Acasă » Știri » Ce regret major are Victor Ponta în mariajul cu Daciana Sârbu. A recunoscut abia acum ce nu a făcut

Ce regret major are Victor Ponta în mariajul cu Daciana Sârbu. A recunoscut abia acum ce nu a făcut

De: Irina Rasoveanu 16/09/2025 | 18:16
Ce regret major are Victor Ponta în mariajul cu Daciana Sârbu. A recunoscut abia acum ce nu a făcut
Victor Ponta, despre divorțul de Daciana Sârbu/ Sursa foto: Facebook, Instagram

Victor Ponta a făcut dezvăluiri neașteptate despre mariajul cu Daciana Sârbu. Fostul premier al României a mărturisit ce regret are în urma separării. Află, în articol, ce nu a făcut în timpul căsniciei!

Victor Ponta și Daciana Sârbu au divorțat după 19 ani de mariaj. Încă din 2024 au apărut zvonuri referitoare la o posibilă separare, iar la începutul acestui an a ieșit la iveală și documentul care confirmă despărțirea. Este vorba despre declarația de avere a fostului premier al României publicată pe site-ul Camerei Deputaților, care arăta că a redevenit burlac. Ulterior, acesta a și confirmat separarea, iar acum a vorbit deschis despre subiect.

Ce regret are Victor Ponta, după separarea de Daciana Sârbu

Invitat în cadrul unei emisiuni TV, Victor Ponta a vorbit deschis despre divorțul de fosta soție. Fostul premier al României a mărturisit că regretă separarea de mama fiicelor sale. Mai mult decât atât, el a dezvăluit ce nu i-a oferit Dacianei Sârbu.

Politicianul a transmis că fosta lui soție merita mai multă atenție și grijă din partea lui. Fostul prim-ministru a recunoscut faptul că a fost mai rece în timpul căsniciei și a pus mai presus alte interese.

Bancnota care ascunde „chipul DIAVOLULUI”. Superstiție bizară într-o țară care a trecut la moneda EURO
Bancnota care ascunde „chipul DIAVOLULUI”. Superstiție bizară într-o țară care a trecut la...
Zodia care se bucură de SUCCES în toamna lui 2025. Urmează o perioadă binecuvântată cu bani și dragoste
Zodia care se bucură de SUCCES în toamna lui 2025. Urmează o perioadă...

„Ceea ce merită fiecare femeie. Mai multă atenție, mai multă grijă, afecțiune, e normal până la urmă. Noi, bărbații, suntem mai pragmatici, mai reci, mai interesați de lucruri… Eu cred și îmi doresc ca orice femeie din lume și pentru că fiicele mele în primul rând, să fie fericite, ori nu le facem întotdeauna fericite. Nu mă dau filosof… Îmi reproșez divorțul de Daciana”, a declarat Victor Ponta la Viața fără filtru.

Victor Ponta a vorbit și despre relația pe care o are cu cei trei copii ai săi. În urma separării, Andrei, fiul politicianului din căsnicia anterioară cu Roxana Ponta, a rămas în grija tatălui său. Cele două fiice, Irina și Maria, sunt acum sub tutela Dacianei Sârbu.

„A terminat facultatea anul ăsta (n.r băiatul). Ele sunt fetele noastre și ne ocupăm de ele și le iubim și… Din păcate nu mi-am văzut niciun copil în fiecare zi. Fie că eram procuror, fie că apoi am intrat în politică, călătoresc destul de mult, dar faptul că îi întreb mereu ce fac, ei mă găsesc tot timpul, ne vedem de câte ori putem, facem lucruri împreună…

Irina e acum cu școala că termina liceul și trebuie să meargă la facultate, e agitată, și noi mai agitați decât ea, iar Maria descoperă lumea. La 11 ani are atât de multe curiozități, mai puțin legate de mine sau Daciana, mai mult legate de viața ei proprie și nu-i ușor deloc cu fetele. (…) Nu știu dacă să fiu mai dur sau mai înțelegător”, a mai spus fostul premier.

