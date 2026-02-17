Ian îi dă lovitura finală Deliei Salchievici! Dragostea de la Desafio s-a spulberat rapid: „A fost o aventură”

La Desafio, Delia Salchievici și trapper-ul Ian au făcut parte din aceeași echipă, cea a Norocoșilor. Cei doi au trăit împreună marea aventură, iar relația dintre ei nu a fost una doar colegială. O idilă s-a înfiripat, însă acum totul se destramă. Presupusa poveste de dragoste s-a transformat într-un război direct, iar Ian i-a dat acum lovitura fatală Deliei. Ce a putut spune despre ea?

Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden, și trapper-ul Ian au avut parte de momente fierbinți la Desafio. Cei doi s-au apropiat vizibil, iar idila a fost pecetluită cu sărutul pasional din momentul eliminării Deliei. Ei bine, după toate aceste momente de apropiere, toată lumea a crezut că cei doi vor forma un cuplu la întoarcerea în țară, însă se pare că realitatea este alta.

Ian îi dă lovitura finală Deliei Salchievici

Ei bine, deși toată lumea se aștepta la anunțul oficial al unei relații, se pare că Ian și Delia și-au declarat, în fapt, război. După eliminarea din competiție, fosta soție a lui Lino Golden și-a schimbat radical părerea despre trapper și spunea despre el că nu este genul ei și că nu îl consideră suficient de bărbat.

După declarațiile făcute de Delia, acum a venit rândul lui Ian să dea replica. La rândul său, nici artistul nu a mai avut prea multe lucruri bune de spus despre Delia. A schimbat macazul, a recunoscut că nu a plăcut-o în fapt niciodată, iar acum o numește „doar o aventură”.

„Noi n-am fost niciodată îndrăgostiți! A fost că toată lumea vorbea despre asta, toți concurenții îmi ziceau: «hai bă, nu-ți place de Delia?!». E ca într-o excursie unde te duci cu clasa și stai cu fata aia, de care nu-ți place neapărat, dar stai un pic de vorbă cu ea. Nu poți să zici că începe să-ți placă, dar sunteți în contextul acela unde sunteți liberi de toți și de toate. Cam asta a fost! Dar, faptul că a încercat să mă mintă și pe mine și pe toată echipa, toate astea m-au făcut să nu vreau să mai fiu prieten cu ea. Lasă că ne-am pupat, că noi ăștia mai tineri la petreceri oricum ne pupăm între noi cu toții. Nu mă consideră bărbat?! Eu știu cine sunt! Nu mă deranjează chestia asta venită din partea ei! O să folosesc vorba ei: «lumea vede» și s-a cam văzut. Nici nu vreau s-o judec, acesta e felul ei de a fi. Probabil e mai mică și o să înțeleagă mai încolo. Nu pot să zic că m-a dezamăgit că nu aveam așteptări de la ea. Să zicem că a fost o aventură, deși e mult spus!”, a declarat Ian, potrivit click.ro.

