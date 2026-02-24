Acasă » Știri » De ce are pălăria de chef 100 de pliuri? Legenda ouălor care a cucerit gastronomia franceză

De ce are pălăria de chef 100 de pliuri? Legenda ouălor care a cucerit gastronomia franceză

De: Paul Hangerli 24/02/2026 | 08:10
Pălăria de Chef, sursă- Wikipedia

Puține simboluri culinare sunt la fel de recognoscibile precum înalta pălărie albă a bucătarului. Elegantă, impunătoare și plină de istorie, celebra toque blanche ascunde o poveste fascinantă: tradiția spune că cele 100 de pliuri reprezintă 100 de moduri diferite de a găti ouăle. Dar cât este mit și cât este adevăr în această legendă care circulă de peste un secol în lumea gastronomiei?

Mitologia culinară franceză și nașterea unei legende

Francezii sunt maeștri ai legendelor gastronomice. Așa cum maioneza ar fi fost botezată după cucerirea orașului Port Mahon în 1756, tot așa și pălăria de chef a fost învăluită într-o poveste spectaculoasă. Conform tradiției, cele 100 de încrețituri ale pălăriei simbolizează cele 100 de feluri în care un bucătar desăvârșit știe să pregătească ouăle.

De la ouă poșate și omlete fine, la soufflé-uri delicate și creme custard, oul este considerat unul dintre cele mai versatile ingrediente din bucătărie. Nu întâmplător, legenda a ales exact acest aliment pentru a ilustra măiestria culinară.

Escoffier, Carême și uniforma care a schimbat statutul chef-ilor

Pălăria înaltă de bucătar nu a fost popularizată de Auguste Escoffier, deși el este una dintre figurile centrale ale gastronomiei franceze moderne. Creatorul uniformei culinare clasice a fost, în secolul al XIX-lea, Marie-Antoine Carême, supranumit „bucătarul regilor și regele bucătarilor”.

Escoffier a contribuit însă decisiv la profesionalizarea meseriei și la consolidarea imaginii chef-ului ca artist și autoritate în bucătărie. Cu toate acestea, în celebra sa lucrare Guide Culinaire din 1903 – biblia bucătăriei franceze – nu există nicio mențiune despre legătura dintre pliurile pălăriei și ouă.

Căutarea adevărului: mit sau simbol?

Enciclopedia gastronomică Larousse Gastronomique nu oferă explicații privind cele 100 de pliuri. Nici marii maeștri ai ouălor, precum Jacques Pépin sau Alain Ducasse, nu pot indica originea exactă a expresiei.

Jacques Pépin a recunoscut că știe legenda, dar nu și sursa ei. Alain Ducasse a subliniat doar importanța oului în bucătărie, considerându-l indispensabil. Specialiștii în istorie culinară cred că cifra 100 a fost mai degrabă un omagiu simbolic adus complexității artei culinare și culturii create în jurul acesteia.

Ce mai înseamnă astăzi cele 100 de pliuri?

În prezent, pălăriile de chef nu respectă strict regula celor 100 de încrețituri. Numărul variază în funcție de producător și design, iar pliurile nu sunt o măsură oficială a competenței.

Totuși, povestea a supraviețuit. Cele 100 de pliuri au devenit un simbol al excelenței, al disciplinei și al pasiunii pentru detaliu. Chiar dacă nu există dovezi istorice clare care să confirme legenda, aceasta continuă să inspire.

Adevărul poate rămâne neclar, dar ideea este limpede: oul este unul dintre cele mai complexe și nobile ingrediente din bucătărie. Iar pălăria cu 100 de pliuri reprezintă o declarație despre tradiție, ambiție și respect pentru artă culinară.

