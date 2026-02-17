Acasă » Știri » Trapperul MGK intervine în scandalul Andreea Bostănică – Iuliana Beregoi: ”Mergeți la muncă”

Trapperul MGK intervine în scandalul Andreea Bostănică – Iuliana Beregoi: "Mergeți la muncă"

17/02/2026 | 12:39
 Tensiunile dintre două dintre cele mai vizibile artiste tinere din Republica Moldov, Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi, au redevenit subiectul principal al rețelelor sociale. Rivalitatea, care a crescut treptat în ultimii ani, a depășit nivelul unor simple comparații făcute de fani și s-a transformat într-un veritabil serial urmărit zilnic de publicul online. În acest peisaj deja aprins, intervenția trapperului Machine Gun Kelly a fost percepută ca o apariție surpriză. Iată ce le-a transmis acesta!

Povestea nu a început peste noapte. La începutul carierelor lor, cele două vedete erau percepute drept reprezentante ale aceleiași generații de creatori digitali care au reușit să transforme popularitatea online într-o prezență constantă în muzică și divertisment. Evoluțiile lor au mers în paralel, iar comunitățile de fani s-au suprapus adesea. Tocmai această apropiere profesională a alimentat inevitabile comparații privind stilul, succesul și impactul în rândul publicului tânăr.

Trapperul MGK intervine în scandalul Andreea Bostănică – Iuliana Beregoi

În mijlocul tensiunilor dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi, trapperul MGK a publicat pe Instagram un clip în care a ironizat agitația online din jurul conflictului și a transmis ideea că energia consumată în dispute ar trebui direcționată spre activitate profesională, sugerând că munca și proiectele concrete valorează mai mult.

„Se ceartă Andreea Bostanica cu Iuliana Beregoi. Sfatul meu m-a sunat Abdul, Abdul Vijai, cum îl cheamă pe ăla al vostru, și mi-a zis așa: Treceți la muncă!”, a spus trapperul MGK.

Andreea Bostănică susține că Iuliana o atacă subtil că ar fi avut legături cu bogătași, dar șatena nu se lasă mai prejos și dă, din nou, cu rivala de pământ, făcând afirmații defăimătoare la adresa ei.

„Eu am zburat cu avionul privat pentru că fostul meu iubit mi-a achitat asta. Tu, pe data de 28 ai zburat cu avionul privat. Cine ți-a achitat ție avionul privat? Știi de ce nu arăți, că tu mă bârfești pe mine când tu ești buba. Oameni buni, vă promit că săptămâna viitoare o să vină în Dubai. Eu stau în Dubai cu mama și fratele uneori pentru că fostul mi-a dăruit o casă de vacanță în Dubai. Dar tu de ce nu arăți unde stai în Dubai? Vrei să îți zic de ce? Dacă nu vrei să zic unde dormi în Dubai stai în banca ta și nu fă pe victima! Eu știu că el mi-a spus că tu vii într-o săptămână aici! Ai fost cu toți artiștii, cu toți trapperii din țară. Cu băieți care aveau iubită! Asta ești tu”, a spus Andreea Bostănică într-un live pe Tiktok.

CITEȘTE ȘI: Reginele TikTok-ului au împărțit același bărbat, căsătorit cu fosta lui Bodi! Patrulater amoros cu nume grele!

ACCESEAZĂ ȘI: Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi au aprins cel mai mare scandal al generației. Reginele online-ului își dispută coroana!

