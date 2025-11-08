Acasă » Exclusiv » Gică Popescu, prins în offside la benzinărie! Gestul neașteptat pentru care ar fi luat clar un cartonaș roșu

Gică Popescu, prins în offside la benzinărie! Gestul neașteptat pentru care ar fi luat clar un cartonaș roșu

De: Adrian Vâlceanu 08/11/2025 | 17:12
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
9 poze
Vezi galeria foto

Deși a înscris doar 16 goluri pentru echipa națională în toată cariera sa de fotbalist, Gheorghe Popescu, supranumit ”Baciul”, rămâne în istorie și în memoria tuturor. E o responsabilitate și o mare onoare, ar spune unii. L-am văzut de multe ori cum se comportă pe teren, dar în pozele obținute de CANCAN.RO, și pe care vi le prezentăm, zici că e la galerie.

Popescu intră sigur pe el în teren, la bordul unui BMW Seria 7, vine rapid la centrul terenului, unde a făcut istorie, evoluează bine, țintește zona de gol, adică pompa de benzină, mulțimea e în delir și… scuipă, la fel ca de fiecare dată când camera ia un prim-plan pe jucători la meciurile de fotbal.

Gică Popescu, prins în „offside” la pompa de benzină!

Gheorghe Popescu conduce un ”șeptar”, un BMW 750e, cu un motor pe benzină de 313 CP, dar și unul electric, de 47CP, pentru când vrei să rulezi mai silențios. Deloc silențios pare însă să fi fost când scuipă aceea în incinta benzinăriei.

Gică Popescu s-a oprit la o benzinărie să-și alimenteze bolidul
Gică Popescu s-a oprit la o benzinărie să-și alimenteze bolidul

Deși alimentează ”șeptarul” cu benzină premium plus, ”Baciul” neglijează reguli de bază de self branding, cum se spune acum la bunele maniere. E în offside clar când scuipă pe jos și arbitrul eleganței i-ar fi dat un cartonaș galben pentru felul indecent în care se scarpină.

Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Cum să îngrijești PLANTELE pe timp de iarnă. Puțini cunosc următoarele trucuri banale, dar foarte utile
Cum să îngrijești PLANTELE pe timp de iarnă. Puțini cunosc următoarele trucuri banale,...

Ținuta elegantă a bifat, dar manierele le-a cam uitat

România e o țară unde vezi frecvent bărbați cu ciorapi de mătase și maniere de aprozar, iar Gheorghe Popescu nu face excepție nici la ciorapi și nici la maniere, dacă e să ne luăm după degajarea cu care se scarpină prin buzunarele pantalonilor la diverse zone mai bine apărate, cu unghiuri dificile, unde e greu să fructifici ocaziile, cum ar spune comentatorii de fotbal.

S-a îmbrăcat elegant, dar manierele le-a uitat acasă
S-a îmbrăcat elegant, dar manierele le-a uitat acasă

Cu pantaloni, pantofi și cravată asortate, Gheorghe Popescu rămâne la fel de elegant ca în tinerețe. Silueta lui Popescu e atât de bine cunoscută fanilor români de fotbal, că ”Baciul” nu se poate ascunde nici măcar în spatele ochelarilor de soare. Ca membru al ”Generației de Aur”, e firesc ca Gheorghe Popescu să fie și acum un om prosper, în ciuda unei condamnări pentru spălare de bani. Astea sunt lucruri care uită.

Ce nu se uită e că Popescu a jucat fotbal cu Hagi, Răducioiu, Lăcătuș, Dorinel Munteanu, Ilie Dumitrescu, sau Bogdan Stelea, despre care CANCAN.RO continuă să scrie și publicul larg continuă să fie interesat.

CITEȘTE ȘI: Maria Popescu și Ianis Hagi, lovitura anului! Gică Popescu dezvăluie detalii picante despre afacerea fiicei sale: lansarea, peste două săptămâni!

