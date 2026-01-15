Fosta vedetă Pro TV care a mâncat crocodil și scorpion la micul dejun, în vacanța din Thailanda: “Curiozitatea a fost mai puternică decât frica”

Crocodil, scorpion și prosecco la primele ore ale dimineții, vacanța lui Valentin Luca și a soției sale, Roxana, a fost orice, numai obișnuită nu. Campionul mondial la bartending a vorbit în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre experiențele culinare extreme trăite în Thailanda, unde curiozitatea a fost mai puternică decât frica, iar fiecare masă s-a transformat într-o aventură exotică.

După mese grele, pline de sarmale, cârnați, piftie și șorici, Valentin Luca, campion mondial la bartending, și soția sa, Roxana au decis că este momentul pentru o escapadă extremă. Cei doi au lăsat frigul din România pentru soarele arzător al Thailandei, unde anul 2026 a început pentru ei în costume de baie, cu nisip fierbinte sub tălpi și experiențe care i-ar face pe mulți să dea înapoi.

Carnea de crocodil l-a cucerit instant

Ajunși în exotica destinație, cei doi nu s-au limitat la plajă și cocktailuri. Din contră! Au pornit într-o adevărată „vânătoare” culinară, care a culminat cu un moment greu de digerat pentru cei mai sensibili: au mâncat crocodil și scorpion!

„Mâncarea din Thailanda ne-a surprins enorm. Am încercat absolut de toate: street food, restaurante elegante, piețe locale. Curiozitatea a fost mai puternică decât frica, așa că am testat și carne de crocodil, dar și scorpion”, a declarat Valentin Luca pentru CANCAN.RO.

Și surpriza cea mare? I-a plăcut! „Carnea de crocodil chiar mi-a plăcut. Are o textură interesantă, undeva între pește și pui, iar gustul seamănă foarte mult cu cel al puiului.”

Nici Roxana nu s-a lăsat mai prejos, însă a fost ceva mai prudentă când a venit vorba de insecte.

„La scorpion ne-am limitat doar la clești, care seamănă cu racii”, ne-a mărturisit ea.

Vacanța a fost una fără reguli și fără limite. Departe de programul rigid de acasă, Valentin și Roxana au decis să se răsfețe așa cum rar o fac.

„Diminețile începeau cu un mic dejun excelent la hotel, iar prosecco-ul se potrivea perfect cu atmosfera de vacanță. Era pe lista mea de dorințe, așa că am bifat clar: prosecco la micul dejun!”, spune Roxana.

Valentin, ceva mai ponderat, a ales cafeaua și băuturi fresh.

„M-am rezumat la cafea și la așa-zise cocktailuri, care erau mai degrabă combinații de fructe”, a completat el.

