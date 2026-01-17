Ce salariu are o farmacistă în 2026. Câți bani primește în fiecare lună

Salariul unei farmaciste poate varia, asta pentru că intervin factori precum experienția anterioară, locația, tipul de angajator sau nivelul de educație. Cât câștigă acestea în anul 2026? Toate detaliile în articol.

În România, conform datelor furnizate de Salario, comparator de salarii realizat de eJobs, salariul în domeniul farmaceutic este de aproximativ 4.500 lei net.

Ce salariu are o farmacistă în 2026

Acesta poate ajunge și la 7.900 lei net lunar pentru un farmacist cu experiență, la care se adaugă bonusuri și tichete de masă. Un farmacist rezident câștigă în jur de 4.300 – 4.400 ron brut, iar media salarială generală poate fi mai ridicată, de peste 900 EUR/lună.

Ce salariu are o bonă asiatică în România

Dacă tot vorbim de salarii, putem spune și despre unul dintre cele mai căutate posturi de muncă de străini. Bonele asiatice sunt din ce în ce mai întâlnite în familiile românilor înstăriți. Acestea nu doar că sunt angajate, dar reușesc în cele mai multe cazuri să intre în familie, pentru că petrec foarte mult timp alături de aceasta și sunt cazate, de obicei, chiar în casele angajatorilor.

De-a lungul timpului, mai multe bone asiatice și-au împărtășit experiențele trăite în familiile românilor. Majoritatea sunt mulțumite și sunt tratate corespunzător. Femeila ajung să fie bone, menajere și un ajutor important în casă.

Salariile pentru o bonă asiatică sunt între 3.700 de lei și 5.000 de lei, în funcție de experiență și de disponibilitate.

În majoritatea cazurilor, lucrătorii asiatici sunt aduși prin firme specializate și locuiesc în casa angajatorului, fiind astfel disponibili non-stop. În atribuțiile acestora intră toate activitățile din viața de zi cu zi, precum dusul copiilor la școală, gătitul, animalele de companie sau cumpărături.

