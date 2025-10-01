Ana, tânăra de 20 de ani ucisă de fostul iubit, a cerut ajutorul Poliției cu o zi înainte de tragedie. Ce au făcut oamenii legii

Vecinii Anei, tânăra de 20 de ani ucisă cu sânge rece de fostul iubit, au făcut mărturisiri tulburătoare despre relația celor doi. Potrivit oamenilor din localitatea Spiridonești, județul Neamț, fata ar fi apelat la ajutorul poliției cu doar o zi înainte de tragedie. Află, în articol, ce s-a întâmplat atunci între cei doi și ce i-a făcut Gabriel!

Marți, 30 septembrie 2025, o crimă terifiantă a avut loc în localitatea Spiridonești din Neamț. Ana avea 20 de ani și toată viața înainte, însă destinul i-a fost curmat de fostul iubit – un tânăr în vârstă de 23 de ani. Orbit de furie, Gabriel a ucis-o pe fată.

De ce a chemat Ana Poliția cu o seară înainte de crimă

Gabriel, în vârstă de 23 de ani, a intrat în curtea în care locuia Ana și a recurs la un gest extrem. A înjunghiat-o atât pe fată, cât și pe mama acesteia, în vârstă de 37 de ani. Medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru tânără. Rănile provocate au fost mult prea grave. Mama ei a fost transportată de urgență la spital, în stare critică.

La scurt timp după tragedie, au ieșit la iveală detalii terifiante despre relația celor doi. Vecinii Anei, din localitatea Spiridonești, au povestit că fata ar fi cerut ajutorul Poliției cu o zi înainte să fie ucisă. Atunci, Gabriel ar fi venit la ea acasă și i-ar fi luat telefonul. Ea ar fi anunțat oamenii legii, care i-ar fi recuperat dispozitivul.

Mama criminalului a făcut și ea o serie de declarații. Femeia a mărturisit că Ana i-ar fi datorat o sumă de bani fostului iubit, însă ar fi refuzat să i-o înapoieze. Acest lucru l-a enervat pe Gabriel, care nu a mai ținut cont de nimic și a ucis-o pe tânără.

„El a spus că s-au mai certat de la bani. Spune că i-a trimis o sumă de bani, iar ea nu mai recunoştea. El i-a spus: ‘Să-mi dai banii înapoi’”, a spus mama criminalului, conform Observatornews.ro.

Totuși, vecinii cred că motivul crimei ar fi fost gelozia. În ultima perioadă, cei doi s-ar fi certat destul de des, iar Ana ar fi început să comunice cu un alt băiat. Gabriel nu ar fi putut să suporte acest lucru și ar fi recurs la gestul extrem.

„Ea vorbea cu alt băiat. Gelozia”, a spus un sătean, potrivit Știrile Pro TV.