Citește și: Daciana Sârbu, dezvăluiri emoționante despre adopția fiicei ei și a lui Victor Ponta. Maria avea traume adânci: „E absolut inuman”

Tags:
Iți recomandăm
Ce măsuri a luat Poliția Română în cazul lui Toto Dumitrescu. Informații de ultimă oră
Știri
Ce măsuri a luat Poliția Română în cazul lui Toto Dumitrescu. Informații de ultimă oră
Livratorul din Cluj care a agitat internetul cu geanta sa: „Gătitul nu mai sună atât de rău”
Știri
Livratorul din Cluj care a agitat internetul cu geanta sa: „Gătitul nu mai sună atât de rău”
Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost prins: era căutat după ce a fugit de la locul accidentului
Mediafax
Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost prins: era căutat după ce a fugit...
Bancnota care ascunde „chipul DIAVOLULUI”. Superstiție bizară într-o țară care a trecut la moneda EURO
Gandul.ro
Bancnota care ascunde „chipul DIAVOLULUI”. Superstiție bizară într-o țară care a trecut la...
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
„Diva lui Putin”, interzisă la Cluj. Academia de Muzică s-a răzgândit cu privire la concertul Anna Netrebko
Adevarul
„Diva lui Putin”, interzisă la Cluj. Academia de Muzică s-a răzgândit cu privire...
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o rachetă lansată de un F-16 polonez
Digi24
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de...
Procurorii au mers pe urmele candidaturii lui Călin Georgescu. Cum a plănuit candidatura și „rețeaua de suport”
Mediafax
Procurorii au mers pe urmele candidaturii lui Călin Georgescu. Cum a plănuit candidatura...
Parteneri
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu...
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Orașul din România care interzice complet coroanele de flori în cimitire. Ce amenzi riscă cei care vor încălca noua regulă
Click.ro
Orașul din România care interzice complet coroanele de flori în cimitire. Ce amenzi riscă cei...
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
WOWBiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică...
Maria a murit în mod tragic, în urmă cu 41 de ani. Acum, un bărbat și-a mărturisit fapta, iar poliția este surprinsă de un detaliu
Antena 3
Maria a murit în mod tragic, în urmă cu 41 de ani. Acum, un bărbat...
VIDEO Ce a vorbit Adrian Năstase, „un vechi prieten al Chinei” cu presa de stat de la Beijing
Digi 24
VIDEO Ce a vorbit Adrian Năstase, „un vechi prieten al Chinei” cu presa de stat...
Care a fost rolul lui Călin Georgescu în tentativa de lovitură de stat din decembrie
Digi24
Care a fost rolul lui Călin Georgescu în tentativa de lovitură de stat din decembrie
Prețul unei Dacia Duster cu GPL și 100.000 km
Promotor.ro
Prețul unei Dacia Duster cu GPL și 100.000 km
Robert Redford a murit la 89 de ani, în somn
kanald.ro
Robert Redford a murit la 89 de ani, în somn
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis,...
Ce spune Nicușor Dan cu privire la SPP-istul care a întors privirile domnișoarelor. Mai este sau nu în slujba edilului?
kfetele.ro
Ce spune Nicușor Dan cu privire la SPP-istul care a întors privirile domnișoarelor. Mai este...
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
WOWBiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc...
Un milion de euro, confiscat de procurori într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor din R. Moldova
observatornews.ro
Un milion de euro, confiscat de procurori într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor din...
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
iPhone Air vs Galaxy S25 Edge: Foarte subțiri, dar cu performanțe superioare
go4it.ro
iPhone Air vs Galaxy S25 Edge: Foarte subțiri, dar cu performanțe superioare
„Extratereștrii au declanșat viața pe Pământ”: adevăr sau ficțiune?
Descopera.ro
