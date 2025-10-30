Ce substanță au descoperit medicii legiști în corpul Ștefaniei Szabo. Acum totul e clar!

Noi detalii în cazul morții Ștefaniei Szabo! Au apărut primele rezultate ale medicului găsit mort în camera de la Spitalul Județean Buzău. Află, în articol, ce au descoperit medicii legiști după ce au analizat trupul neînsuflețit al directorului medical!

Cazul Ștefaniei Szabo a șocat o țară întreagă. Marți, 28 octombrie 2025, aceasta a fost găsită fără viață în camera de gardă Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău. Managerului unității medicale a transmis că doctorița a fost găsită moartă cu puțin timp înainte de ora 6:00. Chirurgul împlinise 37 de ani pe data de 1 octombrie și ocupa funcția de director al unității sanitare din 2021. Acum, colegii și apropiații caută răspunsuri. Între timp, au venit primele rezultate ale necropsiei.

Ce arată primele rezultate ale necropsiei în cazul medicului Ștefani Szabo

Ancheta continuă în cazul medicului chirurg Ștefania Szabo. Între timp, au apărut primele rezultate ale necropsiei. Medicii legiști au constat prezența unui anestezic extrem de toxic în trupul neînsuflețit al medicului, potrivit Antena 3 CNN.

Acum, sunt așteptate și analizele toxicologice care vor stabili cantitatea de substanțe din corpul doctoriței și dacă aceasta a fost o cauză directă a decesului. La scurt timp după deces, unul dintre colegii chirurgului a susținut că i-a dat o doză din acest anestezic puternic din stocul de urgență de la Unitatea de Primiri Urgențe.

Mai mult decât atât, oamenii legii au găsit lângă trupul neînsuflețit o fiolă de Propofol, un anestezic extrem de puternic, dar și mai multe seringi. Acest medicament este esențial în medicină și a devenit cunoscut publicului după ce Michael Jackson și-a pierdut viața în urma unei intoxicații acute cu substanța respectivă.

Starului i-a fost administrat anestezicul în afara unui cadru medical corespunzător, pentru a-l ajuta să adoarmă. Propofolul acționează prin intensificarea efectului GABA, principalul neurotransmițător inhibitor al sistemului nervos central. În acest mod, activitatea cerebrală este redusă, iar pacientul adoarme extrem de repede.

„Există posibilitatea de a se ajunge la deces, pentru că acționează foarte rapid. Dacă te auto-injectezi, nu mai poți controla presiunea seringii și, între timp, îți pierzi cunoștința”, a explicat toxicologul Marius Chipurici.

