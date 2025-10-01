Acasă » Știri » O femeie a fost atacată de un recidivist în sectorul 2 din București. Victima a ajuns la spital

O femeie a fost atacată de un recidivist în sectorul 2 din București. Victima a ajuns la spital

01/10/2025
O femeie a fost atacată de un recidivist în sectorul 2 din București. Victima a ajuns la spital
sursă foto: Profimedia

O femeia de 31 de ani a fost grav rănită după ce a fost amenințată și atacată cu un cuțit pe o alee retrasă din sectorul 2 al Capitalei. Agresorul, un bărbat în vârstă de 49 de ani, este recidivist.

Incidentul a avut loc pe data de 23 septembrie 2025, în jurul orei 20:50, pe o alee retrasă și întunecată din sectorul 2 al Capitalei, între strada Ion Berindei și imobilul cu nr.5.  Agresorul C.L (49 de ani) și-a urmărit victima, a prins-o din spate și i-a pus cuțitul la gât. În încercarea de a scăpa cu viață, femeia, A. A-R (31 de ani), s-a apărat și a opus rezistență, moment în care s-a folosit de degetele de la ambele mâini și a reușit să îndepărteze lama cuțitului din zona gâtului.

O femeie a fost atacată de un recidivist în sectorul 2 din București

Victima a suferit răni și tăieturi la degete, dar și zgârieturi la nivelul gâtului. Femeia a primit îngrijiri medicale de la un echipaj de prim-ajutor, iar ulterior a fost transportată la spital. Femeia și agresorul ei nu se cunoșteau.

În urma verificărilor, bărbatul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă în timp ce urmărea victima. La o săptămână distanță, miercuri, 1 octombrie, instanța de judecată a emis un mandat de arestare preventivă pe numele agresorului, pentru 30 de zile și au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe. A

nchetatorii au descoperit că atacatorul ar fi un bărbat în vârstă de 49 de ani recidivist, cunoscut cu preocupări de natură infracțională. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul agresorului, anchetatorii au identificate și ridicate mai multe probe de interes.

„În data de 23.09.2025, în jurul orei 20:50, în timp ce se afla pe o alee pietonală din Sectorul 2, inculpatul C.L. a prins-o din spate pe persoana vătămată A. A-R şi a îndreptat în zona gâtului acesteia un obiect tăietor-înţepător, tip cuţit.

Persoana vătămată a opus rezistenţă încercând să se apere, împrejurare în care aceasta a suferit leziuni traumatice la nivelul degetelor ambelor mâini, a căror gravitate a fost evaluată la un număr 11-12 zile de îngrijiri medicale, precum şi o excoriaţie localizată la nivelul gâtului.

Din investigațiile desfășurate a rezultat că fapta ar fost comisă de un bărbat – în vârstă de 49 de ani, cunoscut cu preocupări de natură infracțională. Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.”, informează, miercuri, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

×