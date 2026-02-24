Acasă » Știri » Cântărețul din România care trăiește o reală dramă! Fiica lui nu vrea să îl vadă: „Mă urăște”

Cântărețul din România care trăiește o reală dramă! Fiica lui nu vrea să îl vadă: „Mă urăște”

De: Iancu Tatiana 24/02/2026 | 08:22
Cântărețul din România care trăiește o reală dramă! Fiica lui nu vrea să îl vadă: „Mă urăște”
Despărțire în showbiz! Sursa foto: Freepik
Un divorț l-a făcut pe un celebru artist de la noi să devină un străin în viața copiilor săi și să-l aducă în situația în care să se descarce public. După 23 de ani de iubire, căsătoria s-a încheiat în 2014, iar renumitul acordeonist a mărturisit cum, de câțiva ani, trăiește o viață fără sens și îi simte dorul fiicei sale, pe care o vede numai în fotografii.

Chiar dacă Marian Mexicanu și Paula Lincan au avut împreună o poveste de dragoste care a durat 23 de ani, relația dintre cei doi în acest moment este una tumultoasă. Separarea a făcut ca Marian Mexicanu să nu mai poată trăi așa cum o făcea când în viața lui era Maria, fiica sa, despre care vorbește cu dor și durere în suflet.

„Aici intervine problema cea mai grea a vieții mele”, a spus acordeonistul.

Marian Mexicanu, devastat de absența fiicei

În emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”, Marian Mexicanu a mărturisit cum faima și banii sunt inutili atunci când sufletul îți este gol. Pentru acesta, golul este provocat de absența fiicei sale, Maria, care, după spusele lui, ar fi fost influențată de mama sa pentru a nu mai avea legătură cu el.

„Maria, acum 13 ani, când ea avea 6 anișori, a fost îndoctrinată rău de tot, cum că eu sunt ceasul rău pe pământ, necuratul. Mi-am dorit să dorm cu copilul meu 13 ani. O rog să doarmă cu mine, să-i simt mirosul copilului meu, să o simt pe ea. M-a refuzat, nu vrea să mă vadă, mă urăște”, a spus acesta.

Artistul a declarat că talentul îi curge prin vene fiicei sale, numai că mama ar fi încercat să distrugă de tot legătura tată-fiică și nu i-ar fi susținut această înclinație către artă. Marian Mexicanu a mai spus și că Paula Lincan a scornit minciuni, care au condus la detrămarea conexiunii dintre el și copilul său.

„Fosta mea soție este o mare mincinoasă. Punctul meu de vedere în fața lui Dumnezeu este că e o mare mincinoasă. Fiecare vom plăti în fața lui Dumnezeu”, a adăugat artistul.

Neputința tatălui i-a provocat durere

Acordeonistul mai are un copil, pe Edi. Atât despre relația cu  Maria, cât și despre relația cu Edi, artistul a declarat că nu ar fi vrut să dispară din viețile lor. Acesta a recunoscut că unii colegi de breaslă îl trag de mânecă și îl întreabă de ce nu se ocupă de copiii săi, neștiind, de fapt, că decizia nu i-ar fi aparținut.

„Am să spun acum un lucru pentru toți, pentru muzicanți. De ce Maria nu este lângă mine, nu cântă, de ce nu mă ocup de ea. Eu nu am lipsit nicio secundă din viața Mariei sau a lui Edi”, a mai mărtuisit Marian Mexicanu.

Tags:

×