Adevărul care zguduie toată ancheta: doctorița Ștefania Szabo a fost căsătorită cu un ofițer extrem de influent și se războiau pentru bani mulți!

Aducem noi informații într-unul dintre cele mai controversate cazuri ale momentului, moartea subită a doctoriței Ștefania Szabo, găsită fără suflare în camera de gardă a Spitalului de Urgență Buzău. Polițiștii au deschis un dosar de moarte suspectă, dar până se va face autopsia, un lucru este clar: viața personală a doctoriței a fost extrem de tensionată, mai ales după ce a fost transferată de la București la Buzău și ulterior a divorțat. Era într-un război total cu fostul partener, un ofițer extrem de influent!

Tragedia Ștefaniei Szabo, directoarea medicală de 37 de ani de la Spitalul Județean, continuă să scoată la iveală detalii cutremurătoare despre viața ei personală. Marți dimineață, doctorița a fost găsită fără suflare, cu o branulă la braț, după ce ani de zile și-a dedicat viața pacienților și muncii epuizante – câte șapte gărzi pe lună!

Însă, dincolo de stresul profesional, viața Ștefaniei a fost marcată și de un război cu fostul soț, despre care CANCAN.RO a aflat că ocupă o funcție extrem de importantă în cadrul Direcției Naționale Anticorupție. După divorț, cei doi s-au certat pe avere, iar el a cerut în instanță inventarierea tuturor bunurilor din locuința în care au trăit împreună.

Fostul soț, ofițer, a fugit din casa ei!

Lista este impresionantă: de la documente personale, cărți de specialitate juridică, electrocasnice, mobilier complet, până la panouri fotovoltaice și invertor.

”Admite cererea, formulată în baza art 364 alin 3 C.proc.civ. Încuviin?ează efectuarea constatării constând în inventarierea bunurilor mobile men?ionate în cuprinsul cererii, aflate în locuinţa pârâtei din municipiul Buzău, str Independeţei nr 109 B, judeţul Buzău, respectiv: – Acte studii M.L.S (fostul soț), – Cărţi specialitate juridică , – Obiecte de vestimenta?ie personale (tricouri, pulovere, geci, blugi, treninguri, etc), -Documente medicale M.L.S – Obiecte de igienă personală, parfumuri, etc geamantane, genţi laptop, – Veselă (seturi de por?elan, cristal, etc), – Expresor cafea, air fryer, roboţi de bucătărie, – Scule ?i unelte (bormaşină electrică, polizor, trusă tubulare, autofiletantă, chei diverse), -Două biciclete, -Dormitor 1: pat + saltea, noptiere, comodă TV, televizor Samsung, aer conditionat, perdea, draperie, covoare: -Dormitor 2: perdea, draperie, dulap, canapea; -Formitor 3: dulap, pat, saltea, noptiere, comoda TV, perdea, draperie, covoare; -Hol etaj: aer conditionat; -Living: colțar stofă, masă blat compozit și scaune piele, șemineu, aer condiționat, perdea, draperie, televizor Sony, mobilă living cu vitrină şi sertare, lustra tip Galle, covor, -Bucătarie: mobilă bucătărie, electrocasnice (masină de spalat vase, cuptor, cuptor microunde, air fryer) masă bucătărie, televizor; -Debara: frigider, dulap , -Baie parter: maşină de spălat rufe marca LG, uscător rute marca LG, -Terasa spate construită pe structură de lemn şi închisă cu geamuri culisante, televizor, masă terasă, scaune terasă, două corpuri de mobilier terasă, -Terasă față: tâmplărie pvc închidere terasă, mobilier pal cu sertare, invertor cu tablou de siguran?e + panouri fotovoltaice. Ia act de faptul că păr?ile prin reprezentant conven?ional au precizat că solicită cheltuieli de judecată pe cale separat”, se arată în decizia judecătorilor.

Toate aceste detalii scot la iveală că despărțirea Ștefaniei Szabo de fostul ei soț, ofițer, nu a fost deloc una liniștită. Se pare că bărbatul a părăsit locuința în grabă, lăsând în urmă multe bunuri personale. Și, ca să și le recupereze, a ajuns în instanță.

Trupul neînsuflețit al Ștefaniei Szabo se află la medicină legală și urmează să se efectueze necropsia pentru a afla cauza decesului.

