Ian îi dă lovitura finală Deliei Salchievici! Dragostea de la Desafio s-a spulberat rapid: „A fost o aventură”

De: Alina Drăgan 17/02/2026 | 12:46
Ian îi dă lovitura finală Deliei Salchievici /Foto: Facebook

La Desafio, Delia Salchievici și trapper-ul Ian au făcut parte din aceeași echipă, cea a Norocoșilor. Cei doi au trăit împreună marea aventură, iar relația dintre ei nu a fost una doar colegială. O idilă s-a înfiripat, însă acum totul se destramă. Presupusa poveste de dragoste s-a transformat într-un război direct, iar Ian i-a dat acum lovitura fatală Deliei. Ce a putut spune despre ea?

Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden, și trapper-ul Ian au avut parte de momente fierbinți la Desafio. Cei doi s-au apropiat vizibil, iar idila a fost pecetluită cu sărutul pasional din momentul eliminării Deliei. Ei bine, după toate aceste momente de apropiere, toată lumea a crezut că cei doi vor forma un cuplu la întoarcerea în țară, însă se pare că realitatea este alta.

Ian și Delia, sărut la Desafio /Foto: Captură Pro TV

Ei bine, deși toată lumea se aștepta la anunțul oficial al unei relații, se pare că Ian și Delia și-au declarat, în fapt, război. După eliminarea din competiție, fosta soție a lui Lino Golden și-a schimbat radical părerea despre trapper și spunea despre el că nu este genul ei și că nu îl consideră suficient de bărbat.

După declarațiile făcute de Delia, acum a venit rândul lui Ian să dea replica. La rândul său, nici artistul nu a mai avut prea multe lucruri bune de spus despre Delia. A schimbat macazul, a recunoscut că nu a plăcut-o în fapt niciodată, iar acum o numește „doar o aventură”.

„Noi n-am fost niciodată îndrăgostiți! A fost că toată lumea vorbea despre asta, toți concurenții îmi ziceau: «hai bă, nu-ți place de Delia?!». E ca într-o excursie unde te duci cu clasa și stai cu fata aia, de care nu-ți place neapărat, dar stai un pic de vorbă cu ea. Nu poți să zici că începe să-ți placă, dar sunteți în contextul acela unde sunteți liberi de toți și de toate. Cam asta a fost!

Dar, faptul că a încercat să mă mintă și pe mine și pe toată echipa, toate astea m-au făcut să nu vreau să mai fiu prieten cu ea. Lasă că ne-am pupat, că noi ăștia mai tineri la petreceri oricum ne pupăm între noi cu toții. Nu mă consideră bărbat?! Eu știu cine sunt! Nu mă deranjează chestia asta venită din partea ei!

O să folosesc vorba ei: «lumea vede» și s-a cam văzut. Nici nu vreau s-o judec, acesta e felul ei de a fi. Probabil e mai mică și o să înțeleagă mai încolo. Nu pot să zic că m-a dezamăgit că nu aveam așteptări de la ea. Să zicem că a fost o aventură, deși e mult spus!”, a declarat Ian, potrivit click.ro.

