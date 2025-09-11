Cristina Cioran s-a mutat definitiv din București. Care este motivul: „E Doamne-Doamne cu noi, deci totul va fi ok”

Cristina Cioran a lăsat deoparte Bucureștiul care i-a fost casă mulți ani pentru un alt oraș din România. Ea și-a dorit să fie mai aproape de mama sa de care este apropiatăă și care îi este sprijin.

Cristina Cioran s-a mutat în urmă cu câteva luni în Constanța, alături de mama sa, alegând orașul de la malul mării ca noul cămin pentru familia ei. Vedeta a dorit să se apropie de mama sa, care să o sprijine în creșterea celor doi copii, Ema și Max, dar și pentru a se bucura de mai mult timp împreună cu familia.

Tot în Constanța, Cristina a organizat și botezul fiului său, o ceremonie specială care a fost oficiată de Patriarhul Daniel. Vedeta se declară fericită că are acum alături o persoană de încredere care să o ajute cu gestionarea celor mici și cu responsabilitățile zilnice, reușind astfel să îmbine viața de familie cu cariera.

„Mă simt foarte bine, sunt foarte încântată că am reușit să îl botezăm pe Max. Cumva îmi stătea pe creier că nu reușeam să-l botez, nu se nimereau plecarea și întoarcerea, ne mai întoarcem, nu ne mai întoarcem… În momentul în care am luat decizia cu mutarea, totul a fost perfect, cu atât mai mult cu cât slujba de botez a lui Max a fost înfăptuită de Înalt Preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului!

Mă simt foarte bine, o am pe mama lângă mine, nu sunt singură și nu voi fi niciodată singură. Și nici copiii nu vor fi niciodată singuri. Mi-e greu, mi-e și ușor! Pentru mine îmi doresc să fiu sănătoasă. Atât! Pentru că restul vin toate de la sine, dacă eu și copiii mei suntem sănătoși. Și mama mea să fie la fel, sănătoasă, beton, ca să fie alături de noi. Suntem bine”, a spus Cristina Cioran pentru pentru Click.ro.

Cristina Cioran, mulțumită de decizia mutării

Cristina Cioran s-a mutat împreună cu familia la Constanța în perioada Paștelui și a decis să rămână definitiv, simțind orașul ca pe „acasă”. Mama sa o ajută în creșterea celor doi copii, Ema și Max, iar fiica sa s-a adaptat rapid la grădinița de stat.

Vedeta a început și filmările pentru un proiect de travel și cooking în zona Dobrogei, explorând rețete tradiționale și căutând sponsori și parteneri. Cristina s-a declarat optimistă și recunoscătoare pentru sprijinul mamei.

„A fost foarte emoționant, a fost ca o revenire acasă! Adică am simțit cum mă trage pământul, locul meu de baștină. A fost ca o confirmare că trebuie să rămân acasă, că am aici lucruri de făcut și că nu ești niciodată singur. Noi ne-am mutat aici, la Constanța, de Paște. Inițial pentru vară! Am zis că rămânem trei luni… și acum am decis să rămânem de tot. Am înscris-o pe Ema la o grădinița de stat de aici și este foarte fericită și e foarte bine că am luat această decizie, să ne întoarcem aici măcar pentru vară, pentru că mama mă ajută mult cu copiii. Unde e mai bine ca acasă? Așa am decis să rămânem la Constanța. Mama este minunată și nu știu ce m-aș face fără ea! Mă simt foarte bine, eu sunt o fire optimistă. Suntem binecuvântați! E Doamne-Doamne cu noi, deci totul va fi ok! Și când e greu, putem și mai mult! Am început și filmările pentru un proiect de travel și cooking pentru zona Dobrogei, căutăm sponsori și parteneri care să ne susțină. Vom intra în adâncurile Dobrogei și vom găsi rețete interesante”, a adăugat Cristina Cioran.