ACCESEAZĂ ȘI: Pasiunea pe care a moştenit-o Gică Popescu de la tatăl său: “O fac și acum cu mare plăcere”. Unde și-a petrecut o mare parte din copilărie

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Jean de la Craiova s-a botezat în Iordan. Trăirea din Țara Sfântă l-a marcat profund: “A fost revelator”
Exclusiv
Jean de la Craiova s-a botezat în Iordan. Trăirea din Țara Sfântă l-a marcat profund: “A fost revelator”
Am găsit „animalul spiritual” al fiecărei vedete. Și culmea li se potrivește PERFECT! Bisoi, veverița hiperactivă sau Bianca, leopardul roz cu paiete | EXCLUSIV
Exclusiv
Am găsit „animalul spiritual” al fiecărei vedete. Și culmea li se potrivește PERFECT! Bisoi, veverița hiperactivă sau Bianca,…
De o viață împreună: Cel mai longeviv cuplu căsătorit din lume trăiește la Miami
Mediafax
De o viață împreună: Cel mai longeviv cuplu căsătorit din lume trăiește la...
Cele trei ZODII binecuvântate, care au noroc divin de sfinții Mihail și Gavriil
Gandul.ro
Cele trei ZODII binecuvântate, care au noroc divin de sfinții Mihail și Gavriil
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Ce face Elon Musk cu toți banii pe care îi are. „Trăiește uneori sub pragul sărăciei”
Adevarul
Ce face Elon Musk cu toți banii pe care îi are. „Trăiește uneori...
Povestea „Diamantului Florentin”, bijuteria care a stat ascunsă un veac într-o bancă din Canada: dinastia celebră căreia îi aparține
Digi24
Povestea „Diamantului Florentin”, bijuteria care a stat ascunsă un veac într-o bancă din...
O valiză abandonată pe un trotuar a pus în alertă autoritățile la Drobeta Turnu Severin
Mediafax
O valiză abandonată pe un trotuar a pus în alertă autoritățile la Drobeta...
Parteneri
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine,...
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Click.ro
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor...
A comis-o din nou! Senatorul cu CV fals, ținta Poliției!
Digi 24
A comis-o din nou! Senatorul cu CV fals, ținta Poliției!
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe Călin Georgescu
Digi24
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe Călin Georgescu
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
go4it.ro
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
O BOALĂ extrem de rară îi face pe toți ceilalți oameni ALERGICI LA TINE
Descopera.ro
O BOALĂ extrem de rară îi face pe toți ceilalți oameni ALERGICI LA TINE
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Go4Games
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Cele trei ZODII binecuvântate, care au noroc divin de sfinții Mihail și Gavriil
Gandul.ro
Cele trei ZODII binecuvântate, care au noroc divin de sfinții Mihail și Gavriil
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Un nou caz grav în domeniul medical! O asistentă de la Spitalul Județean din Sibiu a suferit un infarct ...
Un nou caz grav în domeniul medical! O asistentă de la Spitalul Județean din Sibiu a suferit un infarct în timpul programului
Jean de la Craiova s-a botezat în Iordan. Trăirea din Țara Sfântă l-a marcat profund: “A fost revelator”
Jean de la Craiova s-a botezat în Iordan. Trăirea din Țara Sfântă l-a marcat profund: “A fost revelator”
Cât costă o porție de pomana porcului la restaurantul lui Florin Călinescu. Meniul este unul tradițional
Cât costă o porție de pomana porcului la restaurantul lui Florin Călinescu. Meniul este unul tradițional
Test IQ cu bețe de chibrit | Mută unul singur pentru a rezolva ecuația 4+9=6
Test IQ cu bețe de chibrit | Mută unul singur pentru a rezolva ecuația 4+9=6
Actrița nominalizată la Oscar a murit într-un azil de bătrâni. Boala nemiloasă de care suferea
Actrița nominalizată la Oscar a murit într-un azil de bătrâni. Boala nemiloasă de care suferea
Dorian Popa, jefuit de bijuterii și ceasuri. Artistul a fost victima hoților: „Au intrat în casă…”
Dorian Popa, jefuit de bijuterii și ceasuri. Artistul a fost victima hoților: „Au intrat în casă…”
Vezi toate știrile
×