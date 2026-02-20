Acasă » Știri » Cu ce se confruntă Bogdan de la Ploiești: ”Am fost la psiholog și mi-a spus că sufăr de treaba asta”

Cu ce se confruntă Bogdan de la Ploiești: ”Am fost la psiholog și mi-a spus că sufăr de treaba asta”

De: Simona Vlad 20/02/2026 | 22:13
Bogdan de la Ploiești, mesaj după despărțirea de Cristina Pucean/ Sursa foto 1: Captură video, foto 2: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Seară intensă în platoul Dan Capatos Show, unde Bogdan de la Ploiești a lăsat masca jos! Artistul a vorbit fără ocolișuri despre viața lui sentimentală. În fața lui Dan Capatos, artistul a recunoscut că, oricât s-ar strădui, nu reușește să fie fidel într-o relație. CANCAN.ro are toate amănuntele la cald!

Artistul a dezvăluit că a mers la un psiholog pentru a înțelege ce se întâmplă cu el. A spus că a descoperit de curând anumite lucruri care l-au pus pe gânduri și că explicația primită l-a surprins. Bogdan de la Ploiești a recunoscut că se plictisește repede și că simte nevoia constantă de altceva, chiar și atunci când există sentimente reale. Vezi emisiunea integrală aici!

„Greșeli am făcut cu toții. În primul rând, n-am fost un bărbat fidel. Probabil eu sufăr de o boală. O să ți-o spun între patru ochi, că nu pot să o spun acum. Nu e ceva grav, dar am o boală. Majoritatea nu știu asta și nici nu vreau să vorbesc acum. Am descoperit de curând. Am fost la un domn doctor psiholog și mi-a spus că sufăr de treaba asta. Mă plictisesc foarte repede și că nu pot să stau locului. La un moment dat trebuie să iau o gură de aer. Și îți dai seama că nu e pentru toată lumea convenabil să facă asta. Eu știu că nu e bine și îmi pare rău. Îți spun din toată inima mea că nu-mi convine să zic lucrurile astea.”

Artistul a insistat că a avut relații bazate pe iubire, însă fidelitatea pe termen nelimitat este ceva ce nu poate promite. A spus că, în opinia lui, mulți bărbați sunt la fel, doar că nu recunosc public. Spre deosebire de alții, el susține că nu poate duce o viață dublă și că preferă să fie asumat, chiar dacă adevărul îl costă.

„Am toată viața mea relații normale, bazate pe iubire. Dar fidel la infinit nu am cum. Eu cred că majoritatea bărbaților sunt așa, doar că unii sunt mai hoți. Eu nu prea pot să fiu așa. Mie îmi place să fiu pe față, nu prea am timp să mă ascund. Am și eu douăzeci de minute pe săptămână. La cât muncesc și în alea douăzeci de minute vrei să mă ascund? Nu-mi place.”

Bogdan de la Ploiești: Eu nu pot să mă ascund

Poate cea mai neașteptată parte a dialogului a fost momentul în care a povestit ce i-ar fi spus medicul despre sinceritatea lui dusă la extrem. Bogdan de la Ploiești a explicat că nici măcar nu reușește să ascundă ceea ce face. Artistul a spus că exact acest lucru i-ar fi fost explicat ca parte a problemei sale.

„I-am spus la doctor: dar de ce nu pot să mă ascund? De ce nu pot să fac și eu ca alții? Și mi-a zis: păi asta ți-e boala, că nu poți, trebuie să fii pe față. Și atunci ce să fac? Eu nu pot să fiu altfel decât sunt, chiar dacă știu că uneori rănesc.”

Apariția din emisiune a împărțit rapid publicul în două tabere. Rămâne de văzut însă dacă această confesiune îi va aduce liniște sau va deschide un nou capitol controversat în viața cântărețului.

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

Emisiunea Dan Capatos Show se difuzează în fiecare săptămână, de luni până joi, la ora 18:00, numai pe conturile oficiale de Facebook și YouTube CANCAN.RO

CITEȘTE ȘI:

Costel Biju, despre retragerea din muzică! Suma colosală pentru care e dispus să nu mai cânte: „Minte”

