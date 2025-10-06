Sfârșit tragic pentru Veronica, o româncă stabilită în Italia! Anchetatorii au aflat cine este agresorul ei

Sfârșit tragic pentru Veronica, o româncă stabilită de ani buni în Italia. Partenerul ei, cu 24 de ani mai tânăr, a ucis-o cu sânge rece. Vecinii au observat absența acesteia și au data alarma. Din păcate a fost prea târziu, iar femeia a fost găsită fără viață în propria locuință.

Veronicăi Abaza, o româncă de 64 de ani, a fost omorâtă chiar de către cel care îi era alături. Partenerul ei, un român cu 24 de ani mai tânăr, este principalul suspect și se află acum în custodia autorităților italiene. Totul s-a întâmplat în locuința celor doi din Gela, Sicilia.

Autoritățile italiene au reținut un bărbat român de 40 de ani, acuzat de uciderea Veronicăi Abaza, o româncă în vârstă de 64 de ani, găsită fără viață pe 17 septembrie, în locuința sa din Gela, Sicilia. Cei doi se aflau într-o relație de concubinaj, potrivit informațiilor din anchetă.

Trupul neînsuflețit al româncei a fost descoperit chiar în casa în care locuia alături de partenerul său. După ce femeia a fost ucisă, vecinii au observat și dispariția bruscă a bărbatului, așa că au alertat autoritățile. Pentru că toate indiciile conduceau către el, bărbatul a fost arestat.

După mai multe săptămâni de investigații, bărbatul rămâne suspectul principal. Cercetările, coordonate de Parchetul din Gela sub conducerea procurorului Salvatore Vella, au condus la emiterea unui mandat de arest preventiv, pus în aplicare de carabinieri. Românul a fost transferat ulterior în penitenciarul din localitate.

La audieri, bărbatul a avut propria variantă a poveștii. Între timp, medicii legiști au finalizat expertizele asupra trupului victimei, pentru a stabili cu exactitate cauza și momentul decesului. În prezent, procurorii verifică dacă la crimă ar fi putut participa și alte persoane. De asemenea, se ia în calcul și dacă au existat factori agravanți care pot influența pedeapsa finală.

În data de 7 octombrie, procurorul Salvatore Vella urmează să prezinte public detalii complete despre dosar și circumstanțele care au dus la arestarea suspectului. Întreaga comunitate a fost zguduită de sfârșitul tragic al Veronicăi. Femeia locuia de mult timp în Italia și era apreciată de toți cei care au cunoscut-o.

