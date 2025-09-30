Acasă » Exclusiv » Nuntă în showbiz! Celebra handbalistă a fost cerută în căsătorie: ”Nu mă așteptam!”

De: Răzvan Necșulescu 30/09/2025 | 17:55
Sportivele fac sacrificii imense pentru a atinge marea performanță și pentru a-și îndeplini visul din copilărie. Cantonamentele lungi dar și competițiile le țin departe de familie și de cei dragi însă strâng din dinți de fiecare dată pentru că știu că au o viață scurtă. Odihna și nutriția sunt două componente de care trebuie să țină mereu cont iar performerele spun odată cu înaintarea în vârstă își dau mai bine seama la ce riscuri se expun dacă nu respectă regulile din vestiar. Și-a ales să poarte numărul 12 pe tricou pentru că primul său antrenor era încă portar în activitate iar în Liga Campionilor a fost desemnată jucătoarea rundei a 6-a, atunci când a avut 23 de parade și a închis poarta Rapidului la disputa cu echipa Krim Ljublijana. 

Diana Ciucă, rapidista din poarta echipei naționale, ne-a dezvăluit rețeta perfectă pe care o urmează încă din copilărie și cu care a ieșit mereu învingătoare în lupta cu stresul și cu kilogramele în plus.  Și în viața personală, ea a atins o nouă etapă. Chiar dacă încă nu a fixat data nunții, Diana visează încă de pe acum la dansul mirilor.

Diana Ciucă mănâncă întotdeauna dimineața ovăz, fructe și iaurt. Sursa foto: Facebook/HandbalClubRapid

,,Nu fac excese, în handbal diferențele se văd imediat”

Diana nu a uitat nici de suporterii speciali ai clubului de lângă Podul  Grant și a dezvăluit ce obiective are în noul campionat. Mai mult decât atât, Ciucă a spus și de ce reușește să doarmă atât de bine noaptea înaintea meciurilor oficiale. Ea se simte mai fericită și mai motivată ca niciodată, pregătită să-și apere culorile Rapidului și să strălucească în teren.

CANCAN.RO: Cât de importantă este odihna pentru tine? Câte ore în medie dormi pe zi în săptămâna cu meciuri oficiale?

Diana Ciucă: Odihna este esențială. Dacă nu dormi suficient, corpul nu are timp să se refacă, iar în handbal diferențele se văd imediat, la reflexe, la viteză, la concentrare. Încerc să dorm minim 8 ore pe noapte, iar în zilele de dinaintea meciurilor chiar 9, pentru a fi la maximum de energie.

CANCAN.RO: Este importantă dieta pentru tine ca handbalistă?

Diana Ciucă: Da, dieta este la fel de importantă ca antrenamentele. Încerc să mănânc echilibrat, sănătos, să nu fac excese și să am mese regulate.

CANCAN.RO: De la început a fost important să înveți să mănânci sănătos?

Diana Ciucă: Nu chiar. La început nu îmi dădeam seama cât de mult contează. Dar m-a atras partea de nutriție / wellness. De-a lungul anilor, am învățat mai multe informații utile.

CANCAN.RO: Care este meniul perfect pentru tine?

Diana Ciucă: Cred ca e importanta și diversificarea. Nu dai greș cu un mic dejun cu ovăz, fructe și iaurt, prânz și cină, carne slabă (pui sau pește), o garnitură de legume și orez sau cartofi dulci. Între mese încerc să am gustări sănătoase.

CANCAN.RO: Au fost momente când ai vrut să mănânci ceva și nu ai avut voie? 

Diana Ciucă:  Nu. Sunt rare momentele în care mi se face poftă de ceva si metabolismul îmi permite , să fac excepții rareori .

CANCAN.RO:  Ai avut probleme de greutate după accidentări?

Diana Ciucă:   După accidentări e normal să ai variații de greutate. Nu poți să te antrenezi la intensitate maximă și atunci corpul reacționează. Important este să îți păstrezi disciplina și să revii treptat la forma dorită. Personal , n-am întâmpinat astfel de momente.

CANCAN.RO: Ești de mult timp la Rapid. Ce te faci să stai la această echipă?

Diana Ciucă: Sunt într-adevar de mulți ani la Rapid .Acest lucru se datorează faptului că m-am simțit bine din primul moment de cand am ajuns la echipă . M-am simțit apreciată și respectată , am crescut mult aici, atât ca sportivă, cât și ca om. E un sentiment aparte să știi că faci parte dintr-o echipă cu atâta tradiție și pasiune în spate.

CANCAN.RO: Ce v-ați propus în acest sezon?

Diana Ciucă: Ne dorim un sezon puternic, cu rezultate care să ne bucure atât pe noi, cât și pe suporteri. Obiectivul este să fim în top, să luptăm pentru trofee și să arătăm că Rapid rămâne o echipă de temut, atât în campionat, cât și în Europa.

CANCAN.RO: Ce așteptări ai de la partida cu CSM București?

Diana Ciucă: Este unul dintre cele mai așteptate meciuri ale sezonului. Atmosfera e incredibilă, se joacă mereu cu orgoliu și cu pasiune. Pentru noi contează enorm, atât pentru clasament, cât și pentru moral.

Cerută în căsătorie în deșertul Spaniei

Rapidista a avut parte de o cerere pe cât de romantică, pe atât de surprinzătoare. S-a întâmplat în vacanța de vară, în vacanța din Gran Canaria, unde iubitul ei, fostul handbalist, Ștefan Coconoiu, a cerut-o de soție.  ,,Nu mă așteptam la cererea în căsătorie, nici nu simțeam, a fost foarte surprinzător momentul.  A fost şi amuzant că el voia să mergem pe cea mai înaltă dună şi eu nu înţelegeam de ce trebuie să ne plimbăm în soare pe cea mai înaltă dună. Şi eram, unde vrei să mergem? Dar când mi-am dat seama, mi-am dat seama că era ce trebuie. Chiar nu mă aşteptam”, a declarat Diana pentru orangesport.ro. Născută de 1 iunie, rapidista a mărturisit că se simte în continuare un copil și că are ca mici pasiuni precum pictatul și coloratul. Când vine vorba despre ea, Diana Ciucă se consideră ,,inventivă, descurcăreață, ambițioasă.

 