Pe câți bani cântă Costel Biju la o înmormântare, de fapt: „Mai mergem și de rușine, nu poți să refuzi pe toată lumea”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Minoră dispărută în Sectorul 6 din Capitală. A fost emis mesaj RO-Alert
Știri
Minoră dispărută în Sectorul 6 din Capitală. A fost emis mesaj RO-Alert
Gestul sfâșietor făcut de familia lui Andrei Perneș, la un an de la moartea fostului concurent de la Mireasa
Știri
Gestul sfâșietor făcut de familia lui Andrei Perneș, la un an de la moartea fostului concurent de la…
OFF The Record. Judecător Bogdan Mateescu: Jalonul PNRR privind pensiile magistraților putea fi reglat în 5 minute
Mediafax
OFF The Record. Judecător Bogdan Mateescu: Jalonul PNRR privind pensiile magistraților putea fi...
Avertizare de vreme severă în România, în weekend: polei, viscol și strat de zăpadă de 20 de centimetri
Gandul.ro
Avertizare de vreme severă în România, în weekend: polei, viscol și strat de...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Două „palate” dintr-o comună cu o mare comunitate de romi, scoase la licitație de ANAF. Prețul pleacă de la aproape 35.000 euro
Adevarul
Două „palate” dintr-o comună cu o mare comunitate de romi, scoase la licitație...
„O clică de nătărăi” - despre cine vorbește Traian Băsescu și legătura cu Călin Georgescu
Digi24
„O clică de nătărăi” - despre cine vorbește Traian Băsescu și legătura cu...
Macron reacție dură către Meloni, după declarațiile despre incidentul de la Lyon
Mediafax
Macron reacție dură către Meloni, după declarațiile despre incidentul de la Lyon
Parteneri
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică. Reacția lui Mircea Radu când a văzut-o prima oară
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole...
Cât au ajuns să coste două nopți de cazare la pensiunea Andreei Esca, la începutul lunii martie. Nu oricine își permite
Click.ro
Cât au ajuns să coste două nopți de cazare la pensiunea Andreei Esca, la începutul...
Arhitectul din culise al întâlnirii Nicușor Dan – Marco Rubio: agentul de modelling al Melaniei
Digi 24
Arhitectul din culise al întâlnirii Nicușor Dan – Marco Rubio: agentul de modelling al Melaniei
Șapte scenarii posibile în cazul în care Statele Unite atacă Iranul. Cea mai probabilă variantă este și cea mai sângeroasă
Digi24
Șapte scenarii posibile în cazul în care Statele Unite atacă Iranul. Cea mai probabilă variantă...
Mașina rusească la care visau românii în perioada comunistă revine după un sfert de secol. Dar, e fabricată în China
Promotor.ro
Mașina rusească la care visau românii în perioada comunistă revine după un sfert de secol....
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Scena de amor „prostească” pe care Tom Cruise a urât-o în la filmări: „Părea atât de nepotrivită”
go4it.ro
Scena de amor „prostească” pe care Tom Cruise a urât-o în la filmări: „Părea atât...
China a construit robotul suprem! Ce poate face?
Descopera.ro
China a construit robotul suprem! Ce poate face?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Avertizare de vreme severă în România, în weekend: polei, viscol și strat de zăpadă de 20 de centimetri
Gandul.ro
Avertizare de vreme severă în România, în weekend: polei, viscol și strat de zăpadă de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Patrick Dempsey face dezvăluiri despre starea lui Eric Dane în ultimele sale zile. „Nu mai putea ...
Patrick Dempsey face dezvăluiri despre starea lui Eric Dane în ultimele sale zile. „Nu mai putea să mai vorbească”
Horoscop 21 februarie 2026. Zodia care se ceartă cu partenerul
Horoscop 21 februarie 2026. Zodia care se ceartă cu partenerul
Minoră dispărută în Sectorul 6 din Capitală. A fost emis mesaj RO-Alert
Minoră dispărută în Sectorul 6 din Capitală. A fost emis mesaj RO-Alert
Gestul sfâșietor făcut de familia lui Andrei Perneș, la un an de la moartea fostului concurent de ...
Gestul sfâșietor făcut de familia lui Andrei Perneș, la un an de la moartea fostului concurent de la Mireasa
Prințul Andrew a fost vizitat de sora sa, Prințesa Anne, după ce a fost arestat. Ancheta privind implicarea ...
Prințul Andrew a fost vizitat de sora sa, Prințesa Anne, după ce a fost arestat. Ancheta privind implicarea sa în dosarul Epstein continuă
Motivul real pentru care Laurențiu Reghecampf s-a mutat în Rwanda: ”N-am plecat să trăiesc aici”
Motivul real pentru care Laurențiu Reghecampf s-a mutat în Rwanda: ”N-am plecat să trăiesc aici”
Vezi toate știrile
×