„Extratereștrii au declanșat viața pe Pământ”: adevăr sau ficțiune?
Îl mai ții minte pe Cristi din Banat, artistul care cântă piesa
Viva.ro
Îl mai ții minte pe Cristi din Banat, artistul care cântă piesa "Ca o apă...
Horațiu Potra, în vizită la FSB? Unde se află hotelul din Moscova la care mercenarul și-a luat cameră. Dezvăluiri din dosarul lui Călin Georgescu
Fanatik.ro
Horațiu Potra, în vizită la FSB? Unde se află hotelul din Moscova la care mercenarul...
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în România
Fanatik.ro
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate...
Documentul care îl incriminează pe Călin Georgescu. Rechizitoriul complet al procurorilor a fost publicat
Capital.ro
Documentul care îl incriminează pe Călin Georgescu. Rechizitoriul complet al procurorilor a fost publicat
Mai multe zile libere de Ziua Naţională, Crăciun şi Revelion. Românii au trei pachete de minivacanțe, una de 7 zile!
Romania TV
Mai multe zile libere de Ziua Naţională, Crăciun şi Revelion. Românii au trei pachete de...
Cine este noua Lara Croft
Go4Games
Cine este noua Lara Croft
De unde vin banii lui Călin Georgescu. ANAF a luat la control toată finanțarea: Am terminat și sesizat
Capital.ro
De unde vin banii lui Călin Georgescu. ANAF a luat la control toată finanțarea: Am...
Gabi Tamaș, la Asia Express: Mă dezbrac și mă pun în mijlocul drumului
evz.ro
Gabi Tamaș, la Asia Express: Mă dezbrac și mă pun în mijlocul drumului
Aparatul electrocasnic care este un „magnet” pentru GÂNDACI. Cum prevenim infestarea bucătăriei și ce trucuri reduc consumul de energie
Gandul.ro
Aparatul electrocasnic care este un „magnet” pentru GÂNDACI. Cum prevenim infestarea bucătăriei și ce trucuri...
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe Drumul Eroilor
as.ro
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li...
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește...
Doliu la Hollywood! A murit Robert Redford, laureat a doua premii Oscar
radioimpuls.ro
Doliu la Hollywood! A murit Robert Redford, laureat a doua premii Oscar
Patru zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap din 16 septembrie de la ora 16.00. Protecție divină, noroc la bani și oportunități uriașe pentru ele
Fanatik.ro
Patru zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap din 16 septembrie de la ora 16.00....
Cum arată astăzi fosta iubită a lui Adrian Cristea. La 41 de ani, e într-o formă de zile mari
Fanatik.ro
Cum arată astăzi fosta iubită a lui Adrian Cristea. La 41 de ani, e într-o...
Știrile zilei, 10 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 10 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce măsuri a luat Poliția Română în cazul lui Toto Dumitrescu. Informații de ultimă oră
Ce măsuri a luat Poliția Română în cazul lui Toto Dumitrescu. Informații de ultimă oră
Livratorul din Cluj care a agitat internetul cu geanta sa: „Gătitul nu mai sună atât de rău”
Livratorul din Cluj care a agitat internetul cu geanta sa: „Gătitul nu mai sună atât de rău”
Începe o nouă eră de la 16 septembrie 2025 pentru aceste 4 zodii. Berbecii sunt radicali!
Începe o nouă eră de la 16 septembrie 2025 pentru aceste 4 zodii. Berbecii sunt radicali!
Lovitură pentru elevi în anul școlar 2025-2026. Nu vor mai mânca la școală
Lovitură pentru elevi în anul școlar 2025-2026. Nu vor mai mânca la școală
Noi informaţii despre tânărul din Călăraşi stropit cu acid de baterie la comanda unui soț gelos! ...
Noi informaţii despre tânărul din Călăraşi stropit cu acid de baterie la comanda unui soț gelos! Se luptă pentru viaţă într-un spital din Turcia
Un bărbat a ajuns la spital cu arsuri în gură și în gât, după ce a cerut un pahar cu apă. Caz ...
Un bărbat a ajuns la spital cu arsuri în gură și în gât, după ce a cerut un pahar cu apă. Caz halucinant în Italia!
Vezi toate știrile
×