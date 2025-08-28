La doar 19 ani, fiul lui Trump are planuri serioase de afaceri. Cu ce se va ocupa compania înființată de el

La doar 19 ani, Barron Trump, fiul președintelui Donald Trump și al primei doamne Melania Trump, își concentrează energia pe construirea unei cariere chiar înainte de a-și termina studiile.

Barron și-a petrecut cea mai mare parte a verii făcându-și planuri pentru viitoarea sa afacere, le-a povestit o sursă din cercul lui de cunoscuți reporterilor de la PEOPLE.

Barron, care urmează să intre în anul doi la Școala de Afaceri Stern a Universității din New York la începutul lui septembrie, și-a petrecut vacanța de vară în întâlniri cu parteneri de afaceri, dezvoltând proiecte tehnologice și stabilind acorduri și planuri pentru a-și începe propria afacere.

„Barron lucrează activ la propriile interese financiare și a petrecut timp cu alte persoane cu care este implicat în acest domeniu”, a spus sursa. „Totuși, a petrecut mult timp cu familia sa.”

Barron nu a mai fost văzut în public alături de părinții sau frații vitregi de la învestirea tatălui său ca președinte al SUA pe 20 ianuarie.

Ce spun sursele despre relațiile sentimentale ale fiului președintelui Trump

În luna mai, în presă au apărut zvonuri despre Barron și o posibilă relație romantică, după ce un „prieten” anonim din campusul Universității a declarat că fiul președintelui „are o prietenă foarte drăguță și își petrece mult timpul cu ea.” Sursa nu a oferit detalii suplimentare, iar reporterii nu au putut confirma afirmația.

Ultima dată când cineva din familia Trump a comentat despre viața romantică a lui Barron când acesta a intrat facultate, când Donald i-a spus unei gazde de podcast:

„Nu cred că a avut încă o iubită”.

Acum aproape un an mai târziu, sursa reporterilor de la People a recunoscut că nu a auzit nimic despre o relație stabilă a lui Barron, dar, adaugă sursa, „nu cred că asta este ceva important în viața lui acum”.

„Mai are de mers la școală, o familie care îl adoră și lucrează la a își lansa propria carieră”, a explicat sursa.

Când a început fiul lui Trump să se ocupe de afaceri

Presa a scris prima dată despre ideile de afaceri ale lui Barron în ianuarie, la scurt timp după revenirea tatălui său la Casa Albă. Presa a scris că Barron căuta să înființeze o companie imobiliară.

O sursă din politică apropiată de familia Trump a declarat la acea vreme că Barron – care „vrea să calce pe urmele tatălui său” – nu avea încă o firmă, deși pregătea terenul pentru a înființa una în curând.

„Este interesat de afaceri în general, de dezvoltarea de proprietăți, de câștigarea de bani și de implicarea în proiecte de succes”, a spus sursa. „Are propriile idei și înțelege ce caută oamenii de vârsta lui. Este destul de antreprenorial, inteligent și nu se sfiește să-și pună propria carieră în mișcare.”

Ce vor vinde companiile lui Barron Trump

În iulie 2024, Barron și doi parteneri de afaceri au înființat o companie imobiliară numită Trump, Fulcher & Roxburgh Capital. Compania a fost desființată în noiembrie, la câteva zile după victoria lui Donald Trump în alegeri.

Conform unuia dintre partenerii de afaceri, compania ar fi fost desființată pentru a evita atenția nedorită a mass-mediei pe fondul tranziției lui Donald înapoi la Casa Albă, și că afacerea urma să fie relansată.

În ianuarie 2025, o altă sursă a declarat pentru People că afacerea lui Barron va „vinde întotdeauna acces” la familia Trump și la Casa Albă, indiferent de intenția sau identitatea companiei.

(Citește și: Trump vrea pedeapsa cu moartea în capitala țării: ”Nu avem de ales”)