
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Dan Negru, deranjat de cât de mic e prețul la benzină și motorină în Republica Moldova. Cât costă litrul față de România: „La noi nu am alimentat mașina, ci bugetul”
Click.ro
Dan Negru, deranjat de cât de mic e prețul la benzină și motorină în Republica...
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
VIDEO Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela cu ajutorul americanilor de la Grey Bull
Digi24
VIDEO Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela cu ajutorul...
Motorsportul studențesc din România urcă pe podiumul european: Locul 1 în 2025
Promotor.ro
Motorsportul studențesc din România urcă pe podiumul european: Locul 1 în 2025
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Singura fabrică de avioane militare din România s-ar putea închide
go4it.ro
Singura fabrică de avioane militare din România s-ar putea închide
Semnalul dat în România la intrarea în Primul Război Mondial
Descopera.ro
Semnalul dat în România la intrarea în Primul Război Mondial
De la Game of Thrones la Tomb Raider. Cum arată noua Lara Croft
Go4Games
De la Game of Thrones la Tomb Raider. Cum arată noua Lara Croft
Liderul opoziției din Uganda a fost răpit la o zi după alegerile câștigate de președintele aflat la putere din 1986
Gandul.ro
Liderul opoziției din Uganda a fost răpit la o zi după alegerile câștigate de președintele...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
De ce e mai bine în România decât în Spania. Mărturia unui tânăr care s-a întors în țara natală
De ce e mai bine în România decât în Spania. Mărturia unui tânăr care s-a întors în țara natală
Naba, în scandal mare cu Boureanu! Cum vrea să se răzbune pe Aris Eram, Marina Dina și Yasmin, după ...
Naba, în scandal mare cu Boureanu! Cum vrea să se răzbune pe Aris Eram, Marina Dina și Yasmin, după ce a ajuns la spital din cauza lor
Răzvan Ionescu a murit. Doliu în lumea artistică din România
Răzvan Ionescu a murit. Doliu în lumea artistică din România
Când vine primăvara, de fapt? 2026, an bizar conform meteorologilor Easeweather
Când vine primăvara, de fapt? 2026, an bizar conform meteorologilor Easeweather
Gabi Tamaș a cedat la Survivor. La un pas să izbucnească în plâns: ”Mi-e foame, mă”
Gabi Tamaș a cedat la Survivor. La un pas să izbucnească în plâns: ”Mi-e foame, mă”
Orașul din România în care un apartament cu 2 camere a ajuns să coste 269.000 de euro. Are 70 de ...
Orașul din România în care un apartament cu 2 camere a ajuns să coste 269.000 de euro. Are 70 de metri pătrați
Vezi toate știrile
×