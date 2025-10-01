Tragedie în Neamț! Un tânăr și-a ucis fosta iubită și a atacat-o pe mama ei

Tragedie fără margini în Neamț! Un tânăr și-a înjunghiat fosta iubită și pe mama acesteia. Tânăra în vârstă de 20 de ani s-a stins pe loc, iar mama ei se zbate între viață și moarte. Află în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat!

Atacul înfiorător s-a petrecut chiar în curtea casei celor două, în localitatea Spiridonești, județ Neamț. Individul a intrat peste ele în casă și le-a atacat pe cele două, tânăra în vârstă de 20 de ani și mama în vârstă de 37.

Individul și-a ucis fosta iubită și a atacat-o pe mama ei

În cele mai mari dureri, femeia a reușit să apeleze numărul de urgență 112. Ajunse la fața locului, cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru fiica acesteia, din păcate.

Crima cu sânge rece s-a petrecut pe data de 30 septembrie, în plină zi. Mai mult, întreaga scenă înfiorătoare s-a petrecut sub ochii surorii fetei care a murit. Tânăra a fost nevoită să își privească sora cum se stinge și mama cum este rănită de individ.

După ce a comis fapta, individul a fugit de la fața locului. Criminalul, un băiat în vârstă de 23 de ani, originar din Bătrânești, a fost identificat și reținut de polițiști în județul Bacău. Acum se află în custodia autorităților.

IPJ Neamț a transmis că au fost formate echipe complexe de cercetări, coordonate de procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț.

„La data de 30 septembrie a.c., în jurul orei 12.30, poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Ion Creangă au fost sesizaţi de către o femeie, de 37 de ani, cu privire la faptul că, în timp ce se aflau în curtea locuinţei, din localitatea Spiridoneşti, atât ea cât şi fiica sa, de 20 de ani, ambele din aceeaşi localitate, au fost înjunghiate cu un cuțit de către un tânăr, de 23 de ani, care ar fi plecat de la faţa locului. S-a prezentat un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Neamţ care a declarat decesul tinerei. Mama acesteia a fost transportată la o unitate medicală”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ.

Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia.

