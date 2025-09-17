Ce probleme are Victor Ponta cu cartea de identitate electronică. Merge cu dovada la el

Victor Ponta a întâmpinat probleme cu noile buletine. Fostul premier al României a obținut cartea de identitate electronică, însă un detaliu l-a surprins. Acum este nevoit să aibă la el o hârtie suplimentară. Află, în articol, toate detaliile!

Victor Ponta a fost invitat în cadrul emisiunii Marius Tucă Show, unde a abordat mai multe subiecte importante, printre care si cartea de identitate electronică. Noul buletin vine cu mai multe avantaje: protejează mai bine datele personale, permite semnătura electronică, iar schimbarea domiciliului se poate face fără a schimba documentul. Totodată, românii care au împlinit 14 ani o pot obține gratuit, cel puțin momentan. Totuși, fostul premier a subliniat și problemele legate de acest act.

Ce probleme a întâmpinat Victor Ponta

Domiciliul nu se mai regăsește pe noua carte de identitate. Așa cum am menționat mai sus, în acest fel, în cazul unei mutări, nu mai trebuie schimbat și buletinul. Totuși, Victor Ponta s-a arătat nemulțumit se acest aspect.

După ce e și-a făcut noua carte de identitate electronică, fostul premier al României a aflat că trebuie să aibă în permanență și o dovadă scrisă a domiciliului. Documentul trebuie prezentat odată cu buletinul atunci când este cazul.

„Ți-ai văzut cartea de identitate aia nouă? Mi-am făcut-o. După care m-au anunțat că trebuie să am la mine o hârtie care să scrie unde să am domiciliul. Trebuie să ai o hârtie pe care scrie domiciliul. Pentru că pe acea cărțulie mică nu ai adresa. Eu știu că am făcut proiectul atunci să avem carte electronică și era cu adresă. Dom’le, a făcut USR-ul un proiect de lege ca să nu mai dăm adresa oamenilor. Și toată lumea a votat de frica USR-ului. Deci trebuie să ai la tine o hârtie pe care să scrie că domiciliezi în strada cutare, la numărul cutare”, a declarat Victor Ponta în emisiunea lui Marius Tucă, la Gândul.

Victor Ponta a mai expus un detaliu care nu a fost pus la punct până acum de către autorități. Fostul prim-ministru a explicat faptul că noua carte de identitate conține un cip electronic, însă instituțiile nu dispun încă de aparatele necesare pentru a citi buletinul.

„Acele carduri au un cip. Dar n-are nimeni cititor de cip. Nu are nimeni aparatul care să citească cip”, a mai spus fostul premier al României.

