Pe câte grade trebuie să setezi centrala dacă ai încălzire în pardoseală. Greșeala cea mai întâlnită

Mulți români care au încălzire în pardoseală fac o greșeală majoră atunci când setează temperaturile, tratând acest sistem la fel ca pe unul clasic, cu radiatoare. Din dorința de a obține rapid căldură, cresc prea mult temperatura centralei, ceea ce duce la disconfort, consum ridicat de energie și, în timp, chiar la deteriorarea finisajelor.

Spre deosebire de sistemele clasice cu radiatoare, acest tip de încălzire funcționează la temperaturi mai joase, dar oferă o distribuție uniformă a căldurii, de jos în sus, exact acolo unde corpul uman o percepe cel mai bine.

Dacă ai încălzire în pardoseală cu apă, centrala ar trebui reglată astfel încât temperatura apei pe tur să fie, în general, între 35 și 45°C. Această plajă este suficientă pentru a asigura confortul termic fără a consuma inutil energie. Diferența dintre tur și retur ar trebui să fie de aproximativ 5-10°C, semn că sistemul funcționează eficient.

Temperatura la nivelul pardoselii diferă în funcție de material. Pentru parchet din lemn masiv sau stratificat, este recomandat să nu depășești 25–28°C, pentru a evita uscarea sau deformarea lemnului. În schimb, gresia ceramică și piatra naturală suportă temperaturi mai ridicate, de până la 30–32°C, datorită conductivității termice superioare.

În cazul mochetelor sau covoarelor, temperatura ar trebui menținută mai scăzută, între 20 și 25°C, iar grosimea acestora să nu fie prea mare, pentru a nu bloca transferul de căldură.

De asemenea, temperatura poate fi adaptată în funcție de încăperi. Băile și bucătăriile pot avea valori puțin mai mari, în timp ce dormitoarele sunt mai confortabile la temperaturi mai reduse. Un termostat programabil, eventual cu senzori exteriori, ajută la ajustarea automată a temperaturii în funcție de vreme și de programul zilnic.

Un alt element important este inerția termică a sistemului. Încălzirea în pardoseală reacționează lent, așa că modificările de temperatură trebuie făcute treptat, ideal cu maximum 5°C pe zi, mai ales după perioade lungi de oprire. Reglată corect, această soluție poate reduce consumul de energie cu 15-20%, oferind în același timp un confort constant și plăcut în toată locuința.

