(P) MrBit, cazinoul preferat al „vânătorilor de recompense”!

Am întrebat 100 de români pasionați de distracție online, iar majoritatea a fost de părere că MrBit este unul dintre cazinourile cu cele mai multe recompense oferite jucătorilor. Cum nu e bine să furnizezi o informație fără să o verifici, am mers direct la sursă pe site-ul cazinoului și am constatat că opinia e îndreptățită.

Am găsit numeroase oferte promoționale, de la bonus fara depunere până la rotiri gratis oferite la depunere, sau în urma unor turnee tematice. Poți avea parte și tu de ele, pe Mrbit.ro.

De exemplu, poți să fii vânător de recompense în seria de turnee „Frozen Bounty”. Fiecare zi îți oferă șansa de a câștiga un premiu de până la 500 de rotiri gratis în valoare de 2 RON fiecare, adică 1.000 RON în rotiri. Mai rar așa recompensă! Un turneu din această serie începe de la ora 00:01 și se termină la 23:59, până pe 26 februarie inclusiv.

Mecanismul este foarte simplu: te înscrii, apoi joci runde cu miza minimă 2 RON la sloturile EGT Digital pe care le găsești în pagina ofertei. Printre ele, jocuri foarte cunoscute precum Shining Crown, 40 Burning Hot, Vampire Night Bell Link, 100 Super Hot, 20 Dazzling Hot, 10 Burning Heart, Sugartime, Versailles Gold, 20 Burning Clover, Shining Boooom, Zodiac Wheel Bell Link, 40 Zodiac Wheel Bell Link, Aztec Rush, Senor Muerto, 40 Lucky King Extreme Bell Link sau VIP 40 Super Fruits Bell Link.

În timp ce te distrezi, acumulezi puncte în clasament, pentru că fiecare rotire care îți aduce un câștig mai mare decât miza înseamnă un punct. Să spunem că iei 4 RON cu o miză de 2 RON la Shining Crown. Atunci, la „zestrea” din clasament se adaugă un punct. Atenție: se iau în considerare numai primele 3000 de runde jucate din momentul înscrierii.

Fondul total de premii este cât se poate de generos, de 100.000 RON. La finalul fiecărei zile, primii 60 de jucători din clasament împart între ei 7.000 RON în 3.500 de rotiri gratis. Câștigătorul are partea leului, cele 500 de învârtiri de 2 RON fiecare, dar nici celelalte recompense nu sunt de neglijat: 300 de rotiri (locul 2), 250 de rotiri (locul 3), 200 de rotiri (locul 4), 110 de rotiri (locurile 6-10), 50 de rotiri (locurile 11-20), 30 de rotiri (locurile 21-40), respectiv 20 de rotiri (locurile 41-60).

Câștigurile sunt în fonduri suplimentare în maxim și trebuie să le rulezi de 35 de ori ca să le transformi în cash. E timp destul. Mai e important să știi că poți scoate până la 1.500 RON cash după rulaj. Cu alte cuvinte, în cazinoul MrBit ai ocazia să faci niște bani în timp ce te relaxezi.

Anul Nou chinezesc este sărbătorit cum se cuvine

生日快乐! Adică La mulți ani!, cu ocazia noului an chinezesc. Nu am găsit o introducere mai bună pentru oferta dedicată de MrBit Anului Nou Chinezesc. Acest moment foarte important este celebrat printr-o ofertă de tip cashback: primești 7% din eventualele pierderi de peste 215 RON înregistrate la jocurile participante, între 16 și 22 februarie.

Este vorba despre sloturi cu tematică asiatică precum 5 Lions, 5 Lions Gold, Panda’s Fortune, Caishen’s Gold, Fat Panda, Pandas Fortune 2, Caishen’s Cash, 5 Lions Megaways, Dragon Pot, Floating Dragon, 8 Golden Dragon Challenge, 2 Dragons, Dragon Reels, Dragons’ Realm High Cash, Dragon Hot Hold And Spin, Dragon Reborn, Dragon Hero și altele. Cel mai bine este să intri tu pe pagina promoției și să îți alegi un joc „pe gustul tău”.

Nu uita să optezi pentru ofertă apăsând pe „Participă”, înainte să începi să joc. Altfel, pierderile nu sunt contorizate. Dacă ai ghinion și ești pe minus (ceea ce nu îți dorim), primești între 15 și 500 RON.

În general, ofertele promoționale MrBit te ajută să ieși pe plus. Un casino online bonus de bun venit reprezintă primul pas făcut cu dreptul. Cel mai important este să ai un stil de joc responsabil și să pui distracția pe primul plan.