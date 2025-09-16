Ce regret major are Victor Ponta în mariajul cu Daciana Sârbu. A recunoscut abia acum ce nu a făcut

Victor Ponta a făcut dezvăluiri neașteptate despre mariajul cu Daciana Sârbu. Fostul premier al României a mărturisit ce regret are în urma separării. Află, în articol, ce nu a făcut în timpul căsniciei!

Victor Ponta și Daciana Sârbu au divorțat după 19 ani de mariaj. Încă din 2024 au apărut zvonuri referitoare la o posibilă separare, iar la începutul acestui an a ieșit la iveală și documentul care confirmă despărțirea. Este vorba despre declarația de avere a fostului premier al României publicată pe site-ul Camerei Deputaților, care arăta că a redevenit burlac. Ulterior, acesta a și confirmat separarea, iar acum a vorbit deschis despre subiect.

Ce regret are Victor Ponta, după separarea de Daciana Sârbu

Invitat în cadrul unei emisiuni TV, Victor Ponta a vorbit deschis despre divorțul de fosta soție. Fostul premier al României a mărturisit că regretă separarea de mama fiicelor sale. Mai mult decât atât, el a dezvăluit ce nu i-a oferit Dacianei Sârbu.

Politicianul a transmis că fosta lui soție merita mai multă atenție și grijă din partea lui. Fostul prim-ministru a recunoscut faptul că a fost mai rece în timpul căsniciei și a pus mai presus alte interese.

„Ceea ce merită fiecare femeie. Mai multă atenție, mai multă grijă, afecțiune, e normal până la urmă. Noi, bărbații, suntem mai pragmatici, mai reci, mai interesați de lucruri… Eu cred și îmi doresc ca orice femeie din lume și pentru că fiicele mele în primul rând, să fie fericite, ori nu le facem întotdeauna fericite. Nu mă dau filosof… Îmi reproșez divorțul de Daciana”, a declarat Victor Ponta la Viața fără filtru.

Victor Ponta a vorbit și despre relația pe care o are cu cei trei copii ai săi. În urma separării, Andrei, fiul politicianului din căsnicia anterioară cu Roxana Ponta, a rămas în grija tatălui său. Cele două fiice, Irina și Maria, sunt acum sub tutela Dacianei Sârbu.

„A terminat facultatea anul ăsta (n.r băiatul). Ele sunt fetele noastre și ne ocupăm de ele și le iubim și… Din păcate nu mi-am văzut niciun copil în fiecare zi. Fie că eram procuror, fie că apoi am intrat în politică, călătoresc destul de mult, dar faptul că îi întreb mereu ce fac, ei mă găsesc tot timpul, ne vedem de câte ori putem, facem lucruri împreună… Irina e acum cu școala că termina liceul și trebuie să meargă la facultate, e agitată, și noi mai agitați decât ea, iar Maria descoperă lumea. La 11 ani are atât de multe curiozități, mai puțin legate de mine sau Daciana, mai mult legate de viața ei proprie și nu-i ușor deloc cu fetele. (…) Nu știu dacă să fiu mai dur sau mai înțelegător”, a mai spus fostul premier.

