Cine se va căsători în 2026, în funcție de cifra destinului. Adina și Oana Timofte: „Ei au șansa să câștige și foarte mulți bani!”

Previziunile generale ale anului 2026 au fost deja dezvăluite, însă acum, cele două celebre numeroloage, Adina și Oana Timofte au pregătit un material special pentru CANCAN.RO în care ne dezvăluie care sunt cei mai norocoși dintre noi în materie de dragoste, dar și la bani. Unii își vor pune pirostriile anul acesta, alții își vor găsi echilibrul și calea în viață, dar atenție, ne spun numeroloagele, căci există și un destin karmic pentru câțiva dintre noi.

Un rol esențial în interpretarea anului 2026 îl are anul personal, calculat în funcție de data de naștere. Acesta se obține prin adunarea tuturor cifrelor din data nașterii, până când rezultatul este o singură cifră. Spre exemplu, cine este născut pe 23.07.1993 , va aduna toate cifrele și va obține rezultatul. 2+3+7+1+9+9+3= 34= 3+4= 7.

Adina și Oana Timofte: „Ei își pot găsi iubirea într-un grup de prieteni”

Surpriza, ne spun Oana și Adina Timofte, vine din partea celor mai libertini, cei cu cifra destinului numărul 5.

„Cei mai libertini dintre toți se pot îndrăgosti. Cei cu destinul numărul 5 își vor pune pirostriile. Ei au șansa să câștige și foarte mulți bani. E important pentru cei cu destinul cu numărul 5 să se organizeze, dacă nu o vor face, vor pierde și iubirea, și oportunitățile. De asemenea trebuie să știe ce vor: dacă vor să se căsătorească, dacă vor mai mulți bani. Dacă nu își doresc, anul 2026 nu îi va băga în traistă”, au dezvăluit cele două numeroloage.

Din păcate nu toți vor trăi iubiri perfecte, căci unii dintre ei se vor întâlni cu povești de dragoste care nu se vor încheia cum și-ar dori, fiind numite de cele două numeroloage: iubiri karmice.

„Destinul cu numărul 1 își poate găsi marea iubire anul acesta într-un grup de prieteni. Destinul cu numărul 4 poate avea un flirt cu cineva atipic lor. La cei cu numărul patru sunt iubiri trecătoare, care îi învață. Atenție să nu piardă prea mult din cauza acestor iubiri. Destinul cu numărul 7 își poate găsi iubirea, dar s-ar putea să fie și ceva karmic acolo”, au spus cele două numeroloage pentru CANCAN.RO.

De asemenea un lucru foarte important de știut este că nu doar cifra destinului ne dezvăluie cum este posibil să arate viitorul nostru, ci și anul personal în care ne aflăm. Mai mult, pe lângă cele 9 cifre ale destinului, există trei numere speciale: 11,22 și 33.

„Destinul cu numărul 22 poate avea iubiri secrete, dar trecătoare, oricum va fi cu multă pasiune. Cei cu destinul numărul 11 poate apărea cineva din trecut, să vadă dacă e un test karmic. Banii, iubirea pot apărea în viața oricui, dar ce este important este să ne luăm un pix și o hârtie și să ne notăm în detaliu cum vrem să arate viața noastră. Despre acest lucru este vorba în 2026: Acționează, nu doar gândește! Să avem un an binecuvântat, cu sănătate, iubire și prosperitate!”, au mai dezvăluit Adina și Oana Timofte.

