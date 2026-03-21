Acasă » Știri » Cutremur în România, vineri noapte! Ce magnitudine a avut

De: Denisa Crăciun 21/03/2026 | 10:10
A fost cutremur în România! Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului a declarat că, în noaptea de vineri spre sâmbătă, s-a înregistrat un seism, în zona seismică Vrancea-Buzău. 

România a fost lovită de un nou cutremur. Seismul a fost unul slab, cu magnitudinea de 3,3 pe scara Richter și a fost înregistrat în zona Vrancea-Buzău. Acesta s-a simțit în mai multe orașe din țară. De asemenea, nu au fost raportate victime.

Anul acesta pe 4 martie, s-au împlinit 49 de ani de la cutremurul din 1977. Un studiu arată că 70% dintre clădirile din București nu ar mai rezista în cazul unui cutremur precum cel de atunci.

Un eveniment tragic a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului a notat că în ziua de 21 martie, la ora 02:46:31, ora locală a României, s-a produs un cutremur slab de 3,3 pe scara Richter și o adâncime de 145,5 km. Acesta s-a petrecut în zona seismică Vrancea-Buzău. De asemenea, el s-a simțit în mai multe zone. Orașele în care oamenii au resimțit cutremurul sunt: 52km V de Focşani, 57km NV de Buzău, 63km SE de Sfântu-Gheorghe, 71km E de Brașov, 83km NE de Ploieşti. Un lucru important de menționat este că, dat fiind faptul că seismul a fost unul slab nu au fost raportate victime.

Ce se întâmplă dacă va avea loc un cutremur ca în 1977

De la începutul anului și până în prezent au avut loc mai multe cutremure. Niciunul dintre ele nu a fost puternic și nu au fost înregistrate persoane rănite. Totuși, mulți se întreabă ce face România, dacă va avea loc un cutremur cu o magnitudine la fel de mare ca cel de acum 49 de ani. În 1977, un cutremur a devastat țara noastră. A avut magnitudinea de 7,4 pe scara Richter și a dârâmat mai multe construcții. În București, au fost evaluate mai multe clădiri pentru a vedea dacă vor rezista unui cutremur asemănător. Peste 70% dintre locuitori au spus în urma unui sondaj că se tem de producerea unui mare cutremur și că nu vor supraviețui. Alți 63% se tem că blocurile în care stau nu vor rezista, iar 40% nu au încredere că autoritățile vor interveni rapid.

