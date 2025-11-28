Donald Trump, decizie radicală după atacul armat de la Casa Albă! Un membru al Gărzii Naționale a murit

După atacul armat petrecut recent la Washington, în urma căruia un membru al Gărzii Naționale și-a pierdut viaţa, iar altul a fost rănit, Donald Trump şi-a declarat intenția de a suspenda imigrația din toate „țările lumii a treia” până la când sistemul american este revizuit complet.

Trump a precizat, printr-o postare pe platofrma Truth Social, că măsura are rol de a oferi autorităţilor timp pentru a reevalua politicile de securitate şi migraţie. Anunţul a ridicat numeroase semne de întrebare din cauză că administraţia nu a clarificat când ar putea intra interdicţia în vigoare şi tot odată ce state ar fi vizate de aceasta.

Un membru al Gărzii Naționale a murit

Autoritățile l-au identificat pe suspect ca fiind Rahmanullah Lakanwal, un bărbat de 29 de ani din Afghanistan. Acesta a fost integrat în SUA în 2021, în urma evacuării refugiaților afgani. Conform informațiilor CIA, acesta a lucrat în trecut cu agenția americană în Kandahar, unde a participat la misiuni partenere până în momentul retragerii trupelor SUA din regiune.

Administrația Trump a declarat că politicile anterioare în materie de imigrație „au permis ca individul să ajungă pe teritoriul SUA” și a promis o verificare strictă a tuturor permiselor de ședere și a cazurilor de azil aprobate în timpul mandatului administrației Biden.

Donald Trump a prezentat o serie de măsuri pe care intenționează să le implementeze. Printre aceasta se numără eliminarea accesului la beneficii și subvenții federale pentru persoanele non-cetățene şi deportarea străinilor considerați „risc de securitate” sau „incompatibili cu civilizația occidentală”.

Potrivit CBS News, administrația a precizat că revizuirea va viza 19 state catalogate drept „de risc”, printre care se numără Afghanistan, Cuba, Haiti, Iran, Somalia, Libia, Sudan, Yemen și Venezuela.

Donald Trump, decizie radicală după atacul armat de la Casa Albă

Anunțul ridică semne de întrebare cu privire la respectarea drepturilor imigranților, la situația refugiaților și la posibilele consecințe internaționale. Specialiștii în politici de migrație avertizează că o suspendare generală ar putea provoca tensiuni diplomatice și ar genera litigii în instanțele americane.

Până în prezent, Casa Albă și Departamentul pentru Securitate Internă nu au oferit detalii suplimentare privind calendarul de aplicare și criteriile exacte pentru statele vizate.

În paralel, autoritățile locale și federale urmăresc evoluția cazului lui Rahmanullah Lakanwal, suspect aflat în stare gravă după ce a fost împușcat de un membru al Gărzii Naționale în timpul unei ambuscade. Ancheta este în desfășurare, iar administrația Trump subliniază că măsurile stricte de prevenție sunt esențiale pentru protejarea cetățenilor americani.

