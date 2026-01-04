Acasă » Exclusiv » Cine se va căsători în 2026, în funcție de cifra destinului. Adina și Oana Timofte: „Ei au șansa să câștige și foarte mulți bani!”

Cine se va căsători în 2026, în funcție de cifra destinului. Adina și Oana Timofte: „Ei au șansa să câștige și foarte mulți bani!”

De: Loriana Dasoveanu 04/01/2026 | 18:23
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Previziunile generale ale anului 2026 au fost deja dezvăluite, însă acum, cele două celebre numeroloage, Adina și Oana Timofte au pregătit un material special pentru CANCAN.RO în care ne dezvăluie care sunt cei mai norocoși dintre noi în materie de dragoste, dar și la bani. Unii își vor pune pirostriile anul acesta, alții își vor găsi echilibrul și calea în viață, dar atenție, ne spun numeroloagele, căci există și un destin karmic pentru câțiva dintre noi. 

Un rol esențial în interpretarea anului 2026 îl are anul personal, calculat în funcție de data de naștere. Acesta se obține prin adunarea tuturor cifrelor din data nașterii, până când rezultatul este o singură cifră. Spre exemplu, cine este născut pe 23.07.1993 , va aduna toate cifrele și va obține rezultatul. 2+3+7+1+9+9+3= 34= 3+4= 7.

Adina și Oana Timofte: „Ei își pot găsi iubirea într-un grup de prieteni”

Surpriza, ne spun Oana și Adina Timofte, vine din partea celor mai libertini, cei cu cifra destinului numărul 5.

„Cei mai libertini dintre toți se pot îndrăgosti. Cei cu destinul numărul 5 își vor pune pirostriile. Ei au șansa să câștige și foarte mulți bani. E important pentru cei cu destinul cu numărul 5 să se organizeze, dacă nu o vor face, vor pierde și iubirea, și oportunitățile. De asemenea trebuie să știe ce vor: dacă vor să se căsătorească, dacă vor mai mulți bani. Dacă nu își doresc, anul 2026 nu îi va băga în traistă”, au dezvăluit cele două numeroloage.

Adina si Oana Timofte ne spun cum va fi anul 2026
Adina si Oana Timofte ne spun cum va fi anul 2026

Din păcate nu toți vor trăi iubiri perfecte, căci unii dintre ei se vor întâlni cu povești de dragoste care nu se vor încheia cum și-ar dori, fiind numite de cele două numeroloage: iubiri karmice.

„Destinul cu numărul 1 își poate găsi marea iubire anul acesta într-un grup de prieteni. Destinul cu numărul 4 poate avea un flirt cu cineva atipic lor. La cei cu numărul patru sunt iubiri trecătoare, care îi învață. Atenție să nu piardă prea mult din cauza acestor iubiri. Destinul cu numărul 7 își poate găsi iubirea, dar s-ar putea să fie și ceva karmic acolo”, au spus cele două numeroloage pentru CANCAN.RO.

De asemenea un lucru foarte important de știut este că nu doar cifra destinului ne dezvăluie cum este posibil să arate viitorul nostru, ci și anul personal în care ne aflăm. Mai mult, pe lângă cele 9 cifre ale destinului, există trei numere speciale: 11,22 și 33.

„Destinul cu numărul 22 poate avea iubiri secrete, dar trecătoare, oricum va fi cu multă pasiune. Cei cu destinul numărul 11 poate apărea cineva din trecut, să vadă dacă e un test karmic. Banii, iubirea pot apărea în viața oricui, dar ce este important este să ne luăm un pix și o hârtie și să ne notăm în detaliu cum vrem să arate viața noastră. Despre acest lucru este vorba în 2026: Acționează, nu doar gândește! Să avem un an binecuvântat, cu sănătate, iubire și prosperitate!”, au mai dezvăluit Adina și Oana Timofte.

