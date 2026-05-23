Alertă de securitate în SUA! Ivanka Trump, vizată într-un presupus complot terorist cu legături iraniene

Autoritățile americane investighează un caz de securitate considerat sensibil, după apariția unor informații potrivit cărora Ivanka Trump ar fi fost vizată într-un presupus plan de atac cu motivație politică. Cazul a atras atenția presei internaționale, fiind asociat cu tensiuni geopolitice mai vechi dintre Statele Unite și Iran, dar și cu activitatea unor grupări acuzate de legături cu structuri militare din Orientul Mijlociu.

Potrivit informațiilor vehiculate în presa internațională, un bărbat de origine irakiană, identificat ca Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi, în vârstă de aproximativ 32 de ani, ar fi fost suspectat de implicare într-un plan de acest tip. Acesta ar fi avut presupuse conexiuni cu gruparea Kata’ib Hezbollah și ar fi fost asociat, conform acelorași surse, cu structuri considerate apropiate de Iran. În unele relatări, se menționează că ar fi existat indicii privind o posibilă pregătire sau influență din partea unor elemente legate de Gărzile Revoluționare Iraniene, însă aceste informații sunt prezentate în continuare ca parte a unei anchete aflate în desfășurare.

Ivanka Trump, vizată într-un presupus complot terorist cu legături iraniene

Cazul este pus în legătură cu evenimentele din 2020, când generalul iranian Qasem Soleimani a fost ucis într-un atac cu dronă al forțelor americane, acțiune autorizată în timpul administrației Trump. De atunci, mai multe surse de securitate au semnalat riscuri de represalii sau acțiuni motivate de dorința de răzbunare, iar acest context este considerat relevant în evaluarea posibilelor motivații din spatele presupusului plan.

Anchetatorii americani ar fi descoperit indicii potrivit cărora ținta vizată ar fi fost Ivanka Trump, fiica fostului și actualului președinte american Donald Trump. Ea este una dintre cele mai cunoscute figuri publice din familia Trump, având o prezență constantă atât în mediul de afaceri, cât și în cel politic, în special în perioada primului mandat prezidențial al tatălui său. În acest context, ea este considerată o persoană cu profil de securitate ridicat, beneficiind de protecție specifică fostelor familii prezidențiale.

Printre acestea se numără referiri la mesaje online cu caracter amenințător, în care ar fi fost menționate intenții de răzbunare și afirmații privind vulnerabilitatea unor figuri publice americane. De asemenea, în unele relatări se menționează existența unor schițe sau note care ar fi putut indica o eventuală documentare a locației vizate, însă aceste detalii nu au fost confirmate public în mod oficial.

