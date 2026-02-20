Cu ce se confruntă Bogdan de la Ploiești: ”Am fost la psiholog și mi-a spus că sufăr de treaba asta”

Seară intensă în platoul Dan Capatos Show, unde Bogdan de la Ploiești a lăsat masca jos! Artistul a vorbit fără ocolișuri despre viața lui sentimentală. În fața lui Dan Capatos, artistul a recunoscut că, oricât s-ar strădui, nu reușește să fie fidel într-o relație. CANCAN.ro are toate amănuntele la cald!

Artistul a dezvăluit că a mers la un psiholog pentru a înțelege ce se întâmplă cu el. A spus că a descoperit de curând anumite lucruri care l-au pus pe gânduri și că explicația primită l-a surprins. Bogdan de la Ploiești a recunoscut că se plictisește repede și că simte nevoia constantă de altceva, chiar și atunci când există sentimente reale. Vezi emisiunea integrală aici!

„Greșeli am făcut cu toții. În primul rând, n-am fost un bărbat fidel. Probabil eu sufăr de o boală. O să ți-o spun între patru ochi, că nu pot să o spun acum. Nu e ceva grav, dar am o boală. Majoritatea nu știu asta și nici nu vreau să vorbesc acum. Am descoperit de curând. Am fost la un domn doctor psiholog și mi-a spus că sufăr de treaba asta. Mă plictisesc foarte repede și că nu pot să stau locului. La un moment dat trebuie să iau o gură de aer. Și îți dai seama că nu e pentru toată lumea convenabil să facă asta. Eu știu că nu e bine și îmi pare rău. Îți spun din toată inima mea că nu-mi convine să zic lucrurile astea.”

Artistul a insistat că a avut relații bazate pe iubire, însă fidelitatea pe termen nelimitat este ceva ce nu poate promite. A spus că, în opinia lui, mulți bărbați sunt la fel, doar că nu recunosc public. Spre deosebire de alții, el susține că nu poate duce o viață dublă și că preferă să fie asumat, chiar dacă adevărul îl costă.

„Am toată viața mea relații normale, bazate pe iubire. Dar fidel la infinit nu am cum. Eu cred că majoritatea bărbaților sunt așa, doar că unii sunt mai hoți. Eu nu prea pot să fiu așa. Mie îmi place să fiu pe față, nu prea am timp să mă ascund. Am și eu douăzeci de minute pe săptămână. La cât muncesc și în alea douăzeci de minute vrei să mă ascund? Nu-mi place.”

Bogdan de la Ploiești: Eu nu pot să mă ascund

Poate cea mai neașteptată parte a dialogului a fost momentul în care a povestit ce i-ar fi spus medicul despre sinceritatea lui dusă la extrem. Bogdan de la Ploiești a explicat că nici măcar nu reușește să ascundă ceea ce face. Artistul a spus că exact acest lucru i-ar fi fost explicat ca parte a problemei sale.

„I-am spus la doctor: dar de ce nu pot să mă ascund? De ce nu pot să fac și eu ca alții? Și mi-a zis: păi asta ți-e boala, că nu poți, trebuie să fii pe față. Și atunci ce să fac? Eu nu pot să fiu altfel decât sunt, chiar dacă știu că uneori rănesc.”

Apariția din emisiune a împărțit rapid publicul în două tabere. Rămâne de văzut însă dacă această confesiune îi va aduce liniște sau va deschide un nou capitol controversat în viața cântărețului.

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

Emisiunea Dan Capatos Show se difuzează în fiecare săptămână, de luni până joi, la ora 18:00, numai pe conturile oficiale de Facebook și YouTube CANCAN.RO.

CITEȘTE ȘI:

Costel Biju, despre retragerea din muzică! Suma colosală pentru care e dispus să nu mai cânte: „Minte”

Pe câți bani cântă Costel Biju la o înmormântare, de fapt: „Mai mergem și de rușine, nu poți să refuzi pe toată lumea”