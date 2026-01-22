Hidroelectrica a făcut anunțul. Ce trebuie să știe toți clienții

Hidroelectrica, unul dintre principalii furnizori de energie electrică din România, cu peste un milion de clienți, a anunțat reluarea procesului de emitere a facturilor pentru consumul aferent lunii decembrie 2025. Emiterea acestora a fost temporar suspendată din cauza implementării unui proiect de digitalizare a sistemelor informatice, care s-a desfășurat între 1 și 20 ianuarie 2026.

Potrivit informațiilor comunicate de companie, pe măsură ce facturile vor fi generate, soldurile clienților vor fi actualizate automat în aplicația iHidro, chiar dacă documentele nu au fost încă transmise prin e-mail sau prin poștă. Procesul de transmitere a facturilor către destinatari poate înregistra întârzieri, dar toate informațiile legate de consum și solduri vor fi vizibile în platforma digitală.

Ce trebuie să știe toți clienții Hidroelectrica

Această modernizare face parte dintr-un proiect amplu de digitalizare care urmărește optimizarea proceselor interne și îmbunătățirea experienței clienților. În cadrul acestei operațiuni, bazele de date au fost migrate către un nou sistem informatic, ceea ce va permite o gestionare mai eficientă a relației cu clienții și o facturare mai rapidă și mai sigură. Noile platforme digitale vor facilita, de asemenea, transparența informațiilor legate de solduri și plăți, oferind consumatorilor acces la date actualizate și precise.

Pe perioada procesului de migrare a sistemelor, anumite operațiuni au fost temporar suspendate. Acestea au inclus emiterea și corectarea facturilor, reconcilierea soldurilor și alocarea plăților. Plățile efectuate prin intermediul canalelor externe aplicației, cum ar fi transferurile bancare, au fost integrate în soldurile clienților abia după finalizarea migrației, începând cu data de 15 ianuarie 2026.

În paralel, Hidroelectrica se confruntă cu provocări financiare semnificative. Profitul net al companiei a scăzut considerabil în primele nouă luni din 2025, de la 3,5 miliarde de lei în 2024, la 2,3 miliarde de lei. În aceeași perioadă, veniturile totale ale companiei au scăzut cu 7%, atingând 6,7 miliarde de lei. În același timp, marjele operațională și netă au înregistrat reduceri importante, iar volumul energiei vândute a scăzut cu aproximativ 14%, până la 10,1 TWh.

Motivul principal al scăderii producției proprii de energie a fost seceta extremă care a afectat hidrocentralele. Producția efectivă a fost de doar 8,47 TWh, cu 23% mai mică față de aceeași perioadă a anului precedent, obligând compania să achiziționeze energie suplimentară de pe piață pentru a putea onora contractele existente. Astfel, volumul achizițiilor externe a fost de aproximativ 1,6 TWh, de două ori și jumătate mai mare decât în anul anterior.

Clienții Hidroelectrica sunt sfătuiți să urmărească aplicația iHidro pentru actualizările privind facturile și soldurile și să ia în considerare că livrarea facturilor prin e-mail sau poștă poate întârzia. Pe termen mediu și lung, digitalizarea va permite automatizarea mai multor procese și dezvoltarea unor funcționalități suplimentare menite să îmbunătățească experiența consumatorilor.

