Cum arată Cristina Șișcanu după ce a slăbit 14 kilograme. Fanii au crezut că nu văd bine!

Cum arată Cristina Șișcanu după ce a slăbit 14 kilograme. Fanii au crezut că nu văd bine!

De: Irina Vlad 28/11/2025 | 20:27
Cristina Șișcanu înainte să slăbească 14 kilograme/ sursă foto
Pe final de an, Cristina Șișcanu culegea roadele muncii sale. După câteva luni bune de când și-a pus poftele în cui și s-a abținut de la mâncărurile preferate, soția lui Mădălin Ionescu mai are puțin și ajunge la kilogramele dorite. 

După ce aproape toată primăvara și vara a fost judecată pentru felul în care arată, Cristina Șișcanu s-a apucat de treabă. Cu pași mici, dar siguri, și-a revizuit obiceiurile alimentare și s-a pus pe slăbit.

Deși au existat ”guri rele” care au bănuit-o că folosit metode ”necurate” de slăbire, printre care înjecțiile Ozempic, soția lui Mădălin Ionescu și-a văzut de drum. Nu a confirmat, nici nu a infirmat bănuielile unora, în schimb le-a închis gura când a făcut parada modei într-o rochie mini.

Cum arată Cristina Șișcanu după ce a slăbit 14 kilograme

Cu 14 kilograme mai puține, Cristina Șișcanu s-a îmbrăcat într-o rochie scurtă, suficient cât să-i acopere posteriorul, și a defilat în fața cârcotașilor de pe social media.

„Astăzi, după patru luni și jumătate, cântarul mi-a arătat cu 14 kg mai puțin. Nu mă așteptam. Ieri am dat iama în mâncare: shaorma și biscuiți. Nu mai mâncasem așa ceva din primăvară. Și totuși, cântarul mi-a arătat cea mai mică greutate de când am început să pierd kilograme. Acum trebuie să mă apuc de sport și masaje . Mâine încep… cu masaj!”, a scris Cristina Șișcanu pe social media.

Cristina Șișcanu a slăbit 14 kilograme/ sursă foto: Instagram

Reacțiile utilizatorilor nu au întârziat să apară. Pe cât de multe aprecieri și laude a primit pentru noua siluetă, pe atât de multe insulte și cuvinte urâte. Vă prezentăm o parte din ele:

”Wow, super! Ce face ozempic-ul sau ceva similar, minuni. Să vedem și cât ține minunea”

”La față îți stă rău. De la o anumită vârstă nu ne mai stă bine slabe. Corpul arată cum arată, dar la față e ceva rău”

”Slabă nu înseamnă și frumoasă”

”Se vede după culoarea pielii, cearcănele de la ochi și fața ascuțită, că ai luat manjaro/wegovy/zambound… dacă nu faci sport, nu o să mai ai mușchi deloc”

”Dacă erai mai plinuță, erai super”

”Corpul e ok, merge, dar ce faci cu fața? Ești urâțică și îmbătrânită, vezi tu, timpul nu iartă”

”Ești ridicolă în ea, ca să mă exprim frumos”

”Nu ai cum să faci concurență cu o adolescentă. Te dă fața de gol și nu cred că te onorează o ținută în care ți se vede fundul… sau poate asta vrei”

 

