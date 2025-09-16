Nuntă secretă în sport! Multiplii campioni ai României au spus „Da!” și au petrecut într-un decor feeric

Nuntă de poveste în lumea scrimei! Doi multiplii campioni ai României au spus marele „DA” în fața celor dragi. Evenimentul a avut loc într-un decor feeric, iar imaginile sunt de-a dreptul superbe. Află, în articol, toate detaliile!

În acest weekend, Mălina Călugăreanu și Iulian Teodosiu, doi dintre sportivii de top ai scrimei românești, și-au unit destinele. Nași au fost chiar colegii de echipă națională ai mirelui – Alin Badea și Tiberiu Dolniceanu. Federația Română de Scrimă a dat vestea cea mare prin intermediul unui mesaj special postat pe pagina oficială de Facebook. De asemenea, reprezentanții instituției au publicat și câteva fotografii de la eveniment.

„Nuntă de poveste în lumea scrimei. În acest weekend, doi dintre sportivii de top ai scrimei românești și-au unit destinele: Mălina Călugăreanu și Iulian Teodosiu au spus „DA” în fața celor dragi. Alături de ei, în calitate de nași au fost colegii de echipă națională ai lui Iulian, Alin Badea și Tiberiu Dolniceanu. Federația Română de Scrimă le urează celor doi sportivi: ‘Casă de piatră, sănătate, multă fericire și o viață cu multe împliniri împreună!’ Și, pentru că astăzi este ziua ei de naștere, îi spunem Mălinei: ‘La mulți ani cu sănătate și realizări deosebite în continuare’!”, a transmis Federația Română de Scrimă.

Mălina Călugăreanu și Iulian Teodosiu sunt multiplii campioni la scrimă

Mălina Călugăreanu, în vârstă de 29 de ani, este una dintre cele mai valoroase sportive ale generației sale. Floretistă legitimată la CSA Steaua, aceasta a câștigat mai multe medalii importante de-a lungul timpului, devenind multiplă campioană națională.

În 2015, sportiva a câștigat sezonul de Cupă Mondială la floretă feminin individual. Un an mai târziu, în aprilie 2016, Mălina Călugăreanu a reușit să se califice la Jocurile Olimpice de vară de la Rio, sub îndrumarea antrenorilor Petre Ducu și Florin Gheorghe. În 2024, a marcat o nouă calificare la Jocurile Olimpice de la Paris, cu ajutorul antrenorului Virgil Sălișcan.

Iulian Teodosiu are 30 de ani și este sabrer legitimat la CS Dinamo. Multiplu medaliat european și mondial, sportivul a reușit calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020, sub îndrumarea lui Rareș Dumitrescu. Cea mai recentă reușită a marcat-o în anul 2022 la Campionatul Mondial de la Cairo, acolo unde a câștigat bronzul.

