Mădălina, o tânără de 29 de ani din Giurgiu, a murit după ce a născut într-o clinică privată din Constanța. Ce s-a întâmplat cu câteva ore înainte de tragedie

De: Irina Vlad 09/10/2025 | 12:45
Mădălina a murit la câteva ore după ce a născut un băiețel/ sursă foto: social media

Ea este Mădălina, tânăra de 29 de ani din Giurgiu care a murit după ce a născut într-o clinică privată din Constanța. A adus pe lume un băiețel perfect sănătos, însă în timpul nașterii a suferit mai multe complicații majore. 

Ceea ce trebuia să fie o bucurie fără margini s-a transformat într-o dramă de nedescris. Mădălina, o tânără de 29 de ani din Giurgiu, urma să devină mamă pentru prima dată, însă – din cauza unor complicații medicale – a apucat să își vadă fiul nou-născut câteva minute apoi s-a stins din viață.

Miercuri, 8 octombrie, ar fi trebuit să fie cea mai frumoasă zi pentru Mădălina. După mai multe încercări și tratamente de fertilizare, tânăra de 29 de ani urma să devină mamă pentru prima dată. A ales să nască pe cale naturală, la o clinică privată din Constanța, însă în timpul nașterii starea ei de sănătate s-a schimba brusc.

Medicii care au asistat-o au decis transferarea ei la Spitalul Județean de Urgență din Constanța, acolo unde a suferit mai multe complicații majore. Cadrele medicale au încercat cu toate puterile să o stabilizeze, însă organismul tinerei a cedat. Trupul neînsufleți al tinerei a fost transportat la morga Spitalului Județean Constanța pentru efectuarea necropsiei, urmând ca rezultatele să stabilească cauza exactă a morții.

Potrivit informațiilor regăsite în comunicatul transmis de oficialii clinicii private din Constanța, cu o zi înainte de nenorocire, Mădălina s-a prezentat la unitatea medicală  cu sângerări și contracții uterine. I s-au prezentat riscurile la care se expune și i s-a recomandat să se interneze, însă tânăra a refuzat. Câteva ore mai târziu, Mădălina a revenit la camera de gardă pentru contracții uterine extrem de dureroase, fiind în travaliu avansat.

„Referitor la cazul pacientei L.M.M. , vă facem cunoscute următoarele:

În data de 08.10.2025, la ora 01:06, a avut loc nașterea pe cale naturală a unui făt viu, unic de sex masculin, cu greutatea de 3430 grame, Indice Apgar 9, cu adaptare neonatală bună. Nou-născutul are stare generală postnatală bună și se află sub supravegherea specialiștilor secției de Neonatologie din cadrul spitalului nostru.

Pacienta s-a prezentat la camera de gardă în data de 07.10.2025, la ora 13:10, pentru sângerare pe cale vaginală și contracții uterine dureroase, unde a fost consultată de medicul de gardă, recomandându-se internarea. Pacienta refuză internarea, contrar avizului medical după ce i-au fost explicate riscurile la care se expune.

În data de 07.10.2025, ora 22:27, pacienta se prezintă din nou la camera de gardă pentru contracții uterine dureroase. La examinarea locală se constată că pacienta este în travaliu avansat și se decide internarea pentru asistența la naștere.

Travaliul și nașterea au decurs normal, sub monitorizarea atentă a echipei medicale, a parametrilor vitali materni și fetali. Pacienta naște pe cale vaginală la ora 01:06 un făt viu, unic sex masculin, greutate 3430 grame, indice APGAR-9, care se predă secției de neonatologie.

În post-partumul imediat, ora 02:19, pacienta pierde sânge și cheaguri în cantitate apreciabilă, motiv pentru care se aplică manevre chirurgicale de oprire a sângerării conform protocoalelor în vigoare. Starea pacientei continuă să se deterioreze.

Uterul este în continuare aton, cu toate că s-au încercat toate manevrele de oprire a sângerării, motiv pentru care se recomandă intervenție chirurgicală de urgență (histerectomie de necesitate). Atât pacienta, cât și aparținătorul refuză intervenția chirurgicală după ce le-au fost explicate riscurile la care se expun, inclusiv posibilitatea decesului, riscuri pe care atât pacienta, cât și aparținătorul și le-au asumat prin semnătură.

Având în vedere faptul că situația pacientei se deteriora dramatic, se obține acordul verbal al aparținătorului, se instituie comisie medicală conform Articolului 13 din Legea 46/2003 care menționează că „În cazul în care pacientul nu își poate exprima voința, dar este nevoie de o intervenție medicală de urgență, medicul are dreptul să efectueze toate intervențiile necesare pentru salvarea vieții pacientului, fără consimțământul acestuia”, și se intervine chirurgical, efectuându-se histerectomie subtotală de necesitate. Intervenția chirurgicală a durat 20 de minute și a decurs fără complicații.

După finalizarea intervenției chirurgicale, luând în considerare necesitatea abordului multidisciplinar, s-a decis transferul pacientei la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, pentru continuarea tratamentului. Transferul s-a realizat conform procedurii de transfer interclinic, în deplină colaborare cu echipele secțiilor ATI și Obstetrică-Ginecologie ale SCJU Constanța, cărora le-au fost comunicate toate datele medicale relevante.

Raportat la situația descrisă mai sus, discutăm despre un caz de atonie uterină cu sângerare apreciabilă în post-partumul imediat. Sindromul hemoragic în post-partum reprezintă principala cauză de mortalitate maternă și, conform statisticilor Organizației Mondiale a Sănătății, poate ajunge până la 27% din decesele materne. Această complicație severă poate apărea atât după naștere naturală, cât și după nașterea prin operație cezariană.

Suntem alături de familia pacientei, căreia îi transmitem sprijinul și compasiunea noastră. Respectăm durerea și intimitatea familiei și vom colabora în mod transparent cu toate instituțiile implicate pentru a face deplină lumină asupra acestui caz.

Echipa Armonia Hospital își reafirmă angajamentul pentru respectarea celor mai înalte standarde medicale și etice, precum și pentru sprijinirea dreptului femeilor de a alege informat modalitatea de naștere.”

 

×