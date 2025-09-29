A murit Amalia Semeniuc, tânăra rănită grav în accidentul din Suceava. Mama și una dintre surori și-au pierdut la rândul lor viața

Nu se mai oprește durerea pentru familia Semeniuc! Amalia, una dintre cele trei surori implicate în accidentul grav din Suceava, a murit la 21 de ani, după aproximativ două săptămâni petrecute în spital. În aceeași tragedie, și-au pierdut viața mama ei, în vârstă de 51 de ani, și o altă soră de 15 ani. Tabita, fiica de 17 ani a femeii, a fost singura care a supraviețuit.

În urmă cu două săptămâni, un accident cumplit a avut loc pe „Drumul Morții” din Suceava. Mașina condusă de Daniela, o femeie de 51 de ani, a fost spulberată de un TIR. Aceasta se afla în autoturism alături de cele trei fiice ale sale. Ea a murit pe loc. La câteva zile distanță, s-a stins și Cornelia, în vârstă de 15 ani, iar acum a plecat la ceruri și Amalia.

Amalia s-a luptat două săptămâni pentru viața ei

După accidentul cumplit în care au murit mama și sora ei, Amalia a fost transportată la Spitalul de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava în stare gravă. De atunci, tânăra de 21 de ani a stat internată la secția de Terapie Intensivă.

Amalia Semeniuc a luptat pentru viața ei timp de aproape două săptămâni, însă rănile suferite în accident au fost mult prea grave. Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de medici, tânăra a murit pe patul de spital.

„În ciuda eforturilor susținute și dedicate ale echipei medicale multidisciplinare, gravitatea leziunilor cerebrale suferite a fost incompatibilă cu supraviețuirea. Întreg colectivul Spitalului Clinic Județean de Urgență Suceava transmite sincere condoleanțe și este alături de familia greu încercată în aceste momente de durere”, au transmis reprezentanții spitalului, unde a fost internată Amalia.

Vestea a căzut ca un trăsnet peste familie, mai ales că Amalia s-a stins din viață la scurt timp după mama și sora ei. Tabita, fiica de 17 ani a Danielei, a fost singura care a supraviețuit. Apropiații au transmis mai multe mesaje de condoleanțe.

„Durerea unei familii greu încercate. În doar două săptămâni, familia Semeniuc a trăit ceea ce nimeni nu ar trebui să trăiască vreodată. Un accident rutier le-a schimbat destinul pentru totdeauna… Mama a plecat la ceruri pe loc, lăsând un gol imens în sufletele celor dragi. La scurt timp, a urmat fiica ei, Cornelia, iar astăzi, încă o rană s-a deschis și fiica Amalia a părăsit această lume. Trei suflete curate, stinse prea devreme, lăsând în urmă o tăcere sfâșietoare și o familie zdrobită de durere. Cuvintele sunt prea mici pentru a cuprinde tragedia și lacrimile nu pot alina o asemenea pierdere. Dumnezeu să le așeze sufletele în lumina și pacea Sa veșnică, iar celor rămași să le dea putere să poarte această cruce grea”, a fost unul dintre mesajele transmise de apropiați pe Facebook.

Citește și: Ana Șuhan din Iași a murit pe loc într-un accident rutier. Doi copii au rămas fără mamă