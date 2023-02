Bella Santiago, pe ultima sută de metri cu pregătirile de nuntă! Cum va arăta marele eveniment. „O să fie cam 200 de invitați”   

Bella Santiago și Nicolae Grigore sunt gata de nuntă. După ce au amânat evenimentul din cauza pandemiei, acum cei doi au pus toate lucrurile la punct, iar, în curând, vor petrece așa cum se cuvine la nunta lor. Aproape toate pregătirile au fost făcute, motiv pentru care sunt nerăbdători și cu gândul la ziua cea mare.

În anul 2017, Bella Santiago și Nicolae Grigore au făcut cununia civilă, iar acum se pregătesc de nuntă. Pentru că pandemia le-a pus bețe în roate, cei doi au amânat momentul, însă, acum sunt gata să ajungă în fața altarului. Cuplul își va uni destinele și în fața lui Dumnezeu, în data de 26 mai. Atunci va avea loc cununia religioasă, dar și marea petrecere.

Bella Santiago abia așteaptă momentul cel mare și a făcut deja toate pregătirile. În ziua cea mare, vedeta va purta două ținute, una la Biserică, iar alta la petrecere. Artista plănuiește să se distreze pe cinste altăuri de invitați și se anunță o petrecere ca la carte.

„Nu se mai amână nunta, la cât am așteptat. Pe 26 mai avem nunta. O să am două rochii, o să am o rochie la biserică mai cumințică și la locație o să dansez…distracție. Vreau să mă distrez la nunta mea. Nu vreau să mă fure nimeni. La dansul mirilor, la noi, dansează la mijloc și toată lumea îi pune bani pe rochie și la noi mireasa cântă. Am auzit că în România se spune că nu e bine să cânte mireasa la nuntă”, a declarat Bella Santiago, potrivit antenastars.ro.

Bella Santiago, nuntă cu 200 de invitați

Atomsfera la nunta Bellei Santiago o să fie animată de Adi Cristescu, Nikolaos Papadopoulos și , nelipsitul DJ. Locația a fost și ea găsită, iar meniul stabilit. Singurul lucru care nu a fost deja pus la punct este legat de aperitive. Artista are o cerință specială, așa că mai are de lucrat. De asemenea, pe lângă preparatele clasice, la nunta vedetei se va găsi și mâncare filipineză. Atomsfera se anunță una incendiară, iar cei peste 200 de invitați vor petrece până dimineață.

„Adi Cristescu o să cânte la nuntă, o să fie și grecească Nikolaos Papadopoulos și un DJ. Dacă vor să cânte (n.r. invitații), scena e liberă. Încă nu ne-am gândit la aperitiv. Vreau aperitiv cald, nu rece, că nu-mi place mâncarea rece. Am găsit deja locație și am vorbit de aperitive calde, că nu voiam ca la nunțile la care mergeam. Eu personal nu mănânc rece și nu îmi place mâncarea rece și vrem să punem și un colț cu mâncare filipineză.

La noi nu e cu dar pe masă, aduci mobilier (…) Am făcut o listă de invitați și cam 200 maxim. O să vină verișoara mea din Spania și, cea din Roma și cam atât. Nu vine nimeni din Filipine, că este foarte departe”, a mai spus Bella Santiago.