CITEȘTE ȘI: Carmen Harra, previziuni pentru anul 2026: se anunță schimbări majore! România intră într-o nouă etapă: “Vor fi descoperiri uluitoare”

ACCESEAZĂ ȘI: Cum va fi 2026, în funcție de cifra destinului? Adina și Oana Timofte, previziuni complete: ei sunt norocoșii anului

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ghinion pentru liderul trupei Direcția 5! Marian Ionescu, „în turneu” printre mesele ocupate
Exclusiv
Ghinion pentru liderul trupei Direcția 5! Marian Ionescu, „în turneu” printre mesele ocupate
Viața bate filmul! Fosta concurentă de la iUmor, bunică la doar 35 de ani: „Va naște în luna februarie”
Exclusiv
Viața bate filmul! Fosta concurentă de la iUmor, bunică la doar 35 de ani: „Va naște în luna…
Fermierii anunță un protest uriaș împotriva Guvernului Bolojan! „Agricultura riscă un colaps generalizat”
Mediafax
Fermierii anunță un protest uriaș împotriva Guvernului Bolojan! „Agricultura riscă un colaps generalizat”
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30...
Vlăduța Lupău s-a distrat cu Andra și Cătălin Măruță într-un complex de milioane de euro
Prosport.ro
Vlăduța Lupău s-a distrat cu Andra și Cătălin Măruță într-un complex de milioane...
Trei cazuri medicale bizare care au uimit lumea: cum a rămas o tânără însărcinată doar prin sex oral
Adevarul
Trei cazuri medicale bizare care au uimit lumea: cum a rămas o tânără...
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de armata lui Trump
Digi24
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de...
Hărțuirea online devine infracțiune în Republica Moldova. Sunt pedepsite penal și amenințările la adresa jurnaliștilor
Mediafax
Hărțuirea online devine infracțiune în Republica Moldova. Sunt pedepsite penal și amenințările la...
Parteneri
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două săptămâni
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două...
Soția lui Messi a interzis-o pe bomba sexy la meciul starului argentinian şi a blocat-o pe toate rețelele de socializare
Prosport.ro
Soția lui Messi a interzis-o pe bomba sexy la meciul starului argentinian şi a blocat-o...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Îți amintești de Raluca Lăzăruț? Fosta știristă impresionează astăzi cu aceeași siluetă și frumusețe ca la începutul anilor 2000
Click.ro
Îți amintești de Raluca Lăzăruț? Fosta știristă impresionează astăzi cu aceeași siluetă și frumusețe ca...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de armata lui Trump
Digi24
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de armata lui...
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Apple: Sfârșitul asistenței pentru două iPhone-uri, un MacBook și alte dispozitive
go4it.ro
Apple: Sfârșitul asistenței pentru două iPhone-uri, un MacBook și alte dispozitive
Ultima rudă a păsării dodo, observată într-o pădure tropicală îndepărtată din Samoa
Descopera.ro
Ultima rudă a păsării dodo, observată într-o pădure tropicală îndepărtată din Samoa
Jocuri gratuite oferite abonaților PlayStation în ianuarie 2026
Go4Games
Jocuri gratuite oferite abonaților PlayStation în ianuarie 2026
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Sfârșit tragic pentru Stelian. A murit singur, în ziua de Crăciun, pe străzile din Roma
Sfârșit tragic pentru Stelian. A murit singur, în ziua de Crăciun, pe străzile din Roma
Previziunea sumbră a ”noului Nostradamus” pentru 2026: ”Atacuri menite să sperie pe toată lumea”
Previziunea sumbră a ”noului Nostradamus” pentru 2026: ”Atacuri menite să sperie pe toată lumea”
Alertă în România! Săndel a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la 112
Alertă în România! Săndel a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la 112
Cu cine s-a iubit Sorin Mărcuș, înainte să o cunoască pe Marina Almășan. A avut tot femei celebre!
Cu cine s-a iubit Sorin Mărcuș, înainte să o cunoască pe Marina Almășan. A avut tot femei celebre!
Cum a apărut Loredana Groza la mormântul tatălui său, la două zile după ce l-a condus pe ultimul ...
Cum a apărut Loredana Groza la mormântul tatălui său, la două zile după ce l-a condus pe ultimul drum
Ghinion pentru liderul trupei Direcția 5! Marian Ionescu, „în turneu” printre mesele ocupate
Ghinion pentru liderul trupei Direcția 5! Marian Ionescu, „în turneu” printre mesele ocupate
Vezi toate știrile
×