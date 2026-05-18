Delia Velculescu, varianta surpriză pentru premier. Cine este tehnocrata supranumită „Doamna de Fier”

Delia Velculescu, economist în cadrul Fondul Monetar Internațional, a revenit în atenția publică din România după ce numele său a fost vehiculat în discuțiile politice privind o posibilă formulă de premier tehnocrat. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, aceasta ar figura pe o listă scurtă analizată în contextul unor negocieri politice aflate în desfășurare, pe fondul dificultăților de constituire a unei majorități parlamentare stabile.

Scenariul unui executiv condus de un tehnocrat este discutat ca variantă de compromis în contextul tensiunilor dintre partidele parlamentare și al presiunilor economice interne și externe. În acest cadru, numele Deliei Velculescu a fost asociat cu ideea de expertiză tehnică în gestionarea crizelor financiare, având în vedere parcursul său profesional din ultimele două decenii în cadrul FMI.

Cine este tehnocrata supranumită „Doamna de Fier”

Delia Velculescu este cunoscută la nivel internațional pentru rolul său în mai multe programe de asistență financiară și monitorizare macroeconomică în state europene afectate de crize economice. Unul dintre cele mai mediatizate episoade din cariera sa a fost implicarea în negocierile dintre instituțiile financiare internaționale și autoritățile elene în perioada crizei datoriilor suverane. În acel context, ea a fost unul dintre principalii experți implicați în evaluarea și implementarea reformelor economice cerute în cadrul programelor de sprijin financiar.

Ulterior, numele său a fost asociat și cu programele de ajustare economică din Cipru, unde instituțiile internaționale au impus măsuri de stabilizare a sistemului bancar și a finanțelor publice. Activitatea sa în aceste dosare a atras atenția presei internaționale, care a descris stilul de negociere drept unul ferm și orientat spre disciplină fiscală strictă. În spațiul public european, imaginea sa a fost adesea legată de aplicarea riguroasă a condiționalităților financiare în statele aflate în programe de asistență.

În prezent, Velculescu ocupă o poziție de conducere în cadrul FMI, coordonând misiuni economice în regiuni aflate în proces de ajustare macroeconomică. Experiența sa include evaluarea politicilor fiscale, restructurarea datoriilor și monitorizarea reformelor structurale în economii emergente sau afectate de dezechilibre bugetare.

Pe plan personal și profesional, aceasta are o formare academică solidă în economie. Originară din Sibiu, a urmat studiile liceale în România, ulterior beneficiind de o bursă de studii în Statele Unite. Parcursul universitar a continuat cu specializări în economie, inclusiv studii postuniversitare la una dintre universitățile americane de prestigiu în domeniul politicilor publice și economice. Experiența sa profesională s-a consolidat prin activitatea desfășurată în cadrul FMI, unde activează de peste două decenii.

Discuțiile privind posibilitatea desemnării unui premier tehnocrat apar în contextul unor negocieri politice complexe între formațiuni parlamentare, care încearcă să identifice o formulă de guvernare capabilă să asigure stabilitate și continuitate în politicile economice. În acest cadru, varianta unui expert internațional este analizată ca soluție de echilibru între cerințele politice interne și nevoia de credibilitate în raport cu instituțiile financiare și piețele externe.

VEZI ȘI: Drepturi noi pentru angajații din România începând cu iunie 2026. Ce nu mai pot face angajatorii

Câți bani vei câștiga pentru meseria ta actuală în 2026, 2030, 2035 și în 2040. Tabel salarii în România