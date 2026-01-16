Suma uriașă pe care o plătește Gică Hagi pentru încalzirea bazei sportive: „E exagerat. Doamne ferește!”

Ciprian Marica e revoltat. Costurile la căldură și utilități dărâmă Farul Constanța, clubul patronat de Gică Hagi. Baza sportivă a primit facturi la gaze și de 100.000 de euro. Marica susține că nu au niciun ajutor și pentru club aceste sume sunt o povară.

Ciprian Marica și Gică Hagi țin mult la calitatea terenului, de aceea fac tot posibilul ca pe el să nu existe pic de zăpadă, care să dea peste cap jocul. Gazonul contează cel mai mult în această poveste. Asta îi costă, însă, din belșug.

Gică Hagi, costuri colosale la baza sportivă

„Avem încălzire, nu este zăpadă pe teren. Cumva sperăm să fie în parametri. Acum, sigur, cât o să reușim”.

„Întotdeauna am căutat la Farul să jucăm pe un teren bun, pentru că principala noastră calitate e posesia, să ținem de minge, să construim. Aceste lucruri nu ar fi fost posibile decât pe un gazon bun. Deci întotdeauna echipele care vin la noi vor avea parte de un gazon bun, pentru că noi vrem să avem un gazon bun în primul rând”, spune Ciprian Marica.

Ciprian Marica, sufocat de sumele pe care le dă Farul Constanța pentru încălzire

Ciprian Marica nu își poate imagina cum au ajuns să fie taxați atât de mult pentru un lucru necesar. El crede că sumele pe care le dau pentru încălzire, pentru 3-4 luni de iarnă, sunt exagerate și nu se justifică. În opinia lui, această povară e tot mai greu de dus în aceste vremuri.

„Costurile cu încălzirea și utilitățile sunt de domeniul fantasticului! E enorm de mult! Toate cresc, iar pentru cluburi această cheltuială devine o povară, sincer. Pur și simplu nu ai nicio facilitate, niciun ajutor.

Încălzirea bazei sportive, a gazonului este un cost exagerat, de ordinul zecilor de mii de euro, 90.000-100.000 de euro. Lunar! Doar gazul costă atât, la o bază sportivă. E exagerat. Doamne, ferește! Este enorm pentru un club din România. Nu sunt 12 luni, într-adevăr, dar tot ai minimum 3-4 luni de iarnă”, a mai spus Ciprian Marica.

Cu toate astea, anul trecut au ieșit pe profit. Și asta îi bucură. Banii sunt, însă, reinvestiți, așa că se păstrează doar o parte din câștig. Evită să spună o sumă.

„Suntem norocoși să vă anunțăm că și în anul 2025 am fost pe profit. Nu știu să vă spun acum suma exactă. Ne întindem cât ne este plapuma, ne păstrăm o mică rezervă, dar să nu vă imaginați că acționarii iau banii și pleacă acasă cu ei! Banii se reinvestesc și rămân în club”, a adăugat acționarul minoritar al Farului.

