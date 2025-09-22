Acasă » Știri » Anunț de ULTIMA ORĂ de la ANAF! Apar noi reguli, inteligența artificială va fi implicată

De: Irina Rasoveanu 22/09/2025 | 12:27
Noi reguli la ANAF

Anunț important din partea reprezentanților ANAF! Noi reguli vor intra în vigoare în cadrul instituției, menite să modernizeze producerile de transmitere a declarațiilor fiscale. Autoritățile își doresc o relație mai simplă cu contribuabilii, punând accentul pe tehnologie. Mai mult decât atât, va fi folosită și inteligența artificială. Află, în articol, toate detaliile!

Recent, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat în Monitorul Oficial un ordin referitor la actualizarea procedurii de transmitere a declarațiilor fiscale prin mijloace electronice. De asemenea, au fost introduse noile formulare 150 și 151, care sunt folosite pentru înregistrarea și revocarea dreptului de depunere online a documentelor.

Ce reguli noi au apărut la ANAF

Președintele ANAF a stabilit o nouă procedură privind transmiterea declarațiilor fiscale online și a abrogat Ordinul nr. 2.520/2010, care reglementa anterior depunerea electronică de către contribuabilii mari și mijlocii.

Actul normativ publicat în Monitorul Oficial nr. 860 din 19 septembrie 2025 arată că măsura a fost adoptată în baza Codului de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015) și a Hotărârii de Guvern nr. 520/2013 privind organizarea ANAF, cu avizul conform al Ministerului Finanțelor.

Așa cum am menționat mai sus, au fost introduse noile formulare. Unul dintre acestea este formularul 150, folosit de contribuabili sau de împuterniciții acestora pentru a înregistra un certificat calificat cu care pot semna electronic declarațiile fiscale.

Formularul poate fi transmis electronic prin serviciul Depunere declarații online. De asemenea, contribuabilii trebuie să semneze cererea electronic și să atașeze, dacă este cazul, împuternicirea sau documentele justificative ale calității reprezentantului. În cazul în care documentul nu este semnat electronic, el poate fi depus fizic la sediul oricărui organ fiscal centra.

Formularul 151 a fost și el aprobat. Acesta reprezintă o cerere prin care contribuabilii sau împuterniciții pot solicita încetarea dreptului de depunere electronică a declarațiilor fiscale. Precum în cazul formularului 150, documentele pot fi transmise atât online, cât și depuse fizic la orice sediu ANAF.

Cum va fi folosită inteligența artificială

ANAF a mai anunțat că va folosi pentru prima dată inteligența artificială cu scopul de a detecta fraudele fiscale ale românilor, inclusiv celebrul „carusel” de TVA. Ministrul Finanțelor a transmis că instituția folosește deja un soft american.

Autoritățile își doresc să încarce toate informațiile disparate într-un singur sistem pentru a analiza mai eficient riscurile de fraudă. Cei care își plătesc taxele la timp ar putea avea de beneficiat. Cu ajutorul softului bazat pe inteligența artificială, controalele ar urma să fie mai țintite, iar „bunii platnici” ar avea de înfruntat mai puțină birocrație.

