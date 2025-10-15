Acasă » Știri » Momente de groază pentru o ispită de la Insula Iubirii! Doi indivizi au încercat să intre peste ea în casă: „Cineva are un pont”

Momente de groază pentru o ispită de la Insula Iubirii! Doi indivizi au încercat să intre peste ea în casă: „Cineva are un pont"

De: Alina Drăgan 15/10/2025 | 12:46
Momente de groază pentru o ispită de la Insula Iubirii! Doi indivizi au încercat să intre peste ea în casă: „Cineva are un pont”
Recent, una dintre ispitele de la Insula Iubirii a trecut prin momente de coșmar. Doi indivizi au încercat să intre peste ea în casă. Mai mult, aceasta crede că răuvoitorii nu au ales apartamentul ei întâmplător, ci că totul a fost atent planificat. Ce a făcut ispita când a realizat că ușa ei este forțată?

Amelia Noir a făcut parte din suita de ispite a sezonului 9 Insula Iubirii. În Thailanda a fost responsabilă cu voia bună, însă nu a format nicio legătură specială cu niciun concurent. După terminarea filmărilor, bruneta s-a întors la viața ei, iar recent a trecut printr-un moment de groază.

Momente de groază pentru Amelia Noir de la Insula Iubirii

Recent, Amelia Noir a avut parte de o sperietură de zile mari. Ispita spune că trăiește în teroare după ce doi indivizi, un bărbat și o femeie, au încercat să intre peste ea în casă. Artista locuiește singură, iar în momentul în care a văzut că ușa apartamentului este forțată a încremenit.

Se pare că bărbatul și femeia au încercat să pătrundă în casa ei. Mai mult, ea nu ar fi fost singura victimă. Cei doi au încercat mai multe uși din bloc. Ulterior, ispita a vorbit cu vecinii și se pare că celelalte ținte au fost tot femei care locuiau singure.

„Abia ce mă ridicasem din pat și am auzit cum cineva încerca ușa cu cheia. Încerca, practic, să intre în casă la mine. Automat, nu am ieșit, dar nici n-am încercat să mă uit pe vizor, ca să nu-și dea seama că sunt în casă. Am auzit că erau un bărbat și o femeie și am auzit-o pe femeie cum îi spunea acestuia: „Ce faci acum, încerci toate ușile?’.

Nu știu dacă acesta era jocul lor, să încerce și apoi să spună că, vai, erau amețiți și nu știau în ce apartament să meargă. Am înțeles că și alte vecine de-ale mele au pățit la fel. Și ele sunt tot singure. Înseamnă că cineva are un pont. M-am speriat destul de tare. Locuind singură, nu e tocmai plăcut să vezi cum cineva încearcă să intre în casă peste tine. Eu încuiasem prin interior și nu aveau cum să intre, dar mă întreb ce o să se întâmple când voi fi plecată de acasă”, a povestit fosta ispită de la Insula Iubirii.

Momente de groază pentru Amelia Noir de la Insula Iubirii /Foto: Instagram

Incidentul a speriat-o teribile pe Amelia Noir, care acum nu mai are liniște în propria casă. Bruneta plănuiește acum să monteze o cameră de supraveghere pentru a se simți puțin mai în siguranță.

„Am scris și pe grupul blocului, acolo sunt și cei din administrație, dar mi-au zis să sun la poliție data viitoare. Până sun la poliție, vor dispărea. Voi pune un vizor cu cameră de supraveghere, iar dacă mai vin data viitoare, să văd cine sunt. Nu mai vreau să trăiesc iar toată treaba asta. Sper doar să nu mai vină pe aici”, a mai spus ispita.

Foto: Instagram

