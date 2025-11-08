Gică Popescu, prins în offside la benzinărie! Gestul neașteptat pentru care ar fi luat clar un cartonaș roșu

Deși a înscris doar 16 goluri pentru echipa națională în toată cariera sa de fotbalist, Gheorghe Popescu, supranumit ”Baciul”, rămâne în istorie și în memoria tuturor. E o responsabilitate și o mare onoare, ar spune unii. L-am văzut de multe ori cum se comportă pe teren, dar în pozele obținute de CANCAN.RO, și pe care vi le prezentăm, zici că e la galerie.

Popescu intră sigur pe el în teren, la bordul unui BMW Seria 7, vine rapid la centrul terenului, unde a făcut istorie, evoluează bine, țintește zona de gol, adică pompa de benzină, mulțimea e în delir și… scuipă, la fel ca de fiecare dată când camera ia un prim-plan pe jucători la meciurile de fotbal.

Gică Popescu, prins în „offside” la pompa de benzină!

Gheorghe Popescu conduce un ”șeptar”, un BMW 750e, cu un motor pe benzină de 313 CP, dar și unul electric, de 47CP, pentru când vrei să rulezi mai silențios. Deloc silențios pare însă să fi fost când scuipă aceea în incinta benzinăriei.

Deși alimentează ”șeptarul” cu benzină premium plus, ”Baciul” neglijează reguli de bază de self branding, cum se spune acum la bunele maniere. E în offside clar când scuipă pe jos și arbitrul eleganței i-ar fi dat un cartonaș galben pentru felul indecent în care se scarpină.

Ținuta elegantă a bifat, dar manierele le-a cam uitat

România e o țară unde vezi frecvent bărbați cu ciorapi de mătase și maniere de aprozar, iar Gheorghe Popescu nu face excepție nici la ciorapi și nici la maniere, dacă e să ne luăm după degajarea cu care se scarpină prin buzunarele pantalonilor la diverse zone mai bine apărate, cu unghiuri dificile, unde e greu să fructifici ocaziile, cum ar spune comentatorii de fotbal.

Cu pantaloni, pantofi și cravată asortate, Gheorghe Popescu rămâne la fel de elegant ca în tinerețe. Silueta lui Popescu e atât de bine cunoscută fanilor români de fotbal, că ”Baciul” nu se poate ascunde nici măcar în spatele ochelarilor de soare. Ca membru al ”Generației de Aur”, e firesc ca Gheorghe Popescu să fie și acum un om prosper, în ciuda unei condamnări pentru spălare de bani. Astea sunt lucruri care uită.

Ce nu se uită e că Popescu a jucat fotbal cu Hagi, Răducioiu, Lăcătuș, Dorinel Munteanu, Ilie Dumitrescu, sau Bogdan Stelea, despre care CANCAN.RO continuă să scrie și publicul larg continuă să fie interesat.

