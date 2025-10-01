El este tânărul care și-a înjunghiat mortal fosta iubită. Motivul ULUITOR pentru care Gabriel a recurs la gestul extrem

Noi detalii ies la iveală despre crima terifiantă din Neamț! Gabriel, un tânăr în vârstă de 23 de ani, și-a ucis fără milă fosta iubită de doar 20 de ani și a rănit-o pe mama acesteia, care a fost martoră la întreaga scenă. În urma tragediei, familia fetei a făcut dezvăluiri despre relația celor doi. Află, în articol, ce l-ar fi împins pe criminal să recurgă la acest gest extrem!

Marți, 30 septembrie 2025, o crimă terifiantă a avut loc în localitatea Spiridonești din Neamț. Ana avea 20 de ani și toată viața înainte, însă destinul i-a fost curmat de fostul iubit – un tânăr în vârstă de 23 de ani. Orbit de furie, Gabriel a ucis-o pe fată.

De ce și-a ucis Gabriel fosta iubită

Gabriel este tânărul de 23 de ani care și-a ucis iubita fără milă. Acesta a intrat în curtea în care locuia Ana și a recurs la un gest extrem. A înjunghiat-o atât pe fată, cât și pe mama acesteia, în vârstă de 37 de ani.

Medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru Ana. Rănile provocate au fost mult prea grave, iar tânăra s-a stins din viață. Mama ei a scăpat cu viață, însă a fost transportată de urgență la spital.

Imediat ce a comis crima, Gabriel a fugit de la locul faptei. El a fost prins de către oamenii legii în Bacău, câteva ore mai târziu. Între timp, au ieșit la iveală detalii terifiante despre relația celor doi, dar și despre motivul uluitor al atacului.

Mama criminalului a mărturisit că banii l-au împins pe fiul ei să recurgă la acest gest extrem. Mai exact, tânăra i-ar fi datorat o sumă de bani fostului iubit, însă ar fi refuzat să i-o înapoieze, lucru care l-a enervat la culme pe Gabriel.

„El a spus că s-au mai certat de la bani. Spune că i-a trimis o sumă de bani, iar ea nu mai recunoştea. El i-a spus: ‘Să-mi dai banii înapoi’”, a spus mama criminalului, conform Observatornews.ro.

Totuși, vecinii cred că motivul crimei ar fi fost gelozia. În ultima perioadă, cei doi s-ar fi certat destul de des, iar Ana ar fi început să comunice cu un alt băiat. Gabriel nu ar fi putut să suporte acest lucru și ar fi recurs la gestul extrem.

„Ea vorbea cu alt băiat. Gelozia”, a spus un sătean, potrivit Știrile Pro TV.

Martor la crima șocantă a fost și bunicul fetei. Bărbatul a povestit cum s-a petrecut întreaga scenă. Ana a început să țipe atunci când l-a văzut pe Gabriel. A fost singurul lucru pe care l-a mai putut face. Din nefericire, nu a putut să se mai apere.

„Nepoata a ţipat, iar în timpul acesta am venit spre ele”, a declarat bunicul fetei ucise.

