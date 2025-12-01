Cristina Șișcanu, mesaj dur pentru urmăritoarele care o jignesc: ”Nu ne mai facem bine”

Cristina Șișcanu, una dintre cele mai cunoscute figuri din televiziunea românească, a transmis un mesaj ferm către urmăritoarele care o critică pe rețelele de socializare. Vedeta, obișnuită cu opiniile negative, a declarat că a ajuns la limita răbdării și a decis să răspundă public.

Alături de soțul său, Mădălin Ionescu, Cristina formează un cuplu apreciat în showbizul autohton. Cei doi se bucură de succes atât pe plan profesional, cât și în viața personală, alături de fiica lor, Petra, și de Filip, fiul prezentatorului dintr-o căsătorie anterioară. Totuși, vedeta TV a vorbit recent despre atacurile verbale pe care le primește constant în mediul online.

Cristina Şişcanu, mesaj pentru haterii săi

Pe pagina sa de Facebook, Cristina Șișcanu a publicat un filmuleț în care a decis să le răspundă celor care îi lasă comentarii jignitoare. Ea a subliniat că nu se va lăsa afectată de aceste mesaje, fiind conștientă de efortul depus pentru a ajunge la nivelul actual.

„Sunt unele urmăritoare care jignesc și nu ne mai facem bine și vreau să vă transmit acest mesaj, nu mă intimidați absolut deloc, dar absolut deloc și o să vă spun de ce nu pot fi intimidată. Nu pot fi intimidată pentru că eu am muncit enorm, da? De mică am muncit enorm, am muncit enorm la școală, am muncit enorm în activitățile extrașcolare, am muncit la olimpiade, am muncit la facultate, am muncit și la job-urile pe care le aveam în paralel cu facultatea, am muncit și în televiziune, muncesc și în online, da? De aceea n-o să mă las intimidată de voi, nici nu mă ating intimidările voastre.”, a transmis Cristina.

Cum şi-a motivat Cristina răspunsul la mesajele de critică

Vedeta a mai explicat că răspunde acestor atacuri pentru că nu este indiferentă și speră ca unele persoane să își schimbe comportamentul.

„De ce răspund? Pentru că eu v-am mai spus, eu nu sunt o ignorantă, mie îmi pasă și îmi place să pun umărul în anumite situații când poate schimb ceva și poate rezolv ceva și poate pe unele dintre voi, cele care sunteți foarte aprinse și încercați să mă intimidați și aruncați cu hate și vai… și vă minunați și vă dați ochii peste cap și tot spuneți una alta… negativ, da? Nu ceva pozitiv… sper că poate pe unele dintre voi vă mai întorc de pe acest drum al pierzaniei și poate, poate reușiți să vă recuperați, de asta și mai răspund la aceste lucruri.”

În încheiere, Cristina Șișcanu a subliniat că fiecare reușită din viața sa a fost obținută prin muncă intensă și a transmis un mesaj tranșant către cei care o critică.

„Eu știu foarte bine, pentru fiecare moment, pentru fiecare succes mic sau mare din viața mea, am muncit enorm. Voi cele care aruncați cu noroi și care aruncați cu hate… n-ați făcut nici… 1% din cât am muncit eu și nici nu sunteți capabile să dăruiți, mă refer sufletește, nici 1% din cât am dăruit eu, așa că… vedeți-vă de treabă! Ori vă recuperați și deveniți niște oameni cu suflet, oameni buni… ori valea de aici! N-aveți ce căuta aici!”, a mai adăugat vedete în mesajul său.

