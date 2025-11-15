Acasă » Știri » Cristina Cioran a recunoscut care au fost cele mai grele clipe din viața ei: „E amintirea unui moment groaznic”

Cristina Cioran a recunoscut care au fost cele mai grele clipe din viața ei: „E amintirea unui moment groaznic”

De: Alina Drăgan 15/11/2025 | 22:45
Cristina Cioran a recunoscut care au fost cele mai grele clipe din viața ei: „E amintirea unui moment groaznic”
Cristina Cioran a recunoscut care au fost cele mai grele clipe din viața ei
Cristina Cioran este acum o mămică fericită și împlinită. Însă, ultimii ani din viața acesteia nu au fost tocmai ușori. Recent, vedeta și-a deschis sufletul și a vorbit despre una dintre cele mai dificile perioade din viața ei. A trecut prin momente de coșmar, dar a reușit să le depășească și merge acum înainte. Care a fost momentul critic din viața vedetei?

Cristina Cioran este mama a doi copii frumoși. Însă, viața de mămică a venit la pachet și cu multe provocări. Prima naștere a fost una extrem de complicată pentru blondină și a făcut-o să treacă prin stări contradictorii. Acum, Cristina Cioran a vorbit despre tot ce s-a întâmplat atunci când fiica ei, Ema, a venit pe lume.

Cristina Cioran a recunoscut care au fost cele mai grele clipe din viața ei

Prima naștere nu a fost deloc una ușoară pentru Cristina Cioran. Vedeta a avut parte de o naștere prematură, de urgență, iar în acele momente a simțit că o să cedeze. Blondina se temea pentru viața fiicei sale și a trecut prin stări de coșmar. Din fericire, totul a decurs bine până la urmă.

Însă, problemele nu s-au terminat după naștere pentru Cristina Cioran. Fiind născută prematur, fiica acesteia a stat mai bine de o lună în spital. Ei bine, acest timp a trecut extrem de greu pentru blondină și a avut multe griji. Vedeta a născut în timpul pandemiei și nu a avut voie să stea alături de bebeluș. Micuța Ema a stat internată o lună și jumătate, iar, în acest timp, Cristiana Cioran avea voie să o viziteze o singură dată pe săptămână, timp de 10 minute.

„Cel mai greu mi-a fost la nașterea Emei. Am născut prematur și de urgență. Ziua ei este o zi minunată, însă este și amintirea unui moment groaznic, pentru că am crezut că o pierd, iar acelea sunt sentimente duale. Te simți vinovată că ai născut copilul prematur, sigur ai făcut tu ceva greșit.

Al doilea moment foarte greu a fost când a fost nevoie să plec din spital pentru că era Covid. (…) Am sunat la spital în fiecare zi timp de o lună și jumătate, aveam voie să o văd 10 minute, o dată pe săptămână”, a mărturisit Cristina Cioran, în cadrul unui podcast.

