Ce au descoperit cercetătorii în Peștera Scărișoara. Dispăruse acum 5.000 de ani

De: Denisa Crăciun 17/02/2026 | 12:56
Peștera Scărișoara a păstrat timp de 5.000 de ani bacterii congelate. Conform cercetătorilor, acestea ar fi rezistente la antibioticele care se administrează în prezent. Toate detaliile în articol.

Peștera este una dintre cele mai mari peșteri de gheață din țară. Aceasta a fost păstrată sub un strat vechi de 5.000 de ani. Acolo oamenii de știință au descoperit bacterii rezistente la antibioticele moderne, cele care sunt administrate în prezent. Tulpina descoperită de cercetători este Psychrobacter SC65A.3.

Ce au descoperit cercetătorii despre bacteriile din peșteră

Cercetătorii spun că bacteriile descoperite în Peștera Scărișoara sunt rezistente la medii reci, dar și la 10 antibiotice pe care le consumăm în prezent și provin din 8 clase diferite

„Tulpina bacteriană Psychrobacter SC65A.3 izolată din Peștera de Gheață de la Scărișoara, în ciuda originii sale antice, prezintă rezistență la multiple antibiotice moderne și poartă peste 100 de gene legate de rezistență ”, susține Cristina Purcarea, autoarea studiului.

Antibioticele la care bacteriile din peșteră au o mare rezistență sunt cunoscute, folosite atât pe cale orală dar și injectabile pentru afecțiuni precum tuberculoză, colită și infecții ale tractului urinar. Totodată, cercetătorii au explicat că aceste bacterii și-au dezvoltat rezistența la antibiotice în mod natural, fără vreo intervenție și că ar fi devenit imune înainte de a fi descoperite antibioticele moderne.

„Studierea microbilor precum Psychrobacter SC65A.3 recuperați din depozite de gheață din peșteri vechi de milenii dezvăluie modul în care rezistența la antibiotice a evoluat în mod natural în mediu, cu mult înainte ca antibioticele moderne să fie folosite vreodată”, a declarat Cristina Purcarea.

De ce rezistența antimicrobiană este periculoasă

Chiar dacă rezistența antimicrobiană este un fenomen natural este în același timp și periculoasă. 20% din suprafața Pământului conține medii înghețate și temperaturi scăzute, iar din cauza schimbării climatice rapide bacteriile rezistente în mod obișnuit la frig nu se mai pot adapta. Acest lucru este o problemă serioasă, cauzând milioane de decese în fiecare an în lume. De asemenea, Organizația Mondială a Sănătății a declarat că una din șase infecții bacteriene la nivel mondial este rezistentă la tratamentele standard administrate.

