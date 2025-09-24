Ana Șuhan din Iași a murit pe loc într-un accident rutier. Doi copii au rămas fără mamă

Tragedie fără margini într-o familia din Iași. Ana Șuhan (54 de ani) a murit în accidentul rutier produs în Lețcani. Mașina în care se afla femeia (alături de cei doi copii ai săi) s-a izbit puternic de duba unei firme de curierat. Impactul a fost atât de puternic încât autoturismul condus de victimă a fost proiectat pe câmp.

Accidentul s-a produs marți seară (23 septembrie), în jurul orei 18:00, în localitatea Lețcani, județul Iași. În nenorocire au fost implicate un autoturism marca Dacia Logan și duba unei firme de curierat. Din primele informații, mașina condusă de Ana Șuhan (care se afla împreună cu cei doi copii ai săi) a intrat frontal în dubă.

Ana Șuhan se afla în mașină alături de cei doi copii ai săi

Impactul a fost atât de puternic încât mașina Anei Șuhan a fost proiectată pe un câmp. Până la sosirea echipajelor de salvare, femeia a rămas prinsă în fiarele contorsionate ale mașinii. În ciuda manevrelor de resuscitare, Ana Șuhan a fost declarată decedată. Șoferul care conducea duba de curierat a supraviețuit miraculos impactului și a fost dus la spital pentru îngrijiri medicale.

Unul dintre copiii care se aflau în mașină cu Ana Șuhan suferă de sindrom Down și se află acum internat în stare gravă. Al doilea copil a scăpat nevătămat, însă se află sub atenta supraveghere a medicilor de la Spitalul ”Sf. Maria” din Iași, notează ziaruldeiasi.

”În data de 23.09.2025, pe Drumul Național 28, în zona localității Lețcani, s-a produs un grav accident rutier în care au fost implicate două autovehicule. Un echipaj de ambulanță cu asistent, aflat în zonă, a fost primul care a intervenit la fața locului. Având în vedere gravitatea situației, la locul accidentului au fost trimise de urgență un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă (TIM), un echipaj de prim ajutor calificat (EPA), precum și echipajul de descarcerare din cadrul ISU”, a specificat medicul.

