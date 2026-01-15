Acasă » Știri » Pe câte grade trebuie să setezi centrala dacă ai încălzire în pardoseală. Greșeala cea mai întâlnită

Pe câte grade trebuie să setezi centrala dacă ai încălzire în pardoseală. Greșeala cea mai întâlnită

De: Andreea Stăncescu 15/01/2026 | 15:07
Pe câte grade trebuie să setezi centrala dacă ai încălzire în pardoseală. Greșeala cea mai întâlnită
Pe câte grade să ai centrala în timpul iernii

Mulți români care au încălzire în pardoseală fac o greșeală majoră atunci când setează temperaturile, tratând acest sistem la fel ca pe unul clasic, cu radiatoare. Din dorința de a obține rapid căldură, cresc prea mult temperatura centralei, ceea ce duce la disconfort, consum ridicat de energie și, în timp, chiar la deteriorarea finisajelor.

Spre deosebire de sistemele clasice cu radiatoare, acest tip de încălzire funcționează la temperaturi mai joase, dar oferă o distribuție uniformă a căldurii, de jos în sus, exact acolo unde corpul uman o percepe cel mai bine.

Dacă ai încălzire în pardoseală cu apă, centrala ar trebui reglată astfel încât temperatura apei pe tur să fie, în general, între 35 și 45°C. Această plajă este suficientă pentru a asigura confortul termic fără a consuma inutil energie. Diferența dintre tur și retur ar trebui să fie de aproximativ 5-10°C, semn că sistemul funcționează eficient.

Temperatura la nivelul pardoselii diferă în funcție de material. Pentru parchet din lemn masiv sau stratificat, este recomandat să nu depășești 25–28°C, pentru a evita uscarea sau deformarea lemnului. În schimb, gresia ceramică și piatra naturală suportă temperaturi mai ridicate, de până la 30–32°C, datorită conductivității termice superioare.

În cazul mochetelor sau covoarelor, temperatura ar trebui menținută mai scăzută, între 20 și 25°C, iar grosimea acestora să nu fie prea mare, pentru a nu bloca transferul de căldură.

De asemenea, temperatura poate fi adaptată în funcție de încăperi. Băile și bucătăriile pot avea valori puțin mai mari, în timp ce dormitoarele sunt mai confortabile la temperaturi mai reduse. Un termostat programabil, eventual cu senzori exteriori, ajută la ajustarea automată a temperaturii în funcție de vreme și de programul zilnic.

Un alt element important este inerția termică a sistemului. Încălzirea în pardoseală reacționează lent, așa că modificările de temperatură trebuie făcute treptat, ideal cu maximum 5°C pe zi, mai ales după perioade lungi de oprire. Reglată corect, această soluție poate reduce consumul de energie cu 15-20%, oferind în același timp un confort constant și plăcut în toată locuința.

CITEȘTE ȘI: Prețul real al energiei termice. De ce factura este mai mare decât consumul

Părerea unui turist care a vizitat 100 de orașe despre București: „Are un centru mic și sărăcuț, cu câteva alei pietonale…”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANCUL ZILEI | „Iuby” și tata
Știri
BANCUL ZILEI | „Iuby” și tata
Cresc salariile pentru această categorie de angajați români. Cine se încadrează
Știri
Cresc salariile pentru această categorie de angajați români. Cine se încadrează
ANM: Vreme geroasă în România: Ger, polei și precipitații mixte până pe la începutul săptămânii viitoare. Vreme deosebit de rece și ger în București
Mediafax
ANM: Vreme geroasă în România: Ger, polei și precipitații mixte până pe la...
Adina Anghelescu: Cum se croșetează pe reforma Legilor Justiției la Guvern. Tare ca fularul, iute ca Personalul!
Gandul.ro
Adina Anghelescu: Cum se croșetează pe reforma Legilor Justiției la Guvern. Tare ca...
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie...
Un psiholog a reinterpretat zodiacul folosind știința personalității. Află care este adevăratul tău semn
Adevarul
Un psiholog a reinterpretat zodiacul folosind știința personalității. Află care este adevăratul tău...
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
Digi24
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din...
Tulburător: Un model avansat de IA instigă la uciderea soțului, nazism și sclavie
Mediafax
Tulburător: Un model avansat de IA instigă la uciderea soțului, nazism și sclavie
Parteneri
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
Click.ro
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe...
Șocul trăit de o profesoară din Spania într-un liceu din România: o elevă i-a cerut să iasă din clasă ca să își ia comanda de la curier
Digi 24
Șocul trăit de o profesoară din Spania într-un liceu din România: o elevă i-a cerut...
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în Indonezia. El era pe lista celor mai căutați infractori
Digi24
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în Indonezia. El...
Interviu exclusiv | Românca ce poate deveni prima femeie din Formula 1: „Sunt singura din clasamentul FIA”
Promotor.ro
Interviu exclusiv | Românca ce poate deveni prima femeie din Formula 1: „Sunt singura din...
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai putut să faci așa ceva?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai...
Studioul faimos de la Hollywood care nu a câștigat niciodată un Oscar pentru cel mai bun film
go4it.ro
Studioul faimos de la Hollywood care nu a câștigat niciodată un Oscar pentru cel mai...
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Descopera.ro
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Go4Games
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Adina Anghelescu: Cum se croșetează pe reforma Legilor Justiției la Guvern. Tare ca fularul, iute ca Personalul!
Gandul.ro
Adina Anghelescu: Cum se croșetează pe reforma Legilor Justiției la Guvern. Tare ca fularul, iute...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Test de perspicacitate | Depistați numărul 64 întors, în maximum 7 secunde
Test de perspicacitate | Depistați numărul 64 întors, în maximum 7 secunde
BANCUL ZILEI | „Iuby” și tata
BANCUL ZILEI | „Iuby” și tata
Cresc salariile pentru această categorie de angajați români. Cine se încadrează
Cresc salariile pentru această categorie de angajați români. Cine se încadrează
Gabriela Cristea, de nerecunoscut! Bruneta a slăbit enorm și a defilat cu picioarele ei tonifiate! ...
Gabriela Cristea, de nerecunoscut! Bruneta a slăbit enorm și a defilat cu picioarele ei tonifiate! Oare pregătește reapariția la TV?!
Cum a primit Andra vestea că Măruță rămâne fără emisiunea de la PRO TV: „Nu a aflat peste noapte”
Cum a primit Andra vestea că Măruță rămâne fără emisiunea de la PRO TV: „Nu a aflat peste noapte”
Dorian Popa, la un pas să îi „cadă nasul ca lui Michael Jackson”! Ce i-a descoperit medicul la ...
Dorian Popa, la un pas să îi „cadă nasul ca lui Michael Jackson”! Ce i-a descoperit medicul la operație? „Habar nu aveam”
Vezi toate știrile
×