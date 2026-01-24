Salariu administrator bloc 2026. Cât câștigă lunar, în funcție de numărul apartamentelor

Pentru românii care locuiesc la bloc, pe lângă facturile obișnuite de întreținere, există și o contribuție lunară destinată salariului administratorului. Chiar dacă mulți nu sunt atenți la acest detaliu, funcția de administrator de bloc poate aduce un venit stabil, uneori chiar peste media pe economie, în funcție de dimensiunea imobilului și de numărul de apartamente gestionate.

Interesul pentru acest post este destul de mare, mai ales pentru că programul poate fi flexibil, iar pentru unii reprezintă un al doilea loc de muncă. În alte cazuri, administrarea blocului este principala sursă de venit. Salariul nu este stabilit anterior, ci este suportat de toți proprietarii și se împarte proporțional, în funcție de cota-parte din proprietatea comună.

Fiecare locatar contribuie lunar cu o sumă, diferită în funcție de tipul locuinței: garsonierele plătesc mai puțin, iar apartamentele mari contribuie mai mult. În general, într-un bloc mic, cu 10-20 de apartamente, un administrator poate câștiga între 2.500 și 3.000 de lei brut lunar. Pentru un imobil mediu, cu 20-40 de apartamente, salariul ajunge la aproximativ 3.000-4.000 de lei, iar în cazul blocurilor mari, cu peste 40 de locuințe, venitul poate depăși 5.000-6.000 de lei pe lună.

Cu ce se ocupă un administrator de bloc

În ceea ce privește atribuțiile, administratorul are un rol esențial în buna funcționare a imobilului. Printre responsabilitățile sale se numără gestionarea fondurilor asociației, ținerea evidenței financiare, întocmirea și afișarea listelor de plată, precum și administrarea fondului de rulment și a celui de reparații. Tot el se ocupă de relația cu furnizorii de utilități și servicii, cum ar fi firma de curățenie, întreținerea liftului sau reparațiile comune.

De asemenea, tot administratorul trebuie să supravegheze lucrările de întreținere, să propună soluții pentru îmbunătățirea clădirii și să se asigure că sunt respectate normele de siguranță, inclusiv cele privind prevenirea incendiilor.

