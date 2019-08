Toată lumea o știe pe Bella Santiago, câştigătoarea X Factor 2018, însă puțini îl cunosc pe soțul ei. Cum arată Nicolas Grig

Un nou scandal de proporții a izbucnit la Eurovision România 2019! Motivul este că una dintre favorite, respectiv Bella Santiago, a fost acuzată de plagiat! Refrenul piesei Bellei Santiago este, de fapt, o zicală veche/proverb/quote care circulă de câțiva ani buni pe Internet. Deși unele surse spun că îi aparține blogăriței Ashley Lemaine, versurile ar fi un vechi proverb indian.



În orice caz, Bella și colegul ei de compoziție, Alexandru Luft, nu sunt autorii acestui text. Este vorba, mai precis, de partea cea mai importantă a piesei Bellei, refrenul acesteia: “Body of a woman, soul of a child, mind of the free, heart of the wild”.