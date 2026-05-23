Celebrul cuplu din lumea businessului online a împărtășit cea mai emoționantă veste

Fondatorii Acquisition.com au dezvăluit într-un interviu exclusiv că așteaptă primul lor copil. Cuplul, căsătorit din 2017, spune că este pregătit pentru toate provocările și bucuriile pe care le aduce această nouă etapă din viața lor.

Cei doi fondatori ai Acquisition.com, Alex Hormozi și Leila Hormozi au anunțat că vor deveni părinți pentru prima dată.

„Viața noastră a fost o serie de aventuri nebunești”

Alex și Leila au vorbit despre emoțiile pe care le trăiesc înaintea venirii pe lume a copilului lor și au spus că sunt pregătiți atât pentru momentele frumoase, cât și pentru provocările care urmează. Cei doi au declarat pentru THE PEOPLE:

„Viața noastră a fost o serie de aventuri nebunești și interconectate. De la cele mai mari bucurii până la cele mai dificile momente. Venirea acestui copil pe lume va aduce și ea partea ei de momente extraordinare și dificile, iar noi suntem pregătiți pentru toate.”

Fotografii emoționante din ședința de maternitate

În imaginile publicate, Alex și Leila apar împreună pe o canapea bej, îmbrăcați casual și vizibil entuziasmați de vestea pe care o împărtășesc cu fanii lor.

Cei doi poartă tricouri personalizate cu logo-ul Acquisition.com și țin în mâini un body pentru bebelușul care urmează să vină pe lume.

Una dintre fotografii o surprinde pe Leila zâmbind în timp ce își arată burtica de gravidă, iar Alex stă lângă ea cu mâinile pe abdomenul soției sale.

Cuplul a mărturisit că se simte copleșit de emoții și recunoștință înaintea acestei noi etape din viața lor. Viitori părinți au declarat:

„Suntem plini până la refuz. Nu mai există loc pentru alt sentiment în afară de recunoștință nesfârșită și permanentă”

Unul dintre cele mai urmărite cupluri din zona de business online

Cei doi antreprenori au devenit extrem de cunoscuți online datorită conținutului despre business, bani, disciplină și dezvoltare personală. Alex Hormozi este și autorul unor cărți populare despre antreprenoriat și are milioane de urmăritori pe rețelele sociale.

Cei doi au sunt populari pe rețelele sociale prin sfaturile despre afaceri, disciplină, ambiție și evoluție personală, dar și prin sinceritatea cu care și-au prezentat viața de cuplu.

Recent, Leila a marcat aniversarea relației lor printr-o postare emoționantă pe Instagram, unde a publicat mai multe imagini din relația lor și un mesaj special pentru Alex. Leila a scris:

„Nu am avut cel mai ușor drum, dar ne-am avut unul pe celălalt. La mulți ani celui alături de care aș dormi și sub un pod. Te iubesc mai mult decât orice”

CITEȘTE ȘI: A născut în mare secret: cântăreața și iubitul ei au devenit părinți! Ce nume bizar ar fi ales pentru copilul lor

E însărcinată la 39 de ani! Visul vedetei TV a devenit realitate: „Ar putea fi povestea mea de basm”