De: Andrei Iovan 13/03/2026 | 06:50
„Prințișorul taxiurilor” nu renunță! A dezgropat un dosar aflat cinci ani la „sertar” pentru că dorește să-și demonstreze nevinovăția totală
Dosarul în care este vizat Ștefan Răzvan Manolache, fiul consilierului județean din Iași, Mircea Manolache, s-a întors în instanță după ce dosarul a stat aproximativ cinci ani la DIICOT și încă trei ani pe mesele judecătorilor. „Prințișorul taxiurilor” a scăpat de acuzația de trafic de droguri, dar acum vrea să obțină dreptate și cu privire la… latura civilă. Și, astfel, să-și demonstreze nevinovăția totală.

Potrivit portalului instanțelor, cauza se află acum pe rolul Curții de Apel Iași, în faza de apel. Și are ca obiect traficul de droguri și a fost recent disjuns. Ce înseamnă asta, de fapt? Disjungerea este o procedură juridică prin care instanța separă o parte dintr-un dosar penal și o transformă într-o cauză distinctă, care va fi analizată și judecată separat. În cazul de față, disjungerea s-a făcut cu privire la latura civilă și a fost inițiată de ”Prințișorul taxiurilor”. După ce pe 31 octombrie 2025, a scăpat de acuzații, din punct de vedere penal, acum el încearcă să arate că și prejudiciul este inexistent.

Ștefan Manolache. sursă – social media

Ce solicită, de fapt, Ștefan Manolache

Dar să revenim la dosarul inițial, despre care vă spuneam că a stat aproximativ cinci la „sertar”. Cazul are la bază o anchetă DIICOT începută în 2017, iar în perioada februarie – mai, investigatorii sub acoperire au cumpărat de la un student la Electronică la acea vreme, un total de 34 de comprimate de substanțe interzise.

În timpul investigației, procurorii au stabilit că el cumpăra substanțele interzse de la un alt student la Horticultură, care le comanda din străinătate. În același dosar a fost menționat și Ștefan Manolache, iar într-un alt segment al anchetei, s-a identificat un lanț format din importator, intermediar și distribuitor. Importatorul a fost condamnat la șase ani de închisoare cu executare, în timp ce distribuitorul de la capătul lanțului a primit o pedeapsă cu suspendare. Intermediarul nu a mai fost condamnat. Cu toate că în dosar exista un flagrant, martori și alte probe considerate solide de procurori, ancheta a rămas ani de zile la DIICOT fără o explicație clară pentru durata extrem de mare a investigației. În cele din urmă, judecătorii au constatat intervenirea prescripției răspunderii penale în cazul lui Manolache.

Acesta a cerut acum însă redeschiderea dosarului, în legătură cu latura civilă, și solicită restituirea sumei de 13.500 de lei, care i-a fost confiscată în timpul anchetei pe motiv că ar fi reprezentat ”beneficiul material obținut din vânzarea drogurilor de risc”.

