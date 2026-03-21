Cutremur în România, vineri noapte! Ce magnitudine a avut

A fost cutremur în România! Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului a declarat că, în noaptea de vineri spre sâmbătă, s-a înregistrat un seism, în zona seismică Vrancea-Buzău.
România a fost lovită de un nou cutremur. Seismul a fost unul slab, cu magnitudinea de 3,3 pe scara Richter și a fost înregistrat în zona Vrancea-Buzău. Acesta s-a simțit în mai multe orașe din țară. De asemenea, nu au fost raportate victime.
Anul acesta pe 4 martie, s-au împlinit 49 de ani de la cutremurul din 1977. Un studiu arată că 70% dintre clădirile din București nu ar mai rezista în cazul unui cutremur precum cel de atunci.
Un eveniment tragic a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului a notat că în ziua de 21 martie, la ora 02:46:31, ora locală a României, s-a produs un cutremur slab de 3,3 pe scara Richter și o adâncime de 145,5 km. Acesta s-a petrecut în zona seismică Vrancea-Buzău. De asemenea, el s-a simțit în mai multe zone. Orașele în care oamenii au resimțit cutremurul sunt: 52km V de Focşani, 57km NV de Buzău, 63km SE de Sfântu-Gheorghe, 71km E de Brașov, 83km NE de Ploieşti. Un lucru important de menționat este că, dat fiind faptul că seismul a fost unul slab nu au fost raportate victime.
De la începutul anului și până în prezent au avut loc mai multe cutremure. Niciunul dintre ele nu a fost puternic și nu au fost înregistrate persoane rănite. Totuși, mulți se întreabă ce face România, dacă va avea loc un cutremur cu o magnitudine la fel de mare ca cel de acum 49 de ani. În 1977, un cutremur a devastat țara noastră. A avut magnitudinea de 7,4 pe scara Richter și a dârâmat mai multe construcții. În București, au fost evaluate mai multe clădiri pentru a vedea dacă vor rezista unui cutremur asemănător. Peste 70% dintre locuitori au spus în urma unui sondaj că se tem de producerea unui mare cutremur și că nu vor supraviețui. Alți 63% se tem că blocurile în care stau nu vor rezista, iar 40% nu au încredere că autoritățile vor interveni rapid.
VEZI ȘI: 49 de ani de la Cutremurul din 1977. Peste 1.500 de persoane au murit în urma seismului de 7,4 grade Richter
Harta seismică a României: Zonele cele mai expuse în cazul unui cutremur de tip Vrancea și 4 martie 1977