Bella Santiago, declarații despre motivul real pentru care mama sa nu va veni la nuntă: „M-am supărat un pic”

Bella Santiago și logodnicul său, Ionuț Grigore, se pregătesc să își unească destinele în curând, însă fericirea e umbrită de un gol imens în suflet. Mama artistei nu va putea fi prezentă la nuntă. În cadrul unui interviu, cântăreața a vorbit despre această situație nefericită și despre motivul pentru care mama sa nu va fi alături de ea la cea mai importantă zi din viața ei.

Bella Santiago numără zilele până când va îmbrăca rochia de mireasă. Cântăreața se află în toiul pregătirilor și are grijă ca totul să iasă ca la carte.

Marele eveniment va avea loc pe data de 26 mai 2023, unde sunt așteptate peste 200 de persoane, iar Bella Santiago pregătește surprize inedite pentru oaspeți. Printre acestea se numără și posibilitatea ca artista să cânte la propria ceremonie. Cu toate acestea, fosta colegă a cântăreței, de la Kanal D, Teo Trandafir, i-a atras atenția cu privire la acest moment de „deliciu” pe care artista vrea să-l pregătească pentru invitații săi. Teo i-a spus că acest gest i-ar putea aduce ghinion.

Însă, ceea ce o supără cel mai tare este că cea mai importantă ființă din viața ei, mama sa, nu va putea fi prezentă la nuntă.

Bella Santiago, despre motivul pentru care mama sa nu va veni la nuntă: „I–a zis doctorul că are probleme”

În cadrul unui interviu, cântăreața a mărturisit că și-a dorit și își dorește în continuare ca mama sa să fie prezentă la nuntă, însă din cauza unor probleme de sănătate, doctorul i-a recomandat să nu călătorească și să nu depună foarte mult efort. Deși, inițial a fost supărătă și i-a fost să accepte ideea, acum artista a înțeles că sănătatea este pe primul loc.

„O să vină verișorul meu din Italia, cu care am copilărit împreună la bunici și el a plecat în Roma și a rămas acolo, dar mi-a spus că o să vină la nunta mea, și o să mai vină verișoara mea, care e în Spania. Sper să vină și unchiul meu. Mi-a zis mama din Filipine: «Lasă că vine fratele meu care stă în Spania», pentru că mama nu mai vrea să vină.

Mama are 68 de ani și niciodată nu a călătorit, în viața ei, cu avionul și chiar înante mi-a spus că vine. A fost la doctor și i-a zis doctorul că are probleme cu spatele, are probleme cu spatele de mult, are scolioză și având în vedere vârsta ei, e mai greu să călătorească și să stea în avion 16 ore. O înțeleg și pe ea, dar m-am supărat un pic, dar după aceea am înțeles”, a declarat artista, pentru Viva!.