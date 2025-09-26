Motivul REAL pentru care Loredana Atănăsoaie și-a ucis cea mai bună prietenă. Secretul pe care Alina Ciobanu îl știa: ”Era paralizată de frică!”

La aproape doi ani de la șocanta crimă din Mangalia, ies la iveală noi detalii despre relația tensionată dintre Loredana și Alina, două adolescente care păreau la suprafață prietene de nedespărțit. Avocatul tinerei care și-a ucis cea mai bună prietenă a vorbit despre conflictele ascunse dintre cele două, dar și despre temerile care ar fi împins-o pe Loredana la gestul extrem.

Potrivit lui Florin Răican, avocatul apărării, între fete exista o prietenie marcată de reproșuri și neînțelegeri. Alina ar fi descoperit că Loredana făcuse o întrerupere de sarcină și ar fi condamnat-o dur pentru acest lucru, considerând gestul „o crimă infantilă”. În același timp, Loredana trăia cu frica obsesivă ca familia ei să afle despre avort și despre relațiile pasagere pe care le avusese.

”Recapitulând se poate concluziona că între cele două colege și prietene exista o stare conflictuală, dar care nu era vizibilă pentru toată lumea; că inculpata Loredana, fire mai libertină, a avut mai multe relații pasagere și prietenii nocturne. Se pare că Alina i-ar fi reproşat atât lipsa de decență, desfrânarea, dar, mai ales, faptul că a recurs la avort și nu a oferit nici o șansă fătului. Acestea ar putea fi acele spuse de Alina și care o deranjau pe inculpată. Alina asocia avortul cu crima infantilă și din acest motiv începuse să o vadă pe Loredana cu alți ochi. Considera că mersese prea departe. La rândul ei, Loredana era paralizată de frica faptului că familia ei, mai cu seamă mama și fratele său mai mare, ar putea afla despre aventurile ei și despre întreruperea de sarcină. Considera că ar fi dezonorant ca familia ei să afle despre avort pentru că astfel ar fi putut pierde stima, dragostea și prețuirea lor. Cel mai probabil, teama nejustificată că secretul întunecat al avortului este în pericol, că Alina nu ar avea tăria de a păstra secretul întunecat al avortului este în pericol, că Alina nu ar avea tăria de a păstra tăcerea atunci când va ajunge în preajma familiei inculpatei, a condus la luarea rezoluției infracționale”, a scris Florin Răican, avocatul Loredanei, pe blogul lui la scurt timp dupa teribila crimă.

Mărturisirea cutremurătoare a Loredanei

În fața anchetatorilor, Loredana a povestit cum s-a ajuns la crimă. Ea susține că nu ar fi intenționat să o ucidă pe prietena sa, dar că totul s-a întâmplat în câteva clipe de panică.

”În timp ce era întinsă în pat, cu lumina stinsă, eu eram lângă patul ei, ea fiind cu fața spre perete, moment în care Alina s-a mișcat, eu plângeam pentru că nu voiam să o înjunghii, însă m-am speriat și am lovit-o cu cuțitul în gât când Alina s-a întors către mine. Imediat, Alina s-a ridicat din pat asupra mea, eu scăpasem cuțitul, Alina m-a lovit cu pumnul în față, moment în care am căzut eu la pământ. În cădere, am dărâmat scaunul din cameră și probabil atunci s-a produs zgomotul”, a spus Loredana atunci, potrivit Gândul.

Crima a cutremurat întreaga țară la vremea respectivă, iar acum, mărturiile și dezvăluirile apărării aduc în prim-plan o imagine mai clară a conflictelor ascunse care au stat la baza tragediei.